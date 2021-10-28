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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин дополнительно выделил 242 млн грн на противодействие COVID-19, - Шмыгаль

Кабмин дополнительно выделил 242 млн грн на противодействие COVID-19, - Шмыгаль

Дополнительные 242 млн грн Кабмин выделил на программу противодействия COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля. 

"Эти средства позволят закупить больше экспресс-тестов, улучшить уровень тестирования, а также завершить реализацию совместного с МБРР проекта по инфраструктуре хранения вакцины", - уточнил Шмыгаль. 

Читайте также: Мы полностью обеспечили Украину необходимым количеством вакцин от коронавируса, - Шмыгаль

Автор: 

Кабмин (14035) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2726) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Виділив - це як? Надрукували, чи звідкись зняли? З армії, наприклад, чи з освіти? От я дитині виділити додатково не можу. Тільки зняти звідкілясь. Чи з відкладених на нове взуття, чи з відкладених на дозвілля.
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28.10.2021 13:56 Ответить
+2
Ай нехорошо рахувати чужі гроші. Просто в Україні з'явилося декілька нових, молодих, "не крадуших", зелених з душком голубого, олігархів.
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28.10.2021 14:06 Ответить
+1
тепер слідкуйте:
у чиїх кишенях осядуть - ті й чинили найбільший супротив ковіду
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28.10.2021 13:47 Ответить
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тепер слідкуйте:
у чиїх кишенях осядуть - ті й чинили найбільший супротив ковіду
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28.10.2021 13:47 Ответить
А не ранувато? А як же дороги? А Володькіни бігборди на десятки мільйонів?
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28.10.2021 14:07 Ответить
Судя по предыдущей новости, из них украдут 121 млн.
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28.10.2021 13:47 Ответить
а 3 потеряют.
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28.10.2021 13:50 Ответить
... и 1 сломают.
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28.10.2021 13:53 Ответить
коксом затрут
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28.10.2021 13:55 Ответить
Виділив - це як? Надрукували, чи звідкись зняли? З армії, наприклад, чи з освіти? От я дитині виділити додатково не можу. Тільки зняти звідкілясь. Чи з відкладених на нове взуття, чи з відкладених на дозвілля.
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28.10.2021 13:56 Ответить
А ковідний фонд у 2млрд.євро куди поділи?))
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28.10.2021 13:58 Ответить
Ай нехорошо рахувати чужі гроші. Просто в Україні з'явилося декілька нових, молодих, "не крадуших", зелених з душком голубого, олігархів.
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28.10.2021 14:06 Ответить
ЯСНО. ГРОШІ ДО СРАКИ ВИДІЛИЛИ
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28.10.2021 14:12 Ответить
и как 2 километра "дорог" поможет бороться с короной?
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28.10.2021 14:16 Ответить
На "дороги" типа не хватает? ****** где фонд ковидный? Где кислород? Где концентраторы?
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28.10.2021 14:31 Ответить
 
 