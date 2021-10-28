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На Закарпатті завагітніла 11-річна дівчинка: поліція відкрила справу про зґвалтування

На Закарпатті завагітніла 11-річна дівчинка: поліція відкрила справу про зґвалтування

У Закарпатській області поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вагітності 11-річної дівчинки - справу кваліфіковано як зґвалтування неповнолітньої.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила представниця ГУ Нацполіції Закарпаття Ганна Дан, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, після публікації в соцмережах та місцевих ЗМІ інформації про вагітність 11-річної дівчинки з Берегового поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування малолітньої).

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"Слідчі поліції уже мали розмову з дівчинкою та її мамою, з їхніх слів зрозуміло, що це сталося за межами області, коли дитина перебувала у Києві. Очевидно, батько дитини не закарпатець", - сказала Дан.

За санкцією статті чоловіку, якого зараз розшукують, загрожує ув'язнення терміном від 10 до 15 років.

Про вагітність дівчинки розповів у фейсбуку місцевий журналіст Михайло Папіш. За його словами, майбутню маму взяли на облік у Берегівській райлікарні, народити вона має наприкінці листопада.

"Цією молоденькою породіллею має стати 11-річна мешканка ромської народності одного із сіл Берегівської ОТГ", - зазначив він.

Автор: 

діти (5152) Нацполіція (15278) вагітність (70) роми (26) Закарпатська область (2079)


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Топ коментарі
+17
11-летняя жительница ромской народности
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28.10.2021 08:58 Відповісти
+13
Вони уже народжуються вагітними
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28.10.2021 09:02 Відповісти
+11
Та можна і Зеленкою.
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28.10.2021 09:19 Відповісти
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11-летняя жительница ромской народности
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28.10.2021 08:58 Відповісти
Вони уже народжуються вагітними
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28.10.2021 09:02 Відповісти
Пусть назовет сына зеленским, а если будет дочь, то Ленкой
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28.10.2021 09:05 Відповісти
Та можна і Зеленкою.
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28.10.2021 09:19 Відповісти
Как норки )))
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28.10.2021 09:47 Відповісти
По их меркам уже старороженица
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28.10.2021 09:01 Відповісти
Надо видеть, как ведут себя эти молоденькие потаскушки Ромской национальности в Киеве, они уже с детства знают на практике, что такое оральный и анальный секс
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28.10.2021 09:05 Відповісти
Лет 30 назад попал в руки журнал "Вокруг света" в конце журнала читаю...,самая молодая бабушка в мире попавшая в книгу рекордов Гиннесса...,а дальше такое...китаянка в 10 лет родила девочку...,а эта девочка родила в 11 дет...
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28.10.2021 09:10 Відповісти
Цікавий сам медичний факт того, що в 11 років дитина вже може завагітніти. Для чого еволюція забезпечила Homo Sapiens таким раннім репродуктивним віком?
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28.10.2021 09:10 Відповісти
ЗелеСапиенс тоже продукт эволюции?
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28.10.2021 09:14 Відповісти
Да, только побочный
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28.10.2021 09:25 Відповісти
ЗЕволюції
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28.10.2021 09:32 Відповісти
Щоб плодилися цигани.
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28.10.2021 09:16 Відповісти
Для того, что баба беременеет когда готова, а не когда Верховна Рада позволяет своими законами))
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28.10.2021 09:17 Відповісти
Упс.даже не знаю.мне наверное интереснее с женщиной ,то есть личностью.а с бабой-это не ко мне
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28.10.2021 09:34 Відповісти
Ты ещё научили их, они примут новый закон что личностью становятся в 25 лет, о до этого никакого секса..)))
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28.10.2021 09:37 Відповісти
Не все.для девочек это тоже рановато.и даже когда рано рожают то вообще то есть традиции что от первой крови грубо говоря ещё сколько то лет приплюсовывали а уж потом только рожать.не помню честно где читал ,а искать лень хотите верьте хотите нет.но речь не про Афганистан там с насилием в любой форме над женщинами давно с ума посходили
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28.10.2021 09:31 Відповісти
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28.10.2021 09:13 Відповісти
Для продолжения рода, в древности матери беременели от сыновей,а родные братья и сестры делали тоже самое....
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28.10.2021 09:14 Відповісти
такі зв'язки приводять до виродження
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28.10.2021 09:15 Відповісти
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28.10.2021 09:22 Відповісти
Айнэнэ!
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28.10.2021 09:15 Відповісти
Ромов надо взять об опеку наших законов.Не для них писать законы,а чтобы они выполняли наши законы.Мое предложение: Всех детей у данной семьи изъять и отдать на усыновление за границу..А Родителей - в тюрьму ,за плохое воспитание.
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28.10.2021 09:19 Відповісти
Честно говоря большинство цыган , процентов этак 97,если не больше это население живущее по своим родоплеменным законам и плюющее на любые законы тех стран ,где их носит.я уже молчу ,что именно их, сильно натуральный образ жизни ,создаёт проблемы тому социуму ,внутри которого они живут,не смешиваясь с ним.
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28.10.2021 09:44 Відповісти
22 річна майбутня бабуся в шоці.
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28.10.2021 09:42 Відповісти
Та я майже впевнений, що мати тої циганки, перебуваючи в Києві, сама дочку підкладала під бажаючих за відповідну оплату. А потім випадково люди в селі помітили, що циганча "трішки вагітна" і задавали незручні питання. Ну, і мати, випереджуючи події, накатала заяву в поліцію про згвалтування.
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28.10.2021 09:43 Відповісти
Скорее местные чиновники заяву накатали.мамаша девчонки думаю даже не поняла в чем проблема
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28.10.2021 09:46 Відповісти
Никто ,кроме ромов ,их детей не насилует.У них это не насилие,а норма жизни.Мне интересны зарисовки жизни ромов в Германии.Там несколько иной подход к ним.
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28.10.2021 09:49 Відповісти
єто цьігане, роми ближе к Риму
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28.10.2021 11:57 Відповісти
+1 зеленський
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28.10.2021 09:45 Відповісти
Хороший персонаж для нового реалити-шоу "Бабуся в 22!"
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28.10.2021 09:53 Відповісти
цьіганва плодится на радость охметову и зеленскому
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28.10.2021 11:56 Відповісти
 
 