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Ресурсний законопроєкт проголосують наступного пленарного тижня, - Арахамія

Ресурсний законопроєкт проголосують наступного пленарного тижня, - Арахамія

Верховна Рада може наступного пленарного тижня ухвалити у другому читанні урядовий законопроєкт №5600 про збалансованість бюджетних надходжень ("ресурсний" законопроєкт).

Про це заявив голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24" у понеділок увечері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"(Цей законопрєект. - ред.) мав голосуватися минулого четверга (21 жовтня. - ред.), але через те, що до бюджетної процедури зайшли, почали (розглядати. - ред.) поправки, вони (опозиція. - Ред.) затягнули цю процедуру, то (розгляд законопроєкту у другому читанні. - Ред.) перенісся на наступний тиждень. Я думаю, що наступного тижня буде проголосовано ("ресурсний" законопроєкт №5600. - Ред.)", - сказав Арахамія.

Згідно з календарним планом шостої сесії ВР дев'ятого скликання, наступний пленарний тиждень у парламенті розпочнеться 2 листопада і завершиться 5 листопада.

Також читайте: Арахамія щодо заяви Данілова про "жорстку президентську республіку": Це особиста позиція секретаря РНБО, запиту суспільства немає

Автор: 

ВР (15045) законопроєкт (3624) податки (3881) Арахамія Давид (1106)


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Топ коментарі
+4
Стадо небритых бабуинов захватило власть. Боже, помоги пережить это.
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26.10.2021 09:01 Відповісти
+3
когда говорит Зеленский эта "обизянка ************" и прочая хрень типа "корабельной сосенки Безмозглой" или "Верещук с парасолькой" или "кошерного велюра-Тищенко" или "группен- фюррера в юбке"- Третьякову -то видишь РЕЗУЛЬТАТ ДЕТЕЙ ПЕРЕПИХА ПЕПСИ РЕКЛАМЫ ПРЕЗЕРВАТИВОВ НА ТВ наши школьные реформы... реформы высшего образования..плюс природно национальная инцестно дебильная врожденность убогих- считающих себя властью и их неспособность выразить свои мысли, какие то слова, феня, ботают- терминология даунов, людей которые не прочитали ни одной книги БУМАЖНОЙ.... интеллект на уровне табурета на 3 ножках...
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26.10.2021 09:00 Відповісти
+2
Какой ресурсный? Это закон о повышении налогов.
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26.10.2021 08:55 Відповісти
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26.10.2021 08:55 Відповісти
Какой ресурсный? Это закон о повышении налогов.
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26.10.2021 08:55 Відповісти
ага - для малоросьни включая за огороды в 5 соток
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26.10.2021 08:58 Відповісти
МамаРіма читала засранцю Вовочці книгу про Робін Гуда. Але читала неправильно, справа наліво. Саме тому бубочка, підрісши, забирає гроші у бідних і віддає їх багатим.
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26.10.2021 12:21 Відповісти
когда говорит Зеленский эта "обизянка ************" и прочая хрень типа "корабельной сосенки Безмозглой" или "Верещук с парасолькой" или "кошерного велюра-Тищенко" или "группен- фюррера в юбке"- Третьякову -то видишь РЕЗУЛЬТАТ ДЕТЕЙ ПЕРЕПИХА ПЕПСИ РЕКЛАМЫ ПРЕЗЕРВАТИВОВ НА ТВ наши школьные реформы... реформы высшего образования..плюс природно национальная инцестно дебильная врожденность убогих- считающих себя властью и их неспособность выразить свои мысли, какие то слова, феня, ботают- терминология даунов, людей которые не прочитали ни одной книги БУМАЖНОЙ.... интеллект на уровне табурета на 3 ножках...
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26.10.2021 09:00 Відповісти
Де будете брати енергетичні ресурси, недоумки?
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26.10.2021 09:00 Відповісти
Стадо небритых бабуинов захватило власть. Боже, помоги пережить это.
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26.10.2021 09:01 Відповісти
73% ЗЕбилов орало - лишь бы ни ПАРАШЕНКА! Хужы не будит! Так что придёься эту чашу говна испить до дна!
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26.10.2021 09:06 Відповісти
Зебіли хоча б зараз зрозуміють, що їхній чесний парєнь справжній мародер чи так і не зрозуміють, що їх грабують через "ресурсний" закон?
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26.10.2021 09:02 Відповісти
"Законопроект про стрижку овець"
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26.10.2021 09:06 Відповісти
Молодцы! Наконец то Украина начала развиваться
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26.10.2021 09:08 Відповісти
С 2019 года Украина деградирует по всем направлениям.
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26.10.2021 09:10 Відповісти
Украина идёт вперёд и все это видят
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26.10.2021 09:12 Відповісти
Постоянное падение ВВП, развал экономики, энергетический кризис, утрата международных позиций, второе место в Европе по смертности от Ковида при ЗЕ - это идти вперед?
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26.10.2021 10:05 Відповісти
Вы уже не имеете нужной поддержки в обществе,какие законы,давай до свиданья ара.
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26.10.2021 09:08 Відповісти
Дайошь с 73% до 100% и Турборежим а Данилова назначить Смотрящим за Шариковыми...
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26.10.2021 09:12 Відповісти
СНБО скоро станет ГЕСТАПО Генриха Мюллера,а Данилову Героя дадут 100 тонн...
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26.10.2021 09:14 Відповісти
Все это уже было Чуваки...,в Мировой истории...не вы далеко не первые,и далеко не вы последние... Все идет по спирали и вокруг Озера беготня...,нового НОЛЬ целых ничего десятых...
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26.10.2021 09:16 Відповісти
Почему этот законопроект называют? В стране закончились деньги и надо из людей последние ресурсы вытянуть?
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26.10.2021 09:18 Відповісти
еще ж недавно он назывался антиолигархичным! шо случилось? кто посмел?
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26.10.2021 16:01 Відповісти
 
 