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"Должны срочно усилить защиту детей": Минздрав призывает к вакцинации от полиомиелита

На заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций руководителям ОГА поручили срочно обеспечить меры по иммунизации от полио невакцинированных детей в возрасте до 5 лет включительно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Кроме того, по всей стране будет усилен эпидемиологический надзор за случаями острого вялого паралича.

По состоянию на 1 октября уровень охвата тремя дозами прививок от полиомиелита детей до года составляет лишь 59,7%. Для формирования коллективного иммунитета от болезни он должен достигать 95%. Полный курс прививок (6 доз) получили всего 61,4% 14-летних детей.

"Впервые за многие годы полиомиелит вернулся в Украину и вызвал болезнь у 17-месячного ребенка. Продолжается эпидемическое расследование этого случая, и мы должны срочно усилить защиту других детей, которые отныне под угрозой инфицирования. Ведь наиболее уязвимы к полио именно дети до 5 лет. Руководители облгосадминистраций, учреждений здравоохранения, врачи первичного звена должны принять срочные меры по повышению уровня охвата прививками от полиомиелита детей в регионах", - отметил главный санврач Игорь Кузин.

Также читайте: Вакцинированные от COVID-19 переносят "дельта"-штамм коронавируса в более легкой форме, - Кузин

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вакцина (3815) дети (6576) Минздрав (4903) Игорь Кузин (284)


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При том что 99,(9)% случаев полиомиелита в мире вакциноассоциированные.
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28.10.2021 11:24 Ответить
"
"Маємо терміново посилити захист дітей": МОЗ закликає до вакцинації проти поліомієліту" - Went for a dick
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28.10.2021 12:00 Ответить
какой позор, что в мире полиомиелит давно побежден, а Украина все еще ПРИЗЫВАЕТ вакцинироваться от это гадости.. как какая-то африканская банановая республика..
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28.10.2021 12:19 Ответить
а когда жареный петух клюнет - будут торговать этими детьми, выпрашивая деньги. Хотя никакие деньги полиомиелит не вылечат -могут только облегчить страдания, на анальгетиках..
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28.10.2021 12:20 Ответить
Зараз вам московська церква УПЦ і такі самі московські і донецькі пропагандоди і "плакальщіци" із міста Кривого Рогу розтлумачать, що то все продєлкі Маска і піндосів, що вони через вакцини вставляють свої чіпи, щоб потім керувати і що всі, кого вакцинували поліомієліту будуть безплодні.
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28.10.2021 13:53 Ответить
 
 