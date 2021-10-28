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Новини
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"Маємо терміново посилити захист дітей": МОЗ закликає до вакцинації проти поліомієліту

На засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій керівникам ОДА доручили терміново забезпечити заходи щодо імунізації від поліо невакцинованих дітей віком до 5 років включно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Крім того, по всій країні буде посилено епідеміологічний нагляд за випадками гострого в’ялого паралічу.

Станом на 1 жовтня рівень охоплення трьома дозами щеплень проти поліомієліту дітей до року становить лише 59,7%. Для формування колективного імунітету від хвороби він має сягати 95%. Повний курс щеплень (6 доз) отримали лише 61,4% 14-річних дітей.

"Уперше за багато років поліомієліт повернувся в Україну і спричинив хворобу у 17-місячної дитини. Триває епідемічне розслідування цього випадку, та ми маємо терміново посилити захист інших дітей, які відтепер також під загрозою інфікування. Адже найбільш вразливі до поліо — саме діти до 5 років. Керівники облдержадміністрацій, закладів охорони здоров’я, лікарі первинної ланки мають вжити термінових заходів щодо підвищення рівня охоплення щепленнями від поліомієліту дітей у регіонах", - зазначив головний санлікар Ігор Кузін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакциновані проти COVID-19 переносять "дельта"-штам коронавірусу у легшій формі, - Кузін

Автор: 

вакцина (4419) діти (5154) МОЗ (5401) Ігор Кузін (315)


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При том что 99,(9)% случаев полиомиелита в мире вакциноассоциированные.
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28.10.2021 11:24 Відповісти
"
"Маємо терміново посилити захист дітей": МОЗ закликає до вакцинації проти поліомієліту" - Went for a dick
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28.10.2021 12:00 Відповісти
какой позор, что в мире полиомиелит давно побежден, а Украина все еще ПРИЗЫВАЕТ вакцинироваться от это гадости.. как какая-то африканская банановая республика..
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28.10.2021 12:19 Відповісти
а когда жареный петух клюнет - будут торговать этими детьми, выпрашивая деньги. Хотя никакие деньги полиомиелит не вылечат -могут только облегчить страдания, на анальгетиках..
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28.10.2021 12:20 Відповісти
Зараз вам московська церква УПЦ і такі самі московські і донецькі пропагандоди і "плакальщіци" із міста Кривого Рогу розтлумачать, що то все продєлкі Маска і піндосів, що вони через вакцини вставляють свої чіпи, щоб потім керувати і що всі, кого вакцинували поліомієліту будуть безплодні.
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28.10.2021 13:53 Відповісти
 
 