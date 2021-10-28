Зеленский инициирует проведение внеочередного заседания Рады 2 ноября, - спикер "СН" Палийчук

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует созыв внеочередного заседания ВР 2 ноября.

Об этом сообщила в Телеграм-канале спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Во вторник, 2 ноября, ожидается созыв внеочередного заседания Верховной Рады, которое инициирует президент Украины Владимир Зеленский для рассмотрения важных социальных и медицинских вопросов", - написала Палийчук.

Она также подчеркнула, что в повестке дня заседания проект постановления №6154 о дополнительных мерах противодействия и распространения Covid-19, законопроекты о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства (№ 6121), об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения (№5873), о функционировании Единого государственного реестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана (№5694), о внесении изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" о приведении в соответствие с некоторыми законодательными актами (№4542).

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Палийчук отметила, что проект постановления №6154 предлагает допускать людей в ВР только по предъявлении документов, подтверждающих сделанную вакцинацию или по результатам ПЦР-теста.