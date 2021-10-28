Мы полностью обеспечили Украину необходимым количеством вакцин от коронавируса, - Шмыгаль

В Украине достаточно вакцины от коронавируса для вакцинации всех желающих.

Об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Большинство регионов Украины уже находятся в "красной" зоне", - подчеркнул премьер.

Он также выразил благодарность украинским врачам, которые "демонстрируют преданность на передовой борьбы".

"На этой неделе мы вышли приблизительно на 250 тыс. прививок в сутки. В пунктах вакцинации сейчас находится 9 млн доз вакцин. Еще почти 19 млн мы получим к концу года. Благодаря слаженной работе президента, правительства, ВР мы полностью обеспечили страну необходимым количеством вакцин, чтобы вакцинироваться могли все желающие. Наша цель остается прежней - вакцинация большей части взрослого населения к концу года", - отметил Шмыгаль.

Он также напомнил, что в Моршине благодаря эксперименту с вакцинацией не было ни одного госпитализированного с коронавирусом.

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"95% госпитализированных в целом по стране - невакцинированные люди", - добавил Шмыгаль и вновь призвал всех украинцев вакцинироваться от коронавируса.