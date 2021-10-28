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Новини Коронавірус і карантин
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У лікарнях України понад 47 тис. хворих на COVID-19, - Ляшко

У лікарнях України понад 47 тис. хворих на COVID-19, - Ляшко

Наразі у лікарнях країни перебувають 47,3 тис. пацієнтів із діагнозом COVID-19.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"47 тисяч 380 пацієнтів наразі перебувають в лікарнях з діагнозом коронавірусна хвороба. У більшості випадків - це наслідок легковажного ставленнядо вакцинації та нехтування протиепідемічними правилами. Ми поступово збільшуємо кількість лікарень, які можуть приймати хворих на коронавіурсну хворобу. Але цей процес не може тривати безкінечно. Зараз у 480 лікарнях, які надають допомогу хворим на COVID-19, розгорнуто понад 70 тисяч ліжок для пацієнтів з COVID-19, з яких із киснем - понад 66 тисяч. Для того, щоб надавати допомогу хворим на ковід, у Херсонській області на базі Каховської центральної міської лікарні розгорнуто мобільний госпіталь ДСНС на 120 місць", - розповів Ляшко.

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Зараз, за словами міністра, Україна перебуває на максимальних значеннях за весь час пандемії за показниками добової кількості нових випадків, випадків госпіталізацій, кількості летальних випадків. Він нагадав, що наразі 8 регіонів перебувають у червоному рівні епіднебезпеки: Рівненська, Миколаївська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, та Херсонська області.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
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28.10.2021 13:29 Відповісти
+4
Из за этих переполненных не по профилю больниц люди не могут сделать обрезание.
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28.10.2021 13:09 Відповісти
+3
А когда от инфарктов и инсультов, от онкологии каждый день мрет куча народу, то это не так очень тяжело воспринимается, да? Как по мне то смерть любого человека печальна, не зависимо от чего он умер...
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28.10.2021 13:26 Відповісти
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Из за этих переполненных не по профилю больниц люди не могут сделать обрезание.
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28.10.2021 13:09 Відповісти
ой вей)
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28.10.2021 13:21 Відповісти
не слышал, чтобы в ковидных больницах это делали.. если есть в этом необходимость - обратитесь в профильную - урологии, нефрологии там должны помочь.....
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28.10.2021 13:29 Відповісти
Иди к Ребе. Он поможет.
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28.10.2021 13:31 Відповісти
ничего не известно об исходных данных - это планово нужно сделать, по религиозным соображениям или по каким показаниям! В любом случае лучше, конечно, обратиться по профилю, и думаю там найдут лечение для змея.....
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28.10.2021 13:38 Відповісти
Куди подіти відходи? У нас вже усі "хлібні" посади зайняті...
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28.10.2021 13:32 Відповісти
сегодня общался с заведующей кардиологии в Борисполе. прямым текстом сказала-"Если вы умный человек,то вы этого делать не будете."
ей 74 года,зрение идеальное,с головой порядок,не одного меня с того света вытащила. сама не привита,говорит буду сопротивляться вплоть до увольнения.
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28.10.2021 13:12 Відповісти
Так и помрет, непривитая. Да и х... бы на нее.
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28.10.2021 13:17 Відповісти
жаль что ты спрятался в сети....недоносок.
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28.10.2021 13:21 Відповісти
А зачем ты с ней общался, да еще и 74 летней? Ты что Макрон?
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28.10.2021 13:24 Відповісти
Наоборот, очень хорошо, а то ты бы меня нашел и разобрался по мужски, да?
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28.10.2021 13:26 Відповісти
В Кривом Роге за пять дней скончались 62 человека, от осложнений, вызванных коронавирусом
С установленным диагнозом коронавирусная болезнь в инфекционной больнице лечится 176 пациентов, с подозрением - 15. Получают кислород 134 больных, в тяжелом состоянии находится 134 пациента, 12 - в реанимации, с подключением к ИВЛ - 4.

728 больных с COVID-19 и 485 с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц: №1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17. Получают кислород 983 пациента этих больниц, с подключением к ИВЛ - 5.

Загруженность коек в медучреждениях города составляет 80,2%.

Под амбулаторным наблюдением семейных врачей с установленным диагнозом COVID-19 находится 904 криворожанина.
Источник пресс-служба Криворожского горисполкома.По состоянию на 27 октября

Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 4 больниц) из 17 существующих.
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28.10.2021 13:23 Відповісти
Получается, что это антиваксеры виноваты в том, что в начале пандемии Радуцкий, подельник Зеленского, продал медицинские маски из Госрезерва, и нажился на этом, это антиваксеры виноваты в том, что зеленая власть провалила всю вакцинацию и пугала народ Ковидом так, что народ с камнями пошел на прибывших из Уханя. А криворожанам надо было думать головой кого выбирать в президенты.
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28.10.2021 13:33 Відповісти
Ну оно и неудивительно, большинство то непривитые.
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28.10.2021 13:16 Відповісти
Вчера посмотрел ролик на ютубе, где у врачей России лопается терпение и они начинают говорить правду. Врачи больниц в Оренбурге и Питере сказали, что у них 8-10 процентов лежат те, кто дважды вакцинировался. То есть у них такое состояние, которое требует госпитализации. Поэтому можно только догадываться сколько дважды вакцинированных болеет в более легкой форме, имеют сертификаты и везде ходят продолжая разносить заразу.
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28.10.2021 13:21 Відповісти
Зачем смотреть Ютуб.У меня родственники и в Беларуси(Кобрин) и в Белгороде.В последнем мои родственники пенсионеры были привиты по настоящему Спутником 2 раза.Заболели оба.Потребовался кислород,но места с кислородом в больнице уже заняты и никого не ложат.Родственника положили по блату...Сатурация ( уже 3ды привитого) была 72..Через 2дня на кислороде полегчало.Те прививка все таки не дает умереть.В Красногграде лежит с ковидом на кислороде родственник.Не привитой.Дело дошло до галюников.Сейчас тоже полегчало,хотя врачи прогнозов не дают.Единственный выход- поголовная вакцинация. У Украины и так денег обмаль,а больные съедают бюджет..
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28.10.2021 13:33 Відповісти
100% ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ довод в пользу вакцинации!
https://www.youtube.com/watch?v=cxxrsKSejhE&ab_channel=Astralionica
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28.10.2021 13:33 Відповісти
НАСЕЛЕНИЕ СОКРАЩАЮТ. ЧЕГО ЖДАТЬ? ВАКЦИНАЦИЯ, КАРАНТИН.
https://youtu.be/hJQdRspXHjk?t=139
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28.10.2021 13:21 Відповісти
Война на несколько фронтов.Очень тяжело воспринимаются цифры наших человеческих потерь..А прививочные центры простаивают из-за отсутствия желающих привиться.На выбор 3 вакцины.Мы вынуждены будем прививаться каждые полгода..
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28.10.2021 13:22 Відповісти
А когда от инфарктов и инсультов, от онкологии каждый день мрет куча народу, то это не так очень тяжело воспринимается, да? Как по мне то смерть любого человека печальна, не зависимо от чего он умер...
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28.10.2021 13:26 Відповісти
За инсульты не доплачивают, поэтому никого они не интересуют
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28.10.2021 13:29 Відповісти
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28.10.2021 13:29 Відповісти
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28.10.2021 13:30 Відповісти
Ну так организовать массовую принудительную вакцинацию в торговых центрах и на вокзалах в период сезонного роста заболеваемости - это спасибо гению санитарного благополучия - ляшку за экстремальный рост заболеваемости и смертности.
Плюс еще всех в лаборатории загнали пцр тесты делать, а в лабораторию ходят не только здоровые люди, но и больные и сидят они в одной очереди.
власть дармоедов и вредителей свое дело делает
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28.10.2021 13:35 Відповісти
ВРАЖАЮЧА СТАТИСТИКА
https://www.youtube.com/watch?v=YJJb6saA06A&ab_channel=SergiyGula-%D0%A2%D0%86%D0%9B%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%94%D0%90
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28.10.2021 13:44 Відповісти
Так вони і так невакциновані .
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28.10.2021 13:48 Відповісти
А мені здається, що потрібно умножати на 10, а то і 20 - наша статистика бреше, як і всі "слуги".
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28.10.2021 14:00 Відповісти
 
 