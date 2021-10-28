УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5484 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 216 32

Ми повністю забезпечили Україну необхідною кількістю вакцин проти коронавірусу, - Шмигаль

Ми повністю забезпечили Україну необхідною кількістю вакцин проти коронавірусу, - Шмигаль

В Україні достатньо вакцини проти коронавірусу для вакцинації всіх охочих.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Більшість регіонів України вже перебувають у "червоній" зоні", - наголосив прем'єр.

Він також висловив подяку українським лікарям, які "демонструють відданість передовій боротьбі".

"Цього тижня ми вийшли приблизно на 250 тис. щеплень за добу. У пунктах вакцинації зараз перебуває 9 млн доз вакцин. Ще майже 19 млн ми отримаємо до кінця року. Завдяки злагодженій роботі президента, уряду, ВР ми повністю забезпечили країну необхідною кількістю вакцин. Наша мета залишається незмінною - вакцинація більшої частини дорослого населення до кінця року", - зазначив Шмигаль.

Він також нагадав, що у Моршині завдяки експерименту з вакцинацією не було жодного госпіталізованого з коронавірусом.

Читайте також: У Моршині, де вакциновано 75% населення, з'явився перший госпіталізований із COVID-19 пацієнт

"95% госпіталізованих загалом у країні - невакциновані люди", - додав Шмигаль і знову закликав усіх українців вакцинуватися проти коронавірусу.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Шмигаль Денис (4648) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
ни дня без пиара...
показати весь коментар
28.10.2021 13:37 Відповісти
+4
обеспечьте еще семейными врачами - хотела вакцинироваться, но для выписки сертификата нужен семейный врач, а свободных в поликлинике нет, сказали искать самой, вот и вся история про вакцинацию.
показати весь коментар
28.10.2021 13:38 Відповісти
+4
Шмигаль забув анекдот старий: "Злізла муха увечері з рогів вола витерла лоба і каже:
- Оце ми сьогодні наоралися!"
Вакцини розробляла і випускала Європа і США вони ж їх транспортували в Україну Вакцинацією займався медперсонал на місцях В він пише "ми забезпечили"!!! ДЛБЙБ!!!
показати весь коментар
28.10.2021 13:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Когда уже его снимут?
показати весь коментар
28.10.2021 13:36 Відповісти
Для всех желающих (с) Кто не желает, готовьтесь - скоро возжелаете
показати весь коментар
28.10.2021 13:36 Відповісти
ни дня без пиара...
показати весь коментар
28.10.2021 13:37 Відповісти
covax обеспечил. спасибо развитым странам
показати весь коментар
28.10.2021 13:38 Відповісти
Скоро закончатся Пфайзер и Астра от Covax, останется только плохо защищающий от дельты Короновак, закупленный по двойной цене. вот тогда и начнется вой на зеленых болотах.
показати весь коментар
28.10.2021 13:51 Відповісти
Нормально короновак защищает. Особенно людей до 50 лет.
показати весь коментар
28.10.2021 14:14 Відповісти
обеспечьте еще семейными врачами - хотела вакцинироваться, но для выписки сертификата нужен семейный врач, а свободных в поликлинике нет, сказали искать самой, вот и вся история про вакцинацию.
показати весь коментар
28.10.2021 13:38 Відповісти
А хто тобі винен що ти вчасно не завела собі сімейного лікаря? Мені він взагалі не потрібен був бо я маю право на безкоштовне медобслуговування у госпіталі Але коли знадобилося - уклав договір ще влітку - під час вакцинації
показати весь коментар
28.10.2021 13:45 Відповісти
До вакцинации мало кому нужны были поликлиники. я например 15 лет до вакцинации не был в поликлинике. так что ваши претензии неуместны.
показати весь коментар
28.10.2021 13:52 Відповісти
Вчасно це коли? Треба було встигнути росхопити лікарів, поки вони були вільні? а кому не вистачило, тим і не вакцинуватися вже? так я в квітні важко хворіла ковідом і ще довго після лікарні приходила до тями, тому і вакцинуватися не поспішала, тому і лікаря собі не вихопила. За вас рада - молодець, встиг, не хворій.
показати весь коментар
28.10.2021 13:57 Відповісти
Почекайте! Моя дружина уклала договір з сімейним лікарем ще в березні 2018 року А в цьому році просто сходила і мене в договір включила Хто Вам заважав його укласти ще до "болячок"?
показати весь коментар
28.10.2021 14:08 Відповісти
Я і за вашу дружину дуже рада, але тим, хто не має сімейного лікаря, то й обійдуться? це якась гра - хто щвидче встигне місце зайняти? Питання в тому, шо лікарів мало, а людей багато, все просто, і не треба хвалитися шо ви встигли, а хтось пролітає. Я про вакцінацію - закликають вакцинуватися, а лкарів не вистачає - де брати сертифікат? чи не вакцинуватися? просте запитання! а ви мені про свою спритну родину! молодці, хвалю, встигли першими місце заняти, але комусь в цій грі наввипередки місця не вистачило.
показати весь коментар
28.10.2021 14:43 Відповісти
Так вам для здоров"я вакцинуваться чи задля сертифікату? Якщо для здоров"я - то не так той сертифікат і потрібен Якщо для "бамажки" - то підіть купіть - і буде Вам щастя!
показати весь коментар
28.10.2021 15:07 Відповісти
ну це взагалі тупо - провакцинуватися і ходити без сертифіката! В потяг не пустять, в літак не пустять, взагалі мало куди зараз можна без сертифіката. Маючи антитіла після важкого перебігу ковіда, вакцинуватися без сертифіката - яка маячня.
показати весь коментар
29.10.2021 11:23 Відповісти
Ну так це ж Ваші власні проблеми Укладення угоди з сімейним лікарем - справа добровільна тому "не порушує права громадянина гарантовані Конституцією!" (У нас саме цим "антиваксери" ******* в очі тикать) Розумні люди про це занепокоїлися зарані У мене товариш он на завтра запланував іти вакцинуваться Сказав "Не хочу відчувать себе людиною другого сорту"
показати весь коментар
29.10.2021 11:49 Відповісти
Ты наверное живешь в маленьком городе. У нас в Киеве, допустим в моей поликлинике в моем районе -уже нет свободных мест у семейных врачей уже 2 года или больше. Одна новая девочка врач пришла этой весной, так я чудом попал. И то у нее дети маленькие, постоянно на больничном, записи нет. А другие врачи идут на принцип, больше 2000 пациентов брать никого не хотят.
показати весь коментар
28.10.2021 14:18 Відповісти
Півмільйона жителів - це "маленьке" місто?
показати весь коментар
28.10.2021 14:29 Відповісти
Я только за Киев знаю, семейных врачей свободных уже нет.
показати весь коментар
28.10.2021 16:32 Відповісти
У нас проблем поки немає
показати весь коментар
28.10.2021 16:38 Відповісти
Может у вас врачи просто добрее. У нас если они 2000 человек набрали, уже никого брать не хотят.
показати весь коментар
28.10.2021 16:42 Відповісти
Не знаю! Мене вони не цікавлять - якщо захворів то іду в госпіталь Підписав угоду лише для отримання сертифікатів - весною ж прийдеться повторювать вакцинацію
показати весь коментар
28.10.2021 16:50 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2021 13:39 Відповісти
Ви, серйозно?
показати весь коментар
28.10.2021 13:41 Відповісти
Шмигаль забув анекдот старий: "Злізла муха увечері з рогів вола витерла лоба і каже:
- Оце ми сьогодні наоралися!"
Вакцини розробляла і випускала Європа і США вони ж їх транспортували в Україну Вакцинацією займався медперсонал на місцях В він пише "ми забезпечили"!!! ДЛБЙБ!!!
показати весь коментар
28.10.2021 13:41 Відповісти
Та , да ! Порошенко бьі лучше справился , притащил бьі "Спутник" , с подачи Медведчука. Для освобождения пленньіх , якобьі...
показати весь коментар
28.10.2021 15:52 Відповісти
Всего на год опоздали - Мелочи! то что кинули бабло в из фонда и потом его попили....так это нормуль - всё равно тупые европейцы дали бесплатно вакцины...чё зря на быдло деньги тратить - тем более они прививаться не хотят и память у низ как у Золотой рыбки...
показати весь коментар
28.10.2021 15:48 Відповісти
Зеленые недомерки обеспечили? Вранье, разворовать деньги ковидные вот что они обеспечили. А потом с протянутой рукой весь мир просили, что бы помогли.
показати весь коментар
28.10.2021 16:49 Відповісти
хорошо.
показати весь коментар
28.10.2021 19:53 Відповісти
 
 