Наступного року в Україні заплановано 12 етапів підвищення пенсій, - Лазебна

У 2022 році в Україні заплановано 12 етапів підвищення пенсій для різних категорій. На початку року середня пенсія становитиме 4000 гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю міністерки соціальної політики Марини Лазебної виданню The Page.

За її словами, у січні буде зроблено перерахунки для ліквідаторів ЧАЕС з інвалідністю. Продовжиться підвищення пенсій для 65-річних через зростання мінімальної зарплати.

Також читайте: В Україні змінять методологію розрахунку прожиткового мінімуму, - міністр соцполітики Лазебна

Жінкам, що народилися 1962 року, наступного року почнуть нараховуватися пенсії після досягнення ними нового пенсійного віку. "Ми помітили, що їхні пенсії могли виявитися меншими за ті, які нараховувалися минулого року. Тому ввели коефіцієнт підвищення 9%", - сказала вона.

Лазебна повідомила, що далі індексація пенсій із 1 березня, а в жовтні є плани вийти на нову мінімальну пенсійну гарантію. Пенсіонер старше 70 років, який має стаж 35 років (чоловік) або 30 (жінка), не отримуватиме менше 3000 грн.

"Ми розраховуємо, що на 1 січня 2022 року середній розмір пенсій в Україні буде 4000 грн", - сказала вона.