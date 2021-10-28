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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін виділив 104,5 млн грн сім'ям медиків, померлих від COVID-19

Кабмін виділив 104,5 млн грн сім'ям медиків, померлих від COVID-19

Кабінет Міністрів України перерозподілив видатки Державного бюджету, передбачені Міністерству соціальної політики на 2021 рік. Розпорядженням змінюється призначення 189,2 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, документ передбачає виділення фінансової допомоги Фонду соціального страхування України 104,5 млн гривень для страхових виплат 68 сім’ям медичних працівників, смерть яких настала внаслідок інфікування COVID-19.

Крім того, у зв’язку із збільшенням кількості присвоєних статусів учасникам бойових дій, які брали участь в операції Об’єднаних сил (ООС), виникла додаткова потреба в коштах по виплаті щорічної разової грошової допомоги, розмір якої становить від 966 до 4421 грн залежно від категорії. Це дасть змогу виплатити грошову допомогу близько 34,0 тис. ветеранам війни. На ці цілі виділяється 49,5 млн гривень.

Також передбачено збільшення обсягу видатків за програмою "Реабілітація дітей з інвалідністю" на суму 35,2 млн грн для забезпечення реабілітаційними послугами 1 874 дітей з інвалідністю.

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Водночас на 189,2 млн гривень зменшуються видатки за програмою Компенсація у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію на оплату електричної енергії населенням, яке проживає в негазифікованих житлових будинках.

Автор: 

виплати (1067) держбюджет (2412) Кабмін (14154) карантин (18172) медицина (2136) лікарі (1290) УБД (137) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
А то, что у большей части антивасерской пропаганды ноги ростут из-за поребрика, общеизвестно довольно давно.
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28.10.2021 14:59 Відповісти
+1
Шось сьогодні того Шмигаля прорвало як болячку, як почав "виділяти" не як не зупиниться, тіки ось люди бачать виділення зовсім іншого роду, тільки з під зелених. І всі виділення загалом лише на папері лишаються.
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28.10.2021 14:08 Відповісти
+1
Вместо того чтобы принять нормальный госбюджет зеленые недоумки затыкают финансовые дыры по медикам за счет других статей бюджета. И то - как только жареный петух клюнул в задницу ....
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28.10.2021 14:51 Відповісти
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А ковидные и страховку заболевшим медикам когда платить будете? Ведь "величайший" привселюдно обещался.
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28.10.2021 14:05 Відповісти
Приплыли... Ваксеры антиваксеров уже кацапней называют !? Это тупиковая логика.. Тогда протестующих всего мира против обязательной вакцинации надо обозвать - кацапней !?!?
Реально ваксеры уже открыто демонстрируют агрессию. пздц
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28.10.2021 14:07 Відповісти
Ну, если брать во всем мире, то антиваксеры и громили и поджигали пункты вакцинации и убивали вакцинаторов. Это что, типа демонстрация легкой неприязни?
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28.10.2021 14:48 Відповісти
Может потому что они просто не хотят вакцинироваться и оберегают себя и своих деток !?
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28.10.2021 15:10 Відповісти
А почему не уберегли 66 тыс. украинцев и из них 42 ребенка от смерти от ковида? А сколько еще здоровье потеряли... Будут потом умирать на уроках физкультуры.
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28.10.2021 15:19 Відповісти
это вопрос ни ко мне !!! умирает по миру и в Украине больше деток от букета разных детских болезней в разы !!!
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28.10.2021 15:30 Відповісти
А антиваксеры пытаются сделать этот букет все больше и больше.
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28.10.2021 15:54 Відповісти
А то, что у большей части антивасерской пропаганды ноги ростут из-за поребрика, общеизвестно довольно давно.
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28.10.2021 14:59 Відповісти
я бы сказал что как раз то все наоборот...и кста - а откуда ваши ноги растут !? неужели от ума и познаний!?
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28.10.2021 15:11 Відповісти
Да, от ума и познаний. Хотите обсудить влияние альтернативного сплайсинга спайк-протеинов коронавирусов на их антигенную активность?
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28.10.2021 15:16 Відповісти
Спроси и пусть скажут тебе сами врачи , почему они отказываются от вакцинации ? Может поймешь..
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28.10.2021 15:32 Відповісти
У меня знакомая врач их Житомира. Вакцинирована дважды коронаваком. И знакомый врач, сейчас он ав Чехии, дважды вакцинирован комирнати от Пфайзер., скоро получит бустерную вакцину. Что мне у них спрашивать?
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28.10.2021 15:36 Відповісти
Шось сьогодні того Шмигаля прорвало як болячку, як почав "виділяти" не як не зупиниться, тіки ось люди бачать виділення зовсім іншого роду, тільки з під зелених. І всі виділення загалом лише на папері лишаються.
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28.10.2021 14:08 Відповісти
Вместо того чтобы принять нормальный госбюджет зеленые недоумки затыкают финансовые дыры по медикам за счет других статей бюджета. И то - как только жареный петух клюнул в задницу ....
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28.10.2021 14:51 Відповісти
А сколько выделили семьям, умерших от COVID-19, которых эти медики не спасли?
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28.10.2021 15:28 Відповісти
Это что помощь семьям медиков которые ОТКАЗАЛИСЬ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ( которых по скромным заявлениям Ляшко даже на данный момент 50%), ведь вакцинированные на 99,999% защищены как минимум от тяжелого течения болезни и уж тем более от смерти. вроде ведь так )
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28.10.2021 17:28 Відповісти
 
 