УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5266 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
724 14

Кабмін додатково виділив 242 млн грн на протидію COVID-19, - Шмигаль

Кабмін додатково виділив 242 млн грн на протидію COVID-19, - Шмигаль

Додаткові 242 млн грн Кабмін виділив на програму протидії COVID-19 в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Ці кошти дозволять закупити більше експрес-тестів, покращити рівень тестування, а також завершити реалізацію спільного із МБРР проєкту з інфраструктури зберігання вакцини", - уточнив Шмигаль.

Також читайте: Ми повністю забезпечили Україну необхідною кількістю вакцин проти коронавірусу, - Шмигаль

Автор: 

Кабмін (14154) карантин (18172) Шмигаль Денис (4648) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Виділив - це як? Надрукували, чи звідкись зняли? З армії, наприклад, чи з освіти? От я дитині виділити додатково не можу. Тільки зняти звідкілясь. Чи з відкладених на нове взуття, чи з відкладених на дозвілля.
показати весь коментар
28.10.2021 13:56 Відповісти
+2
Ай нехорошо рахувати чужі гроші. Просто в Україні з'явилося декілька нових, молодих, "не крадуших", зелених з душком голубого, олігархів.
показати весь коментар
28.10.2021 14:06 Відповісти
+1
тепер слідкуйте:
у чиїх кишенях осядуть - ті й чинили найбільший супротив ковіду
показати весь коментар
28.10.2021 13:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тепер слідкуйте:
у чиїх кишенях осядуть - ті й чинили найбільший супротив ковіду
показати весь коментар
28.10.2021 13:47 Відповісти
А не ранувато? А як же дороги? А Володькіни бігборди на десятки мільйонів?
показати весь коментар
28.10.2021 14:07 Відповісти
Судя по предыдущей новости, из них украдут 121 млн.
показати весь коментар
28.10.2021 13:47 Відповісти
а 3 потеряют.
показати весь коментар
28.10.2021 13:50 Відповісти
... и 1 сломают.
показати весь коментар
28.10.2021 13:53 Відповісти
коксом затрут
показати весь коментар
28.10.2021 13:55 Відповісти
Виділив - це як? Надрукували, чи звідкись зняли? З армії, наприклад, чи з освіти? От я дитині виділити додатково не можу. Тільки зняти звідкілясь. Чи з відкладених на нове взуття, чи з відкладених на дозвілля.
показати весь коментар
28.10.2021 13:56 Відповісти
А ковідний фонд у 2млрд.євро куди поділи?))
показати весь коментар
28.10.2021 13:58 Відповісти
Ай нехорошо рахувати чужі гроші. Просто в Україні з'явилося декілька нових, молодих, "не крадуших", зелених з душком голубого, олігархів.
показати весь коментар
28.10.2021 14:06 Відповісти
ЯСНО. ГРОШІ ДО СРАКИ ВИДІЛИЛИ
показати весь коментар
28.10.2021 14:12 Відповісти
и как 2 километра "дорог" поможет бороться с короной?
показати весь коментар
28.10.2021 14:16 Відповісти
На "дороги" типа не хватает? ****** где фонд ковидный? Где кислород? Где концентраторы?
показати весь коментар
28.10.2021 14:31 Відповісти
 
 