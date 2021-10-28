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Новости Коронавирус и карантин
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Мы полностью обеспечили Украину необходимым количеством вакцин от коронавируса, - Шмыгаль

Мы полностью обеспечили Украину необходимым количеством вакцин от коронавируса, - Шмыгаль

В Украине достаточно вакцины от коронавируса для вакцинации всех желающих.

Об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ. 

"Большинство регионов Украины уже находятся в "красной" зоне", - подчеркнул премьер.

Он также выразил благодарность украинским врачам, которые "демонстрируют преданность на передовой борьбы".

 "На этой неделе мы вышли приблизительно на 250 тыс. прививок в сутки. В пунктах вакцинации сейчас находится 9 млн доз вакцин. Еще почти 19 млн мы получим к концу года. Благодаря слаженной работе президента, правительства, ВР мы полностью обеспечили страну необходимым количеством вакцин, чтобы вакцинироваться могли все желающие. Наша цель остается прежней - вакцинация большей части взрослого населения к концу года", - отметил Шмыгаль.

Он также напомнил, что в Моршине благодаря эксперименту с вакцинацией не было ни одного госпитализированного с коронавирусом.

Читайте также: В Моршине, где вакцинированы 75% населения, появился первый госпитализированный с COVID-19 пациент

"95% госпитализированных в целом по стране - невакцинированные люди", - добавил Шмыгаль и вновь призвал всех украинцев вакцинироваться от коронавируса.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2726) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
ни дня без пиара...
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28.10.2021 13:37 Ответить
+4
обеспечьте еще семейными врачами - хотела вакцинироваться, но для выписки сертификата нужен семейный врач, а свободных в поликлинике нет, сказали искать самой, вот и вся история про вакцинацию.
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28.10.2021 13:38 Ответить
+4
Шмигаль забув анекдот старий: "Злізла муха увечері з рогів вола витерла лоба і каже:
- Оце ми сьогодні наоралися!"
Вакцини розробляла і випускала Європа і США вони ж їх транспортували в Україну Вакцинацією займався медперсонал на місцях В він пише "ми забезпечили"!!! ДЛБЙБ!!!
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28.10.2021 13:41 Ответить
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Когда уже его снимут?
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28.10.2021 13:36 Ответить
Для всех желающих (с) Кто не желает, готовьтесь - скоро возжелаете
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28.10.2021 13:36 Ответить
ни дня без пиара...
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28.10.2021 13:37 Ответить
covax обеспечил. спасибо развитым странам
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28.10.2021 13:38 Ответить
Скоро закончатся Пфайзер и Астра от Covax, останется только плохо защищающий от дельты Короновак, закупленный по двойной цене. вот тогда и начнется вой на зеленых болотах.
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28.10.2021 13:51 Ответить
Нормально короновак защищает. Особенно людей до 50 лет.
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28.10.2021 14:14 Ответить
обеспечьте еще семейными врачами - хотела вакцинироваться, но для выписки сертификата нужен семейный врач, а свободных в поликлинике нет, сказали искать самой, вот и вся история про вакцинацию.
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28.10.2021 13:38 Ответить
А хто тобі винен що ти вчасно не завела собі сімейного лікаря? Мені він взагалі не потрібен був бо я маю право на безкоштовне медобслуговування у госпіталі Але коли знадобилося - уклав договір ще влітку - під час вакцинації
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28.10.2021 13:45 Ответить
До вакцинации мало кому нужны были поликлиники. я например 15 лет до вакцинации не был в поликлинике. так что ваши претензии неуместны.
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28.10.2021 13:52 Ответить
Вчасно це коли? Треба було встигнути росхопити лікарів, поки вони були вільні? а кому не вистачило, тим і не вакцинуватися вже? так я в квітні важко хворіла ковідом і ще довго після лікарні приходила до тями, тому і вакцинуватися не поспішала, тому і лікаря собі не вихопила. За вас рада - молодець, встиг, не хворій.
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28.10.2021 13:57 Ответить
Почекайте! Моя дружина уклала договір з сімейним лікарем ще в березні 2018 року А в цьому році просто сходила і мене в договір включила Хто Вам заважав його укласти ще до "болячок"?
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28.10.2021 14:08 Ответить
Я і за вашу дружину дуже рада, але тим, хто не має сімейного лікаря, то й обійдуться? це якась гра - хто щвидче встигне місце зайняти? Питання в тому, шо лікарів мало, а людей багато, все просто, і не треба хвалитися шо ви встигли, а хтось пролітає. Я про вакцінацію - закликають вакцинуватися, а лкарів не вистачає - де брати сертифікат? чи не вакцинуватися? просте запитання! а ви мені про свою спритну родину! молодці, хвалю, встигли першими місце заняти, але комусь в цій грі наввипередки місця не вистачило.
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28.10.2021 14:43 Ответить
Так вам для здоров"я вакцинуваться чи задля сертифікату? Якщо для здоров"я - то не так той сертифікат і потрібен Якщо для "бамажки" - то підіть купіть - і буде Вам щастя!
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28.10.2021 15:07 Ответить
ну це взагалі тупо - провакцинуватися і ходити без сертифіката! В потяг не пустять, в літак не пустять, взагалі мало куди зараз можна без сертифіката. Маючи антитіла після важкого перебігу ковіда, вакцинуватися без сертифіката - яка маячня.
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29.10.2021 11:23 Ответить
Ну так це ж Ваші власні проблеми Укладення угоди з сімейним лікарем - справа добровільна тому "не порушує права громадянина гарантовані Конституцією!" (У нас саме цим "антиваксери" ******* в очі тикать) Розумні люди про це занепокоїлися зарані У мене товариш он на завтра запланував іти вакцинуваться Сказав "Не хочу відчувать себе людиною другого сорту"
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29.10.2021 11:49 Ответить
Ты наверное живешь в маленьком городе. У нас в Киеве, допустим в моей поликлинике в моем районе -уже нет свободных мест у семейных врачей уже 2 года или больше. Одна новая девочка врач пришла этой весной, так я чудом попал. И то у нее дети маленькие, постоянно на больничном, записи нет. А другие врачи идут на принцип, больше 2000 пациентов брать никого не хотят.
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28.10.2021 14:18 Ответить
Півмільйона жителів - це "маленьке" місто?
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28.10.2021 14:29 Ответить
Я только за Киев знаю, семейных врачей свободных уже нет.
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28.10.2021 16:32 Ответить
У нас проблем поки немає
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28.10.2021 16:38 Ответить
Может у вас врачи просто добрее. У нас если они 2000 человек набрали, уже никого брать не хотят.
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28.10.2021 16:42 Ответить
Не знаю! Мене вони не цікавлять - якщо захворів то іду в госпіталь Підписав угоду лише для отримання сертифікатів - весною ж прийдеться повторювать вакцинацію
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28.10.2021 16:50 Ответить
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28.10.2021 13:39 Ответить
Ви, серйозно?
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28.10.2021 13:41 Ответить
Шмигаль забув анекдот старий: "Злізла муха увечері з рогів вола витерла лоба і каже:
- Оце ми сьогодні наоралися!"
Вакцини розробляла і випускала Європа і США вони ж їх транспортували в Україну Вакцинацією займався медперсонал на місцях В він пише "ми забезпечили"!!! ДЛБЙБ!!!
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28.10.2021 13:41 Ответить
Та , да ! Порошенко бьі лучше справился , притащил бьі "Спутник" , с подачи Медведчука. Для освобождения пленньіх , якобьі...
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28.10.2021 15:52 Ответить
Всего на год опоздали - Мелочи! то что кинули бабло в из фонда и потом его попили....так это нормуль - всё равно тупые европейцы дали бесплатно вакцины...чё зря на быдло деньги тратить - тем более они прививаться не хотят и память у низ как у Золотой рыбки...
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28.10.2021 15:48 Ответить
Зеленые недомерки обеспечили? Вранье, разворовать деньги ковидные вот что они обеспечили. А потом с протянутой рукой весь мир просили, что бы помогли.
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28.10.2021 16:49 Ответить
хорошо.
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28.10.2021 19:53 Ответить
 
 