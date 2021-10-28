В больницах Украины свыше 47 тыс. больных COVID-19, - Ляшко
В настоящее время в больницах страны находятся 47,3 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19.
Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"47 тысяч 380 пациентов сейчас находятся в больницах с диагнозом коронавирусная болезнь. В большинстве случаев - это следствие легкомысленного отношения к вакцинации и пренебрежения противоэпидемическими правилами. Мы постепенно увеличиваем количество больниц, которые могут принимать больных коронавиурсной болезнью. Но этот процесс не может продолжаться бесконечно. Сейчас в 480 больницах, оказывающих помощь больным COVID-19, развернуто более 70 тысяч коек для пациентов с COVID-19, из которых с кислородом - более 66 тыс. Для того, чтобы оказывать помощь больным ководом, в Херсонской области на базе Каховской центральной городской больницы развернут мобильный госпиталь ГСЧС на 120 мест", - рассказал Ляшко.
Сейчас, по словам министра, Украина находится на максимальных значениях за все время пандемии по показателям суточного количества новых случаев, случаев госпитализаций, количества летальных исходов. Он напомнил, что в настоящее время 8 регионов находятся в красном уровне эпидопасности: Ривненская, Николаевская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области.
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ей 74 года,зрение идеальное,с головой порядок,не одного меня с того света вытащила. сама не привита,говорит буду сопротивляться вплоть до увольнения.
С установленным диагнозом коронавирусная болезнь в инфекционной больнице лечится 176 пациентов, с подозрением - 15. Получают кислород 134 больных, в тяжелом состоянии находится 134 пациента, 12 - в реанимации, с подключением к ИВЛ - 4.
728 больных с COVID-19 и 485 с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц: №1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17. Получают кислород 983 пациента этих больниц, с подключением к ИВЛ - 5.
Загруженность коек в медучреждениях города составляет 80,2%.
Под амбулаторным наблюдением семейных врачей с установленным диагнозом COVID-19 находится 904 криворожанина.
Источник пресс-служба Криворожского горисполкома.По состоянию на 27 октября
Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 4 больниц) из 17 существующих.
https://www.youtube.com/watch?v=cxxrsKSejhE&ab_channel=Astralionica
https://youtu.be/hJQdRspXHjk?t=139
Плюс еще всех в лаборатории загнали пцр тесты делать, а в лабораторию ходят не только здоровые люди, но и больные и сидят они в одной очереди.
власть дармоедов и вредителей свое дело делает
https://www.youtube.com/watch?v=YJJb6saA06A&ab_channel=SergiyGula-%D0%A2%D0%86%D0%9B%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%94%D0%90