Зеленський ініціює проведення позачергового засідання Ради 2 листопада, - речниця "СН" Палійчук
Президент України Володимир Зеленський ініціює скликання позачергового засідання ВР 2 листопада.
Про це повідомила у Телеграм-каналі речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.
"У вівторок, 2 листопада, очікується скликання позачергового засідання Верховної Ради, яке ініціює Президент України Володимир Зеленський для розгляду важливих соціальних і медичних питань", - написала Палійчук.
Вона також підкреслила, що на порядку денному засідання проєкт постанови №6154 про додаткові заходи протидії і поширенню COVID-19, законопроєкти про державну реєстрацію лікарських засобів під зобов'язання (№6121), про вдосконалення системи управління сферою охорони здоров'я (№5873), про функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана (№5694), про внесення змін до закону "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність до деяких законодавчих актів (№4542).
Палійчук зазначила, що проєкт постанови №6154 пропонує допускати людей до ВР лише за поданням документів, що підтверджують зроблену вакцинацію або за результатами ПЛР-тесту.
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А в этом такая серьезная необходимость? Или как с "Дія" будет? Все, кому не лень, ветеранами станут?
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Пенсионный фонд Украины даёт данные - 128 421 участников боевых действий-пенсионеров и 117897 инвалидов войны В сумме получаем 246 318 человек
По состоянию на 01.01.2016 года в Украине проживало 180 397 человек в возрасте 90+. Из них лишь 41819 мужчин.
А теперь осталось выяснить. Сколько сейчас проживает в Украине граждан в возрасте 94+ и сколько из них в состоянии пользоваться "электронными удостоверениями"
- Нет, будем обсуждать "Велике будівництво"!!!
Тушение пожара методом говорильни и авралов.....
28 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%82%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%be.html#respond Комментарии: 0
И не надо клеветать, будто Украина - окраина мира, и здесь не происходит ничего значимого. Напомню, что именно Украина своими Майданами, добровольческим и волонтерским движением предъявила миру редчайшие в 21 столетии образцы самоорганизации и самопожертвования во имя национальных и общественных интересов.
А сейчас именно в Украине разворачивается, пожалуй, самое отчаянное сражение между реальностью и виртуальностью.
А такое мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639 выразил сегодня в Фейсбуке политический аналитик Александр Кочетков.
Судите сами.
На президента Зеленского и его ближайшее окружение идет массированная медийная атака. В качестве артподготовки используются и офшоры, и «дело вагнеровцев», и банковские шашни Шефира по выводу денег, и вояжи Арахамии на самолете Фирташа. Не говоря уже о коммунальных тарифах и ценах на газ. Участвуют все - Порошенко, Тимошенко, Мураев, восставший из небытия Яценюк, ждут присоединения Разумкова. Подливают масла российские деятели и штатовские СМИ.
Эти претензии ко власти, включающие также бессмертную коррупцию, нарушение демократических процедур, двойные стандарты и многое другое - совершенно реальны. Большинство из них заслуживают обстоятельного парламентского расследования с публичным оглашением результатов и наказанием виновных. Но это, увы, не в стране лицемерного монобольшинства.
Что в ответ на атаку делает власть?
Она выбирает, пожалуй, самую аморальную, но и самую близкую этой власти концепцию противодействия реальным обвинениям. А именно: максимально широко рассказывать, что все претензии - это подлое злодейство темных сил, нападки лживых демонов на сияющего безупречного ангела, роль которого отчетливо примеряет на себя президент-актер Владимир Зеленский.
- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE.html Зеленский стал реальным тестом для постмайданной Украины
А на самом-то деле все у нас хорошо и даже прекрасно. ВВП страны намерен пробить потолок, бюджет наполняется невиданными темпами, неуклонно растет заплата по стране, пенсии зашкаливают так, что пенсионеры не успевают их тратить. Высокопоставленные «Слуги народа» не гнушаются наглым пародированием Оруэла, публично рассуждая, что чем больше налогов, тем лучше развивается бизнес. Чем выше цена на газ и электричество, тем выше уровень жизни. Странно, что нам еще не попытались втюхать, что чем выше заболеваемость ковидом, тем крепче здоровье народа. И, соответственно, тем успешнее здравоохранение от «Слуг».
Понимаете, ставшие властью выходцы из шоубиза, где главный принцип - «казаться, а не быть», намерены навязать украинскому народонаселения придуманную в шкурно-политических целях красивую выдумку. Увлекательную фантазию. Приятную ложь. Перебить этой виртуальностью, намалеванной яркими цветодиодами, нашу неказистую, нерадующую реальность! Сделать так, чтобы большинство из нас поверило в сладкую колыбельную сказочку, рассказываемую властью, и позабыло о многотрудной жизни, которую эта власть и обеспечивает.
И, между прочим, наука психология и почти наука история утверждают, что такая массовая аберрация сознания в принципе возможна. На ограниченное время, но возможно. И отдельный человек, и социум способны ощущать, что все скверно, но верить, что все хорошо, и ощущения обманывают.
Мне возразят, что в этом смысле Украина отнюдь не уникальна. Что подобное столкновение реальности и виртуальности идет по всему миру, достаточно глянуть хотя бы на Россию (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18.). Да, идет. Но в той же России вся власть - от Бога. Соответственно, властная пропаганда там уже давненько является этакой божественной уриноофтамологией для глубинного народа. В России виртуальность от власти победила, потому что там слово подкрепляется дубинкой. По слишком думающей голове.
Украина - не Россия. Наши силовики, при всей отмороженности отдельных представителей, по настоящему воевать с народом не рискуют. Тем более, из-за непонятных властных шкурняков, от которых рядовым силовикам ничего не перепадает.
Опять же, украинцы - удивительно практичный, даже приземленный народ.
- https://www.economics-prorok.com/2021/09/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82.html Украинцам надо научиться выкручиваться самим, но для этого больше не выбирать порошенок и зеленских
Вспомните анекдоты, которые мы сами придумываем про нашу жадность. Про сало - наш национальный символ, который надо перепрятать, несмотря на тишайшую украинскую ночь.
И если нам, свободолюбивым и прагматичным до чертиков украинцам, шоубизовая власть сможет навязать свою виртуальность, оправдывающую ее прегрешения, то тогда - все. Если украинцы не устоят, то у остальных народов против тотальной виртуализации шансов нет. И вся история, например, с пандемией и вокруг нее покажется играми в песочнице.
Тогда думающим людям придется эмигрировать не из страны, а с планеты. Илон Маск, что ты там тянешь со своим марсианским поселением?!