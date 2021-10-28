Мы полностью обеспечили Украину необходимым количеством вакцин от коронавируса, - Шмыгаль
В Украине достаточно вакцины от коронавируса для вакцинации всех желающих.
Об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Большинство регионов Украины уже находятся в "красной" зоне", - подчеркнул премьер.
Он также выразил благодарность украинским врачам, которые "демонстрируют преданность на передовой борьбы".
"На этой неделе мы вышли приблизительно на 250 тыс. прививок в сутки. В пунктах вакцинации сейчас находится 9 млн доз вакцин. Еще почти 19 млн мы получим к концу года. Благодаря слаженной работе президента, правительства, ВР мы полностью обеспечили страну необходимым количеством вакцин, чтобы вакцинироваться могли все желающие. Наша цель остается прежней - вакцинация большей части взрослого населения к концу года", - отметил Шмыгаль.
Он также напомнил, что в Моршине благодаря эксперименту с вакцинацией не было ни одного госпитализированного с коронавирусом.
"95% госпитализированных в целом по стране - невакцинированные люди", - добавил Шмыгаль и вновь призвал всех украинцев вакцинироваться от коронавируса.
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- Оце ми сьогодні наоралися!"
Вакцини розробляла і випускала Європа і США вони ж їх транспортували в Україну Вакцинацією займався медперсонал на місцях В він пише "ми забезпечили"!!! ДЛБЙБ!!!