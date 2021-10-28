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Наступного року в Україні заплановано 12 етапів підвищення пенсій, - Лазебна

Наступного року в Україні заплановано 12 етапів підвищення пенсій, - Лазебна

У 2022 році в Україні заплановано 12 етапів підвищення пенсій для різних категорій. На початку року середня пенсія становитиме 4000 гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю міністерки соціальної політики Марини Лазебної виданню The Page.

За її словами, у січні буде зроблено перерахунки для ліквідаторів ЧАЕС з інвалідністю. Продовжиться підвищення пенсій для 65-річних через зростання мінімальної зарплати.

Також читайте: В Україні змінять методологію розрахунку прожиткового мінімуму, - міністр соцполітики Лазебна

Жінкам, що народилися 1962 року, наступного року почнуть нараховуватися пенсії після досягнення ними нового пенсійного віку. "Ми помітили, що їхні пенсії могли виявитися меншими за ті, які нараховувалися минулого року. Тому ввели коефіцієнт підвищення 9%", - сказала вона.

Лазебна повідомила, що далі індексація пенсій із 1 березня, а в жовтні є плани вийти на нову мінімальну пенсійну гарантію. Пенсіонер старше 70 років, який має стаж 35 років (чоловік) або 30 (жінка), не отримуватиме менше 3000 грн.

"Ми розраховуємо, що на 1 січня 2022 року середній розмір пенсій в Україні буде 4000 грн", - сказала вона.

Автор: 

пенсія (1596) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+12
в Украине никогда ничего не понижают! Курс доллара растет, Евро - растет, цены растут, количество мажеров - растет, зарплаты судей и чиновников - растут, инфляция - растет, зарплаты обычных работников, правда показывают небывалую стабильность на протяжении многих лет - они .... постоянно низкие ..
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28.10.2021 13:56 Відповісти
+10
забыли сказать какими будут ЦЕНЫ
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28.10.2021 13:56 Відповісти
+10
При Гройсмані пенсіонери отримували ще й 13- ту пенсію в кінці року ( і держава мала кошти на цю виплату)... Але виявляється , що то була " епоха зубожіння".... Не то, що зараз ..... Зараз - це "епоха процвітання" від зеленського ....тому " мажемо на хліб" відосики і серіали від Зє...
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28.10.2021 14:03 Відповісти
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по 1.5 грвн за каждый этап)
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28.10.2021 13:47 Відповісти
количеством берут...и каждый раз народ ответит благодарностью
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28.10.2021 14:32 Відповісти
Щедрий бубачка оманський зрівняє пенсію із зарплатою вчителів -УСІМ по $4000!
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28.10.2021 15:00 Відповісти
но сначала 5-6 понижений
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28.10.2021 13:47 Відповісти
в Украине никогда ничего не понижают! Курс доллара растет, Евро - растет, цены растут, количество мажеров - растет, зарплаты судей и чиновников - растут, инфляция - растет, зарплаты обычных работников, правда показывают небывалую стабильность на протяжении многих лет - они .... постоянно низкие ..
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28.10.2021 13:56 Відповісти
а следующий год будет?
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28.10.2021 13:48 Відповісти
или будет в составе 3-х независмых
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28.10.2021 13:49 Відповісти
4 тищі у зелені сакральне число. Вже проходили.
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28.10.2021 13:49 Відповісти
Зараз повно людей, які отримують 1800.
Може половина від усіх.
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28.10.2021 13:49 Відповісти
ну, примерно как в анекдоте про голубцы... кто на инфинити под 200 рассекает а кто на запорожце еле едет в среднем вполне неплохая скорость у обоих получается
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28.10.2021 13:58 Відповісти
Во первых- мин пенсия 1934 грн. Во вторых- КТО виноват что у этих людей такая пенсия как не они сами? ) кроме сельских жителей. В третьих таких НЕ БОЛЬШИНСТВО.
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28.10.2021 14:02 Відповісти
А хто винний, що пенсійний вік збільшили, відповідно нарахували меншу пенсію, бо стаж уже не вкладався у рамки. Так би і сказали, що пенсіонери мають допрацювати і дати робочі місця. Так же було.
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28.10.2021 14:16 Відповісти
У 55% пенсионеров средняя пенсия 2200гр. - посмотрите статистику.
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28.10.2021 15:48 Відповісти
Те пенсионеры, что выходили при совке с пенсиями 120- 132 (максимум для трудяги!) рубля, сейчас получают в районе 2000. Сами виноваты? Нехер было доживать?
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19.11.2021 09:38 Відповісти
А какая пенсия у Вас?
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28.10.2021 14:09 Відповісти
Років за 30 скажу.
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28.10.2021 14:12 Відповісти
Палево.
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28.10.2021 14:13 Відповісти
Тобі дати вогнегасника ? Бачу палає в дупі..
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28.10.2021 14:17 Відповісти
А толку от этих 12 этапов если у миллионов пенсионеров пенсия так и останется около 2 тыс. А они все свою среднюю везде суют.
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28.10.2021 13:50 Відповісти
Видимый толк в таком растяжении по времени повышения только в том что не все доживут.
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28.10.2021 13:56 Відповісти
Ну да, ковид в разгаре.
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28.10.2021 15:16 Відповісти
Да,Марина великий манипулятор цифрами!
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28.10.2021 15:45 Відповісти
В одной парашной помойке (не буду рекламировать, в какой именно) лет 15 назад начали доплачивать пенсам старше 80. Лет 10 назад- только старше 90. Лет 5 назад- уже старше 100. Такими темпами парашники лет через 20-30 начнут там жить вечно.
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28.10.2021 13:50 Відповісти
І це ще до виборів буде рік! Уявляю, як зростатимуть пен ії у 2023-2024 роках! Можливо, і у два рази. Це ж популісти. Цікаво, у скільки разів впаде купівельна спроможність цих пенсій?
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28.10.2021 13:53 Відповісти
забыли сказать какими будут ЦЕНЫ
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28.10.2021 13:56 Відповісти
У судей была 120.000 грн.- будет 200.000. А в среднем- по 4000.
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28.10.2021 13:58 Відповісти
При Гройсмані пенсіонери отримували ще й 13- ту пенсію в кінці року ( і держава мала кошти на цю виплату)... Але виявляється , що то була " епоха зубожіння".... Не то, що зараз ..... Зараз - це "епоха процвітання" від зеленського ....тому " мажемо на хліб" відосики і серіали від Зє...
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28.10.2021 14:03 Відповісти
середня пенсія ))))) піднімуть пенсію суддям і решта. Ось тобі і середня )))) Краще пишіть мінімальна скільки буде ?
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28.10.2021 14:07 Відповісти
Толку з цих підвищень. Субсидію зменшать, якщо підвищать пенсію.
Лицемірство, однією рукою дають, другою забирають.
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28.10.2021 14:08 Відповісти
Всі "зелені" брешуть, обіцяють, брешуть, обіцяють, брешуть, забувають, що обіцяли і знову брешуть і обіцяють.
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28.10.2021 14:08 Відповісти
Они ещё и воруют у самых беззащитных!
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28.10.2021 15:43 Відповісти
Хотелось бы увидеть это "светлое будущие"... Но тут три наиболее вероятных сценария развития событий, - или слуг утилизируют, или как это уже традиционно у слуг, мы этого светлого будущего не увидим, или (наиболее вероятный) комбинация первого и второго.
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28.10.2021 14:08 Відповісти
Я тебе расскажу какое будет будущее. Те, кому за сорок, на пенсии будут лазить по мусоркам собирать просрочку и пустую тару, может даже и объедки. Об этом уже сами Слуги урода говорят - не будет из чего платить пенсии.
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28.10.2021 15:24 Відповісти
Считаешь, что удивил кого-то своей прозорливостью? Боюсь, твоей фантазии всё же не хватит, чтобы полностью представить наше "светлое будущие" при ЗЕбильной власти.
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28.10.2021 17:07 Відповісти
Ежемесячно по одной гривне.
Итого: 12 раз на 12 грн.
Как и обещали
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28.10.2021 14:09 Відповісти
Ну если ментам, судьям, чиновникам и сепарам - то вполне может быть
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28.10.2021 14:26 Відповісти
когда зеленые обсираются, начинают обещать золотые горы. кто ж потом вспомнит, что интересное решение не прошло...
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28.10.2021 14:31 Відповісти
откуда возьмутся деньги на этот банкет
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28.10.2021 14:32 Відповісти
12 этапов - делим пенсионеров на 12 категорий, и в каждом этапе добавляем 1 грн, бинго

это интересное решение как и с двумя платежками
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28.10.2021 14:34 Відповісти
Можуть і підвищити, друкуючи грошові знаки, тільки пенсіонерам буде не легше, прийдеться за отриманням пенсії ідти з "кравчучками"
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28.10.2021 14:43 Відповісти
По 12 гр. за этап. Эпоха багатства все ближе к глазам пенсионеров
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28.10.2021 14:47 Відповісти
Мрази зеленые поросячие обсоски весь этот высер
можете повесить недомерку на уши.
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28.10.2021 14:50 Відповісти
Я желаю всей нашей верхушке пожить на такие пенсии!!!
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28.10.2021 15:00 Відповісти
Лазебная- очень плохая женщина! Была бы нормальной-не говорила бы ребусами .а сказала бы о конкретных цифрах. А потом удивляються, почему рейтинг у Зеленского падает.
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28.10.2021 15:05 Відповісти
А в 2023 году будет 23 этапа повышения пенсии. и минимальная состави 8000 гривен. И т.д. и т.п.
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28.10.2021 15:12 Відповісти
Ну да, как себе пишут зарплату, интенсивность, оздоровительные, мат помощь, за съем жилья и др, то никаких этапов. 5 секунд и получили, а черни всего в 12 этапов, за год, до которого ещё дожить надо...
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28.10.2021 15:12 Відповісти
Марина,не надо 12 этапов повышения - так,как ты манипулируешь цифрами,ничего хорошего для простых пенсов не будет!Поднимите 1 раз до РЕАЛЬНОГО прожиточного минимума(неделю назад ты что-то об этом говорила)!Но вы-же от себя,любимых,не оторвёте.Вы - убийцы старичков!!!
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28.10.2021 15:41 Відповісти
20.... Кто больше...
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28.10.2021 15:53 Відповісти
По червонцу в месяц чтоли? Дешёвки убогие! А сразу с марта и один раз---может так!? Ведь многие пенсы очень в возрасте, кому то косточку кинут в феврале, а кому то в декабре! Моралистику-подлянку учли заочники-вечерники хреновы? Ведь так нельзя! Ведь многим там осталось по чуть времени! И сколько---никто не знает.
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28.10.2021 15:58 Відповісти
Что то молчат о работающих пенсионерах.
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28.10.2021 16:06 Відповісти
4000 !!! Это перемога... И это в стране, где директор Укрпочты получает больше президента США.
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28.10.2021 16:57 Відповісти
Середня пенсія, це як середня температура по лікарні.
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28.10.2021 22:05 Відповісти
 
 