На новой трассе Днепр-Решетиловка возведут около 80 искусственных сооружений. ФОТО

На расположенном на Днепропетровщине отрезке трассы Н-31 Днепр-Решетиловка, которую создают "с нуля" по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", в общей сложности планируется возвести около 80 искусственных сооружений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Днепропетровская ОГА.

Среди объектов, которые появятся на трассе, есть 2 моста, 6 двухуровневых транспортных развязок и уникальная эстакада через реку Орель.

"Меняется дорожная инфраструктура области. Воплощаются амбициозные проекты. Один из них – строительство "с нуля" трассы Днепр-Решетиловка. Впечатляют темпы используемых работ и технологии. Круглосуточно работают мостовики, дорожники, тяжелая техника. Чтобы водители поскорее смогли пользоваться новой автодорогой", - заявил первый замглавы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

Основные работы проходят на финишном участке дороги: 29,5 км за мостом через канал Днепр-Донбасс. На части маршрута уже стартовало устройство асфальта.

Кроме этого, подрядчики работают над 600-метровой эстакадой через реку Орель, которую будут монтировать надвижным способом с помощью 40-тонного козлового крана. Такой способ монтажа эстакады используется в Украине впервые. Он предполагает, что монолитная конструкция будет бетонироваться на месте и фактически не будет иметь деформационных швов.









Кроме мостов и развязок с путепроводами, специалисты обустраивают тоннели для проезда сельхозтехники и перегона скота, водоотводные трубы.

"Магистраль Н-31 – настоящее пособие для мостовиков и дорожников под открытым небом. На месте строительства развернут целый городок. Там даже есть свой арматурный цех. А все железобетонные элементы будут производиться на месте", – отметил начальник Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

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Трасса Н-31 строится в Днепропетровской и Полтавской областях. Ее общая протяженность составит 139 км. Отрезок на территории Днепропетровской области будет иметь протяженность 60 км.

В Полтавской области строятся еще 79 км Н-31, причем полтавский участок трассы будет полностью бетонным, что сделает его первым украинским бетонным автобаном, поскольку трасса проходит вне населенных пунктов.

Как ранее заявил Президент Владимир Зеленский, всего в рамках программы "Большая стройка" в этом году в Днепропетровской области планируют отремонтировать 387 км автодорог.