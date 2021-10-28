Ми повністю забезпечили Україну необхідною кількістю вакцин проти коронавірусу, - Шмигаль

В Україні достатньо вакцини проти коронавірусу для вакцинації всіх охочих.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Більшість регіонів України вже перебувають у "червоній" зоні", - наголосив прем'єр.

Він також висловив подяку українським лікарям, які "демонструють відданість передовій боротьбі".

"Цього тижня ми вийшли приблизно на 250 тис. щеплень за добу. У пунктах вакцинації зараз перебуває 9 млн доз вакцин. Ще майже 19 млн ми отримаємо до кінця року. Завдяки злагодженій роботі президента, уряду, ВР ми повністю забезпечили країну необхідною кількістю вакцин. Наша мета залишається незмінною - вакцинація більшої частини дорослого населення до кінця року", - зазначив Шмигаль.

Він також нагадав, що у Моршині завдяки експерименту з вакцинацією не було жодного госпіталізованого з коронавірусом.

Читайте також: У Моршині, де вакциновано 75% населення, з'явився перший госпіталізований із COVID-19 пацієнт

"95% госпіталізованих загалом у країні - невакциновані люди", - додав Шмигаль і знову закликав усіх українців вакцинуватися проти коронавірусу.