Кабмін додатково виділив 242 млн грн на протидію COVID-19, - Шмигаль
Додаткові 242 млн грн Кабмін виділив на програму протидії COVID-19 в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Ці кошти дозволять закупити більше експрес-тестів, покращити рівень тестування, а також завершити реалізацію спільного із МБРР проєкту з інфраструктури зберігання вакцини", - уточнив Шмигаль.
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+2 Rostyslav Komarnytsky
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