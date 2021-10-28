"Должны срочно усилить защиту детей": Минздрав призывает к вакцинации от полиомиелита

На заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций руководителям ОГА поручили срочно обеспечить меры по иммунизации от полио невакцинированных детей в возрасте до 5 лет включительно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Кроме того, по всей стране будет усилен эпидемиологический надзор за случаями острого вялого паралича.

По состоянию на 1 октября уровень охвата тремя дозами прививок от полиомиелита детей до года составляет лишь 59,7%. Для формирования коллективного иммунитета от болезни он должен достигать 95%. Полный курс прививок (6 доз) получили всего 61,4% 14-летних детей.

"Впервые за многие годы полиомиелит вернулся в Украину и вызвал болезнь у 17-месячного ребенка. Продолжается эпидемическое расследование этого случая, и мы должны срочно усилить защиту других детей, которые отныне под угрозой инфицирования. Ведь наиболее уязвимы к полио именно дети до 5 лет. Руководители облгосадминистраций, учреждений здравоохранения, врачи первичного звена должны принять срочные меры по повышению уровня охвата прививками от полиомиелита детей в регионах", - отметил главный санврач Игорь Кузин.

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