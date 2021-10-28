Зеленський ініціює проведення позачергового засідання Ради 2 листопада, - речниця "СН" Палійчук

Президент України Володимир Зеленський ініціює скликання позачергового засідання ВР 2 листопада.

Про це повідомила у Телеграм-каналі речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"У вівторок, 2 листопада, очікується скликання позачергового засідання Верховної Ради, яке ініціює Президент України Володимир Зеленський для розгляду важливих соціальних і медичних питань", - написала Палійчук.

Вона також підкреслила, що на порядку денному засідання проєкт постанови №6154 про додаткові заходи протидії і поширенню COVID-19, законопроєкти про державну реєстрацію лікарських засобів під зобов'язання (№6121), про вдосконалення системи управління сферою охорони здоров'я (№5873), про функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана (№5694), про внесення змін до закону "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність до деяких законодавчих актів (№4542).

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Палійчук зазначила, що проєкт постанови №6154 пропонує допускати людей до ВР лише за поданням документів, що підтверджують зроблену вакцинацію або за результатами ПЛР-тесту.