Ми повністю забезпечили Україну необхідною кількістю вакцин проти коронавірусу, - Шмигаль
В Україні достатньо вакцини проти коронавірусу для вакцинації всіх охочих.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Більшість регіонів України вже перебувають у "червоній" зоні", - наголосив прем'єр.
Він також висловив подяку українським лікарям, які "демонструють відданість передовій боротьбі".
"Цього тижня ми вийшли приблизно на 250 тис. щеплень за добу. У пунктах вакцинації зараз перебуває 9 млн доз вакцин. Ще майже 19 млн ми отримаємо до кінця року. Завдяки злагодженій роботі президента, уряду, ВР ми повністю забезпечили країну необхідною кількістю вакцин. Наша мета залишається незмінною - вакцинація більшої частини дорослого населення до кінця року", - зазначив Шмигаль.
Він також нагадав, що у Моршині завдяки експерименту з вакцинацією не було жодного госпіталізованого з коронавірусом.
"95% госпіталізованих загалом у країні - невакциновані люди", - додав Шмигаль і знову закликав усіх українців вакцинуватися проти коронавірусу.
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- Оце ми сьогодні наоралися!"
Вакцини розробляла і випускала Європа і США вони ж їх транспортували в Україну Вакцинацією займався медперсонал на місцях В він пише "ми забезпечили"!!! ДЛБЙБ!!!