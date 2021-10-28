В больницах Украины свыше 47 тыс. больных COVID-19, - Ляшко

В настоящее время в больницах страны находятся 47,3 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"47 тысяч 380 пациентов сейчас находятся в больницах с диагнозом коронавирусная болезнь. В большинстве случаев - это следствие легкомысленного отношения к вакцинации и пренебрежения противоэпидемическими правилами. Мы постепенно увеличиваем количество больниц, которые могут принимать больных коронавиурсной болезнью. Но этот процесс не может продолжаться бесконечно. Сейчас в 480 больницах, оказывающих помощь больным COVID-19, развернуто более 70 тысяч коек для пациентов с COVID-19, из которых с кислородом - более 66 тыс. Для того, чтобы оказывать помощь больным ководом, в Херсонской области на базе Каховской центральной городской больницы развернут мобильный госпиталь ГСЧС на 120 мест", - рассказал Ляшко.

Сейчас, по словам министра, Украина находится на максимальных значениях за все время пандемии по показателям суточного количества новых случаев, случаев госпитализаций, количества летальных исходов. Он напомнил, что в настоящее время 8 регионов находятся в красном уровне эпидопасности: Ривненская, Николаевская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области.

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