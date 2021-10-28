У лікарнях України понад 47 тис. хворих на COVID-19, - Ляшко

Наразі у лікарнях країни перебувають 47,3 тис. пацієнтів із діагнозом COVID-19.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"47 тисяч 380 пацієнтів наразі перебувають в лікарнях з діагнозом коронавірусна хвороба. У більшості випадків - це наслідок легковажного ставленнядо вакцинації та нехтування протиепідемічними правилами. Ми поступово збільшуємо кількість лікарень, які можуть приймати хворих на коронавіурсну хворобу. Але цей процес не може тривати безкінечно. Зараз у 480 лікарнях, які надають допомогу хворим на COVID-19, розгорнуто понад 70 тисяч ліжок для пацієнтів з COVID-19, з яких із киснем - понад 66 тисяч. Для того, щоб надавати допомогу хворим на ковід, у Херсонській області на базі Каховської центральної міської лікарні розгорнуто мобільний госпіталь ДСНС на 120 місць", - розповів Ляшко.

Також читайте: У Моршині, де вакциновано 75% населення, з'явився перший госпіталізований із COVID-19 пацієнт

Зараз, за словами міністра, Україна перебуває на максимальних значеннях за весь час пандемії за показниками добової кількості нових випадків, випадків госпіталізацій, кількості летальних випадків. Він нагадав, що наразі 8 регіонів перебувають у червоному рівні епіднебезпеки: Рівненська, Миколаївська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, та Херсонська області.