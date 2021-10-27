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Рада наступного тижня може провести два позачергові засідання, - "слуга народу" Кравчук

Рада наступного тижня може провести два позачергові засідання, -

Верховна Рада наступного пленарного тижня може провести два позачергові засідання у вівторок, 2 листопада, і в четвер, 4 листопада.

Про це повідомила заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу", народна депутатка Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми плануємо попередньо проведення позачергових засідань на наступному тижні. У вівторок більш вірогідно", - зазначила вона.

За словами депутатки, приблизний порядок денний позачергового засідання у вівторок передбачає розгляд законопроєктів, пов’язаних зі страховим бізнесом, та необхідних для стимулювання інвестицій у промисловість. Окрім цього, попередньо планується ухвалення рішення щодо проєкту закону №5864 "Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День Української Державності".

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Водночас Кравчук не виключає проведення позачергового засідання в четвер. За її словами, наразі формуються порядок денний такого засідання, але поки "немає ясності" щодо того, чи відбудеться воно.

Як повідомлялося, наступний пленарний тиждень триватиме упродовж 2-5 листопада.

Автор: 

ВР (15045) позачергове засідання (223) Кравчук Євгенія (375)


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Как мы рады! Опять мажоры какой-нибудь цинизм придумают....
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27.10.2021 16:24 Відповісти
ДУРНОрежим пашьол !!!
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27.10.2021 16:25 Відповісти
шо такое режім на полуавтоматє - ето когда рейтінг вови подимєтся вручную голосованіеєм слуг, а падает сам тіпа автоматическі ...
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27.10.2021 16:29 Відповісти
может провести.-А может и не провести. Хрен его , этот обезьянник Коломойского, знает. Философствует Кравчук.
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27.10.2021 16:28 Відповісти
А толку.
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27.10.2021 16:31 Відповісти
Два то замало. От як би 12-15, то було б діло.
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27.10.2021 16:36 Відповісти
Эти хитродупые слуги самого наглого бандита какламоя протянут под каким -нибудь соусом нужный для него закон или для путлера
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27.10.2021 16:39 Відповісти
 
 