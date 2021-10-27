Рада наступного тижня може провести два позачергові засідання, - "слуга народу" Кравчук

Верховна Рада наступного пленарного тижня може провести два позачергові засідання у вівторок, 2 листопада, і в четвер, 4 листопада.

Про це повідомила заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу", народна депутатка Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми плануємо попередньо проведення позачергових засідань на наступному тижні. У вівторок більш вірогідно", - зазначила вона.

За словами депутатки, приблизний порядок денний позачергового засідання у вівторок передбачає розгляд законопроєктів, пов’язаних зі страховим бізнесом, та необхідних для стимулювання інвестицій у промисловість. Окрім цього, попередньо планується ухвалення рішення щодо проєкту закону №5864 "Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День Української Державності".

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Водночас Кравчук не виключає проведення позачергового засідання в четвер. За її словами, наразі формуються порядок денний такого засідання, але поки "немає ясності" щодо того, чи відбудеться воно.

Як повідомлялося, наступний пленарний тиждень триватиме упродовж 2-5 листопада.