На Закарпатті завагітніла 11-річна дівчинка: поліція відкрила справу про зґвалтування

У Закарпатській області поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вагітності 11-річної дівчинки - справу кваліфіковано як зґвалтування неповнолітньої.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила представниця ГУ Нацполіції Закарпаття Ганна Дан, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, після публікації в соцмережах та місцевих ЗМІ інформації про вагітність 11-річної дівчинки з Берегового поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування малолітньої).

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"Слідчі поліції уже мали розмову з дівчинкою та її мамою, з їхніх слів зрозуміло, що це сталося за межами області, коли дитина перебувала у Києві. Очевидно, батько дитини не закарпатець", - сказала Дан.

За санкцією статті чоловіку, якого зараз розшукують, загрожує ув'язнення терміном від 10 до 15 років.

Про вагітність дівчинки розповів у фейсбуку місцевий журналіст Михайло Папіш. За його словами, майбутню маму взяли на облік у Берегівській райлікарні, народити вона має наприкінці листопада.

"Цією молоденькою породіллею має стати 11-річна мешканка ромської народності одного із сіл Берегівської ОТГ", - зазначив він.