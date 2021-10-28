У лікарнях України понад 47 тис. хворих на COVID-19, - Ляшко
Наразі у лікарнях країни перебувають 47,3 тис. пацієнтів із діагнозом COVID-19.
Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"47 тисяч 380 пацієнтів наразі перебувають в лікарнях з діагнозом коронавірусна хвороба. У більшості випадків - це наслідок легковажного ставленнядо вакцинації та нехтування протиепідемічними правилами. Ми поступово збільшуємо кількість лікарень, які можуть приймати хворих на коронавіурсну хворобу. Але цей процес не може тривати безкінечно. Зараз у 480 лікарнях, які надають допомогу хворим на COVID-19, розгорнуто понад 70 тисяч ліжок для пацієнтів з COVID-19, з яких із киснем - понад 66 тисяч. Для того, щоб надавати допомогу хворим на ковід, у Херсонській області на базі Каховської центральної міської лікарні розгорнуто мобільний госпіталь ДСНС на 120 місць", - розповів Ляшко.
Зараз, за словами міністра, Україна перебуває на максимальних значеннях за весь час пандемії за показниками добової кількості нових випадків, випадків госпіталізацій, кількості летальних випадків. Він нагадав, що наразі 8 регіонів перебувають у червоному рівні епіднебезпеки: Рівненська, Миколаївська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, та Херсонська області.
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ей 74 года,зрение идеальное,с головой порядок,не одного меня с того света вытащила. сама не привита,говорит буду сопротивляться вплоть до увольнения.
С установленным диагнозом коронавирусная болезнь в инфекционной больнице лечится 176 пациентов, с подозрением - 15. Получают кислород 134 больных, в тяжелом состоянии находится 134 пациента, 12 - в реанимации, с подключением к ИВЛ - 4.
728 больных с COVID-19 и 485 с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц: №1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17. Получают кислород 983 пациента этих больниц, с подключением к ИВЛ - 5.
Загруженность коек в медучреждениях города составляет 80,2%.
Под амбулаторным наблюдением семейных врачей с установленным диагнозом COVID-19 находится 904 криворожанина.
Источник пресс-служба Криворожского горисполкома.По состоянию на 27 октября
Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 4 больниц) из 17 существующих.
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Плюс еще всех в лаборатории загнали пцр тесты делать, а в лабораторию ходят не только здоровые люди, но и больные и сидят они в одной очереди.
власть дармоедов и вредителей свое дело делает
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