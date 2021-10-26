Ресурсный законопроект будет проголосован на следующей пленарной неделе, - Арахамия

Верховная Рада может на следующей пленарной неделе принять во втором чтении правительственный законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный" законопроект).

Об этом заявил глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник вечером, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"(Этот законопроект. - Ред.) должен был голосоваться в прошлый четверг (21 октября. - Ред.), но из-за того, что в бюджетную процедуру зашли, начали (рассматривать. - Ред.) поправки, они (оппозиция. - Ред.) затянули эту процедуру, то (рассмотрение законопроекта во втором чтении. - Ред.) перенеслось на следующую неделю. Я думаю, что на следующей неделе будет проголосован ("ресурсный" законопроект №5600. - Ред.)", - сказал Арахамия.

Согласно календарному плану шестой сессии ВР девятого созыва, следующая пленарная неделя в парламенте начнется 2 ноября и завершиться 5 ноября.

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