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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин выделил 104,5 млн грн семьям медиков, умерших от COVID-19

Кабмин выделил 104,5 млн грн семьям медиков, умерших от COVID-19

Кабинет Министров Украины перераспределил расходы Государственного бюджета, предусмотренные Министерству социальной политики на 2021 год. Распоряжением меняется назначение 189,2 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, документ предусматривает выделение финансовой помощи Фонду социального страхования Украины 104,5 млн гривен для страховых выплат 68 семьям медицинских работников, смерть которых наступила в результате инфицирования COVID-19.

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Кроме того, в связи с увеличением количества присвоенных статусов участникам боевых действий, которые принимали участие в операции Объединенных сил (ООС), возникла дополнительная потребность в средствах по выплате ежегодной разовой денежной помощи, размер которой составляет от 966 до 4421 грн в зависимости от категории. Это позволит выплатить денежную помощь около 34,0 тыс. ветеранам войны. На эти цели выделяется 49,5 млн гривен.

Также предусмотрено увеличение объема расходов по программе "Реабилитация детей с инвалидностью" на сумму 35,2 млн грн для обеспечения реабилитационными услугами 1 874 детей с инвалидностью.

Вместе с тем, на 189,2 млн гривен сокращаются расходы по программе компенсация в связи с повышением тарифов на электрическую энергию на оплату электрической энергии населением, проживающим в негазифицированных жилых домах.

Автор: 

выплаты (661) госбюджет (1187) Кабмин (14035) карантин (16729) медицина (2527) врачи (1518) УБД (130) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
А то, что у большей части антивасерской пропаганды ноги ростут из-за поребрика, общеизвестно довольно давно.
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28.10.2021 14:59 Ответить
+1
Шось сьогодні того Шмигаля прорвало як болячку, як почав "виділяти" не як не зупиниться, тіки ось люди бачать виділення зовсім іншого роду, тільки з під зелених. І всі виділення загалом лише на папері лишаються.
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28.10.2021 14:08 Ответить
+1
Вместо того чтобы принять нормальный госбюджет зеленые недоумки затыкают финансовые дыры по медикам за счет других статей бюджета. И то - как только жареный петух клюнул в задницу ....
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28.10.2021 14:51 Ответить
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А ковидные и страховку заболевшим медикам когда платить будете? Ведь "величайший" привселюдно обещался.
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28.10.2021 14:05 Ответить
Приплыли... Ваксеры антиваксеров уже кацапней называют !? Это тупиковая логика.. Тогда протестующих всего мира против обязательной вакцинации надо обозвать - кацапней !?!?
Реально ваксеры уже открыто демонстрируют агрессию. пздц
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28.10.2021 14:07 Ответить
Ну, если брать во всем мире, то антиваксеры и громили и поджигали пункты вакцинации и убивали вакцинаторов. Это что, типа демонстрация легкой неприязни?
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28.10.2021 14:48 Ответить
Может потому что они просто не хотят вакцинироваться и оберегают себя и своих деток !?
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28.10.2021 15:10 Ответить
А почему не уберегли 66 тыс. украинцев и из них 42 ребенка от смерти от ковида? А сколько еще здоровье потеряли... Будут потом умирать на уроках физкультуры.
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28.10.2021 15:19 Ответить
это вопрос ни ко мне !!! умирает по миру и в Украине больше деток от букета разных детских болезней в разы !!!
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28.10.2021 15:30 Ответить
А антиваксеры пытаются сделать этот букет все больше и больше.
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28.10.2021 15:54 Ответить
А то, что у большей части антивасерской пропаганды ноги ростут из-за поребрика, общеизвестно довольно давно.
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28.10.2021 14:59 Ответить
я бы сказал что как раз то все наоборот...и кста - а откуда ваши ноги растут !? неужели от ума и познаний!?
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28.10.2021 15:11 Ответить
Да, от ума и познаний. Хотите обсудить влияние альтернативного сплайсинга спайк-протеинов коронавирусов на их антигенную активность?
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28.10.2021 15:16 Ответить
Спроси и пусть скажут тебе сами врачи , почему они отказываются от вакцинации ? Может поймешь..
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28.10.2021 15:32 Ответить
У меня знакомая врач их Житомира. Вакцинирована дважды коронаваком. И знакомый врач, сейчас он ав Чехии, дважды вакцинирован комирнати от Пфайзер., скоро получит бустерную вакцину. Что мне у них спрашивать?
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28.10.2021 15:36 Ответить
Шось сьогодні того Шмигаля прорвало як болячку, як почав "виділяти" не як не зупиниться, тіки ось люди бачать виділення зовсім іншого роду, тільки з під зелених. І всі виділення загалом лише на папері лишаються.
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28.10.2021 14:08 Ответить
Вместо того чтобы принять нормальный госбюджет зеленые недоумки затыкают финансовые дыры по медикам за счет других статей бюджета. И то - как только жареный петух клюнул в задницу ....
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28.10.2021 14:51 Ответить
А сколько выделили семьям, умерших от COVID-19, которых эти медики не спасли?
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28.10.2021 15:28 Ответить
Это что помощь семьям медиков которые ОТКАЗАЛИСЬ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ( которых по скромным заявлениям Ляшко даже на данный момент 50%), ведь вакцинированные на 99,999% защищены как минимум от тяжелого течения болезни и уж тем более от смерти. вроде ведь так )
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28.10.2021 17:28 Ответить
 
 