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В следующем году в Украине запланировано 12 этапов повышения пенсий, - Лазебная

В следующем году в Украине запланировано 12 этапов повышения пенсий, - Лазебная

В 2022 году в Украине запланировано 12 этапов повышения пенсий для различных категорий. В начале года средняя пенсия составит 4000 гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью министра социальной политики Марины Лазебной изданию The Page.

По ее словам, в январе будут сделаны перерасчеты для ликвидаторов ЧАЭС с инвалидностью. Продолжится повышение пенсий для 65-летних в связи с ростом минимальной зарплаты.

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Женщинам, родившимся в 1962 году, в следующем году начнут начисляться пенсии по достижении ими нового пенсионного возраста. "Мы заметили, что их пенсии могли оказаться меньше тех, которые начислялись в прошлом году. Поэтому ввели повышающий коэффициент 9%", - сказала он.

Лазебная сообщила, что дальше будет индексация пенсий с 1 марта, а в октябре есть планы выйти на новую минимальную пенсионную гарантию. Пенсионер старше 70 лет, который имеет стаж 35 лет (мужчина) или 30 (женщина), не будет получать менее 3 000 грн.

"Мы рассчитываем, что на 1 января 2022 года средний размер пенсий в Украине будет 4 000 грн", - сказала она.

Автор: 

пенсия (2162) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+12
в Украине никогда ничего не понижают! Курс доллара растет, Евро - растет, цены растут, количество мажеров - растет, зарплаты судей и чиновников - растут, инфляция - растет, зарплаты обычных работников, правда показывают небывалую стабильность на протяжении многих лет - они .... постоянно низкие ..
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28.10.2021 13:56 Ответить
+10
забыли сказать какими будут ЦЕНЫ
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28.10.2021 13:56 Ответить
+10
При Гройсмані пенсіонери отримували ще й 13- ту пенсію в кінці року ( і держава мала кошти на цю виплату)... Але виявляється , що то була " епоха зубожіння".... Не то, що зараз ..... Зараз - це "епоха процвітання" від зеленського ....тому " мажемо на хліб" відосики і серіали від Зє...
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28.10.2021 14:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
по 1.5 грвн за каждый этап)
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28.10.2021 13:47 Ответить
количеством берут...и каждый раз народ ответит благодарностью
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28.10.2021 14:32 Ответить
Щедрий бубачка оманський зрівняє пенсію із зарплатою вчителів -УСІМ по $4000!
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28.10.2021 15:00 Ответить
но сначала 5-6 понижений
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28.10.2021 13:47 Ответить
в Украине никогда ничего не понижают! Курс доллара растет, Евро - растет, цены растут, количество мажеров - растет, зарплаты судей и чиновников - растут, инфляция - растет, зарплаты обычных работников, правда показывают небывалую стабильность на протяжении многих лет - они .... постоянно низкие ..
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28.10.2021 13:56 Ответить
а следующий год будет?
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28.10.2021 13:48 Ответить
или будет в составе 3-х независмых
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28.10.2021 13:49 Ответить
4 тищі у зелені сакральне число. Вже проходили.
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28.10.2021 13:49 Ответить
Зараз повно людей, які отримують 1800.
Може половина від усіх.
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28.10.2021 13:49 Ответить
ну, примерно как в анекдоте про голубцы... кто на инфинити под 200 рассекает а кто на запорожце еле едет в среднем вполне неплохая скорость у обоих получается
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28.10.2021 13:58 Ответить
Во первых- мин пенсия 1934 грн. Во вторых- КТО виноват что у этих людей такая пенсия как не они сами? ) кроме сельских жителей. В третьих таких НЕ БОЛЬШИНСТВО.
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28.10.2021 14:02 Ответить
А хто винний, що пенсійний вік збільшили, відповідно нарахували меншу пенсію, бо стаж уже не вкладався у рамки. Так би і сказали, що пенсіонери мають допрацювати і дати робочі місця. Так же було.
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28.10.2021 14:16 Ответить
У 55% пенсионеров средняя пенсия 2200гр. - посмотрите статистику.
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28.10.2021 15:48 Ответить
Те пенсионеры, что выходили при совке с пенсиями 120- 132 (максимум для трудяги!) рубля, сейчас получают в районе 2000. Сами виноваты? Нехер было доживать?
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19.11.2021 09:38 Ответить
А какая пенсия у Вас?
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28.10.2021 14:09 Ответить
Років за 30 скажу.
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28.10.2021 14:12 Ответить
Палево.
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28.10.2021 14:13 Ответить
Тобі дати вогнегасника ? Бачу палає в дупі..
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28.10.2021 14:17 Ответить
А толку от этих 12 этапов если у миллионов пенсионеров пенсия так и останется около 2 тыс. А они все свою среднюю везде суют.
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28.10.2021 13:50 Ответить
Видимый толк в таком растяжении по времени повышения только в том что не все доживут.
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28.10.2021 13:56 Ответить
Ну да, ковид в разгаре.
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28.10.2021 15:16 Ответить
Да,Марина великий манипулятор цифрами!
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28.10.2021 15:45 Ответить
В одной парашной помойке (не буду рекламировать, в какой именно) лет 15 назад начали доплачивать пенсам старше 80. Лет 10 назад- только старше 90. Лет 5 назад- уже старше 100. Такими темпами парашники лет через 20-30 начнут там жить вечно.
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28.10.2021 13:50 Ответить
І це ще до виборів буде рік! Уявляю, як зростатимуть пен ії у 2023-2024 роках! Можливо, і у два рази. Це ж популісти. Цікаво, у скільки разів впаде купівельна спроможність цих пенсій?
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28.10.2021 13:53 Ответить
забыли сказать какими будут ЦЕНЫ
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28.10.2021 13:56 Ответить
У судей была 120.000 грн.- будет 200.000. А в среднем- по 4000.
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28.10.2021 13:58 Ответить
При Гройсмані пенсіонери отримували ще й 13- ту пенсію в кінці року ( і держава мала кошти на цю виплату)... Але виявляється , що то була " епоха зубожіння".... Не то, що зараз ..... Зараз - це "епоха процвітання" від зеленського ....тому " мажемо на хліб" відосики і серіали від Зє...
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28.10.2021 14:03 Ответить
середня пенсія ))))) піднімуть пенсію суддям і решта. Ось тобі і середня )))) Краще пишіть мінімальна скільки буде ?
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28.10.2021 14:07 Ответить
Толку з цих підвищень. Субсидію зменшать, якщо підвищать пенсію.
Лицемірство, однією рукою дають, другою забирають.
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28.10.2021 14:08 Ответить
Всі "зелені" брешуть, обіцяють, брешуть, обіцяють, брешуть, забувають, що обіцяли і знову брешуть і обіцяють.
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28.10.2021 14:08 Ответить
Они ещё и воруют у самых беззащитных!
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28.10.2021 15:43 Ответить
Хотелось бы увидеть это "светлое будущие"... Но тут три наиболее вероятных сценария развития событий, - или слуг утилизируют, или как это уже традиционно у слуг, мы этого светлого будущего не увидим, или (наиболее вероятный) комбинация первого и второго.
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28.10.2021 14:08 Ответить
Я тебе расскажу какое будет будущее. Те, кому за сорок, на пенсии будут лазить по мусоркам собирать просрочку и пустую тару, может даже и объедки. Об этом уже сами Слуги урода говорят - не будет из чего платить пенсии.
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28.10.2021 15:24 Ответить
Считаешь, что удивил кого-то своей прозорливостью? Боюсь, твоей фантазии всё же не хватит, чтобы полностью представить наше "светлое будущие" при ЗЕбильной власти.
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28.10.2021 17:07 Ответить
Ежемесячно по одной гривне.
Итого: 12 раз на 12 грн.
Как и обещали
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28.10.2021 14:09 Ответить
Ну если ментам, судьям, чиновникам и сепарам - то вполне может быть
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28.10.2021 14:26 Ответить
когда зеленые обсираются, начинают обещать золотые горы. кто ж потом вспомнит, что интересное решение не прошло...
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28.10.2021 14:31 Ответить
откуда возьмутся деньги на этот банкет
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28.10.2021 14:32 Ответить
12 этапов - делим пенсионеров на 12 категорий, и в каждом этапе добавляем 1 грн, бинго

это интересное решение как и с двумя платежками
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28.10.2021 14:34 Ответить
Можуть і підвищити, друкуючи грошові знаки, тільки пенсіонерам буде не легше, прийдеться за отриманням пенсії ідти з "кравчучками"
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28.10.2021 14:43 Ответить
По 12 гр. за этап. Эпоха багатства все ближе к глазам пенсионеров
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28.10.2021 14:47 Ответить
Мрази зеленые поросячие обсоски весь этот высер
можете повесить недомерку на уши.
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28.10.2021 14:50 Ответить
Я желаю всей нашей верхушке пожить на такие пенсии!!!
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28.10.2021 15:00 Ответить
Лазебная- очень плохая женщина! Была бы нормальной-не говорила бы ребусами .а сказала бы о конкретных цифрах. А потом удивляються, почему рейтинг у Зеленского падает.
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28.10.2021 15:05 Ответить
А в 2023 году будет 23 этапа повышения пенсии. и минимальная состави 8000 гривен. И т.д. и т.п.
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28.10.2021 15:12 Ответить
Ну да, как себе пишут зарплату, интенсивность, оздоровительные, мат помощь, за съем жилья и др, то никаких этапов. 5 секунд и получили, а черни всего в 12 этапов, за год, до которого ещё дожить надо...
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28.10.2021 15:12 Ответить
Марина,не надо 12 этапов повышения - так,как ты манипулируешь цифрами,ничего хорошего для простых пенсов не будет!Поднимите 1 раз до РЕАЛЬНОГО прожиточного минимума(неделю назад ты что-то об этом говорила)!Но вы-же от себя,любимых,не оторвёте.Вы - убийцы старичков!!!
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28.10.2021 15:41 Ответить
20.... Кто больше...
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28.10.2021 15:53 Ответить
По червонцу в месяц чтоли? Дешёвки убогие! А сразу с марта и один раз---может так!? Ведь многие пенсы очень в возрасте, кому то косточку кинут в феврале, а кому то в декабре! Моралистику-подлянку учли заочники-вечерники хреновы? Ведь так нельзя! Ведь многим там осталось по чуть времени! И сколько---никто не знает.
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28.10.2021 15:58 Ответить
Что то молчат о работающих пенсионерах.
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28.10.2021 16:06 Ответить
4000 !!! Это перемога... И это в стране, где директор Укрпочты получает больше президента США.
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28.10.2021 16:57 Ответить
Середня пенсія, це як середня температура по лікарні.
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28.10.2021 22:05 Ответить
 
 