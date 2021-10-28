Кабмін додатково виділив 242 млн грн на протидію COVID-19, - Шмигаль

Додаткові 242 млн грн Кабмін виділив на програму протидії COVID-19 в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Ці кошти дозволять закупити більше експрес-тестів, покращити рівень тестування, а також завершити реалізацію спільного із МБРР проєкту з інфраструктури зберігання вакцини", - уточнив Шмигаль.

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