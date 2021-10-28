Кабмин дополнительно выделил 242 млн грн на противодействие COVID-19, - Шмыгаль

Дополнительные 242 млн грн Кабмин выделил на программу противодействия COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Эти средства позволят закупить больше экспресс-тестов, улучшить уровень тестирования, а также завершить реализацию совместного с МБРР проекта по инфраструктуре хранения вакцины", - уточнил Шмыгаль.

Читайте также: Мы полностью обеспечили Украину необходимым количеством вакцин от коронавируса, - Шмыгаль