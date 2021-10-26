Ресурсний законопроєкт проголосують наступного пленарного тижня, - Арахамія

Верховна Рада може наступного пленарного тижня ухвалити у другому читанні урядовий законопроєкт №5600 про збалансованість бюджетних надходжень ("ресурсний" законопроєкт).

Про це заявив голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24" у понеділок увечері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"(Цей законопрєект. - ред.) мав голосуватися минулого четверга (21 жовтня. - ред.), але через те, що до бюджетної процедури зайшли, почали (розглядати. - ред.) поправки, вони (опозиція. - Ред.) затягнули цю процедуру, то (розгляд законопроєкту у другому читанні. - Ред.) перенісся на наступний тиждень. Я думаю, що наступного тижня буде проголосовано ("ресурсний" законопроєкт №5600. - Ред.)", - сказав Арахамія.

Згідно з календарним планом шостої сесії ВР дев'ятого скликання, наступний пленарний тиждень у парламенті розпочнеться 2 листопада і завершиться 5 листопада.

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