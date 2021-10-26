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Ресурсный законопроект будет проголосован на следующей пленарной неделе, - Арахамия

Ресурсный законопроект будет проголосован на следующей пленарной неделе, - Арахамия

Верховная Рада может на следующей пленарной неделе принять во втором чтении правительственный законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный" законопроект).

Об этом заявил глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник вечером, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"(Этот законопроект. - Ред.) должен был голосоваться в прошлый четверг (21 октября. - Ред.), но из-за того, что в бюджетную процедуру зашли, начали (рассматривать. - Ред.) поправки, они (оппозиция. - Ред.) затянули эту процедуру, то (рассмотрение законопроекта во втором чтении. - Ред.) перенеслось на следующую неделю. Я думаю, что на следующей неделе будет проголосован ("ресурсный" законопроект №5600. - Ред.)", - сказал Арахамия.

Согласно календарному плану шестой сессии ВР девятого созыва, следующая пленарная неделя в парламенте начнется 2 ноября и завершиться 5 ноября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговый законопроект 5600 не будет откладываться в долгий ящик, - Стефанчук

Автор: 

ВР (29285) законопроект (3235) налоги (3239) Арахамия Давид (990)


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Топ комментарии
+4
Стадо небритых бабуинов захватило власть. Боже, помоги пережить это.
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26.10.2021 09:01 Ответить
+3
когда говорит Зеленский эта "обизянка ************" и прочая хрень типа "корабельной сосенки Безмозглой" или "Верещук с парасолькой" или "кошерного велюра-Тищенко" или "группен- фюррера в юбке"- Третьякову -то видишь РЕЗУЛЬТАТ ДЕТЕЙ ПЕРЕПИХА ПЕПСИ РЕКЛАМЫ ПРЕЗЕРВАТИВОВ НА ТВ наши школьные реформы... реформы высшего образования..плюс природно национальная инцестно дебильная врожденность убогих- считающих себя властью и их неспособность выразить свои мысли, какие то слова, феня, ботают- терминология даунов, людей которые не прочитали ни одной книги БУМАЖНОЙ.... интеллект на уровне табурета на 3 ножках...
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26.10.2021 09:00 Ответить
+2
Какой ресурсный? Это закон о повышении налогов.
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26.10.2021 08:55 Ответить
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26.10.2021 08:55 Ответить
Какой ресурсный? Это закон о повышении налогов.
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26.10.2021 08:55 Ответить
ага - для малоросьни включая за огороды в 5 соток
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26.10.2021 08:58 Ответить
МамаРіма читала засранцю Вовочці книгу про Робін Гуда. Але читала неправильно, справа наліво. Саме тому бубочка, підрісши, забирає гроші у бідних і віддає їх багатим.
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26.10.2021 12:21 Ответить
когда говорит Зеленский эта "обизянка ************" и прочая хрень типа "корабельной сосенки Безмозглой" или "Верещук с парасолькой" или "кошерного велюра-Тищенко" или "группен- фюррера в юбке"- Третьякову -то видишь РЕЗУЛЬТАТ ДЕТЕЙ ПЕРЕПИХА ПЕПСИ РЕКЛАМЫ ПРЕЗЕРВАТИВОВ НА ТВ наши школьные реформы... реформы высшего образования..плюс природно национальная инцестно дебильная врожденность убогих- считающих себя властью и их неспособность выразить свои мысли, какие то слова, феня, ботают- терминология даунов, людей которые не прочитали ни одной книги БУМАЖНОЙ.... интеллект на уровне табурета на 3 ножках...
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26.10.2021 09:00 Ответить
Де будете брати енергетичні ресурси, недоумки?
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26.10.2021 09:00 Ответить
Стадо небритых бабуинов захватило власть. Боже, помоги пережить это.
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26.10.2021 09:01 Ответить
73% ЗЕбилов орало - лишь бы ни ПАРАШЕНКА! Хужы не будит! Так что придёься эту чашу говна испить до дна!
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26.10.2021 09:06 Ответить
Зебіли хоча б зараз зрозуміють, що їхній чесний парєнь справжній мародер чи так і не зрозуміють, що їх грабують через "ресурсний" закон?
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26.10.2021 09:02 Ответить
"Законопроект про стрижку овець"
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26.10.2021 09:06 Ответить
Молодцы! Наконец то Украина начала развиваться
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26.10.2021 09:08 Ответить
С 2019 года Украина деградирует по всем направлениям.
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26.10.2021 09:10 Ответить
Украина идёт вперёд и все это видят
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26.10.2021 09:12 Ответить
Постоянное падение ВВП, развал экономики, энергетический кризис, утрата международных позиций, второе место в Европе по смертности от Ковида при ЗЕ - это идти вперед?
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26.10.2021 10:05 Ответить
Вы уже не имеете нужной поддержки в обществе,какие законы,давай до свиданья ара.
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26.10.2021 09:08 Ответить
Дайошь с 73% до 100% и Турборежим а Данилова назначить Смотрящим за Шариковыми...
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26.10.2021 09:12 Ответить
СНБО скоро станет ГЕСТАПО Генриха Мюллера,а Данилову Героя дадут 100 тонн...
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26.10.2021 09:14 Ответить
Все это уже было Чуваки...,в Мировой истории...не вы далеко не первые,и далеко не вы последние... Все идет по спирали и вокруг Озера беготня...,нового НОЛЬ целых ничего десятых...
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26.10.2021 09:16 Ответить
Почему этот законопроект называют? В стране закончились деньги и надо из людей последние ресурсы вытянуть?
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26.10.2021 09:18 Ответить
еще ж недавно он назывался антиолигархичным! шо случилось? кто посмел?
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26.10.2021 16:01 Ответить
 
 