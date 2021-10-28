На новой трассе Днепр-Решетиловка возведут около 80 искусственных сооружений. ФОТО
На расположенном на Днепропетровщине отрезке трассы Н-31 Днепр-Решетиловка, которую создают "с нуля" по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", в общей сложности планируется возвести около 80 искусственных сооружений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Днепропетровская ОГА.
Среди объектов, которые появятся на трассе, есть 2 моста, 6 двухуровневых транспортных развязок и уникальная эстакада через реку Орель.
"Меняется дорожная инфраструктура области. Воплощаются амбициозные проекты. Один из них – строительство "с нуля" трассы Днепр-Решетиловка. Впечатляют темпы используемых работ и технологии. Круглосуточно работают мостовики, дорожники, тяжелая техника. Чтобы водители поскорее смогли пользоваться новой автодорогой", - заявил первый замглавы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.
Основные работы проходят на финишном участке дороги: 29,5 км за мостом через канал Днепр-Донбасс. На части маршрута уже стартовало устройство асфальта.
Кроме этого, подрядчики работают над 600-метровой эстакадой через реку Орель, которую будут монтировать надвижным способом с помощью 40-тонного козлового крана. Такой способ монтажа эстакады используется в Украине впервые. Он предполагает, что монолитная конструкция будет бетонироваться на месте и фактически не будет иметь деформационных швов.
Кроме мостов и развязок с путепроводами, специалисты обустраивают тоннели для проезда сельхозтехники и перегона скота, водоотводные трубы.
"Магистраль Н-31 – настоящее пособие для мостовиков и дорожников под открытым небом. На месте строительства развернут целый городок. Там даже есть свой арматурный цех. А все железобетонные элементы будут производиться на месте", – отметил начальник Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.
Трасса Н-31 строится в Днепропетровской и Полтавской областях. Ее общая протяженность составит 139 км. Отрезок на территории Днепропетровской области будет иметь протяженность 60 км.
В Полтавской области строятся еще 79 км Н-31, причем полтавский участок трассы будет полностью бетонным, что сделает его первым украинским бетонным автобаном, поскольку трасса проходит вне населенных пунктов.
Как ранее заявил Президент Владимир Зеленский, всего в рамках программы "Большая стройка" в этом году в Днепропетровской области планируют отремонтировать 387 км автодорог.
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а то очень не хватает.
напоминает сталинскую ж.д. дорогу в Заполярье, где вместо шпал клали трупы зеков
БЫЛО!
По ежегодной гос статистике количество построенного и отремонтированного за год НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ!
Сколько строили и ремонтировали и в 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 - столько же и строят и ремонтируют!!!
Может ещё и скажешь, что ДО Зеленского и общественного транспорта не существовало?
Это ТЫ утверждаешь, что до Зеленского не строили дорог и не ремонтировали!
при Порохе мы остановили русскую агрессию
при Порохе была уверенность и гордость за Украину....
это вам не Крадивныцтво
а то от одного и того же текста в глазах рябит.
подсказываю - "молодец Зеленский Президент! Круто !"
и никого не интресрвало как Днепряне доезжают до столицы.
беня вообще прихватил себе Днепровский аэропорт и делал на нем не слабый гешефт.
Кацапы, слава Богу, перестали там воздух портить 😀😀
По існуючій дорозі там проблеми - занадто багато населених пунктів по дорозі або майже серпантин через пагорби.
а Киев - Симферополь - приоритетной дороги не было .
так чего удивляться, что Крым забрали ?
и за все это надо спросить с Кучмы, Юли, и т д
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%9C_18
Журналисты постоянно жтот момент упускают , а надо бы подчёркивать