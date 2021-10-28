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Новости
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На новой трассе Днепр-Решетиловка возведут около 80 искусственных сооружений. ФОТО

На расположенном на Днепропетровщине отрезке трассы Н-31 Днепр-Решетиловка, которую создают "с нуля" по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", в общей сложности планируется возвести около 80 искусственных сооружений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Днепропетровская ОГА.

Среди объектов, которые появятся на трассе, есть 2 моста, 6 двухуровневых транспортных развязок и уникальная эстакада через реку Орель.

"Меняется дорожная инфраструктура области. Воплощаются амбициозные проекты. Один из них – строительство "с нуля" трассы Днепр-Решетиловка. Впечатляют темпы используемых работ и технологии. Круглосуточно работают мостовики, дорожники, тяжелая техника. Чтобы водители поскорее смогли пользоваться новой автодорогой", - заявил первый замглавы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

Основные работы проходят на финишном участке дороги: 29,5 км за мостом через канал Днепр-Донбасс. На части маршрута уже стартовало устройство асфальта.

Кроме этого, подрядчики работают над 600-метровой эстакадой через реку Орель, которую будут монтировать надвижным способом с помощью 40-тонного козлового крана. Такой способ монтажа эстакады используется в Украине впервые. Он предполагает, что монолитная конструкция будет бетонироваться на месте и фактически не будет иметь деформационных швов.

На новой трассе Днепр-Решетиловка возведут около 80 искусственных сооружений 01
На новой трассе Днепр-Решетиловка возведут около 80 искусственных сооружений 02
На новой трассе Днепр-Решетиловка возведут около 80 искусственных сооружений 03
На новой трассе Днепр-Решетиловка возведут около 80 искусственных сооружений 04

Кроме мостов и развязок с путепроводами, специалисты обустраивают тоннели для проезда сельхозтехники и перегона скота, водоотводные трубы.

"Магистраль Н-31 – настоящее пособие для мостовиков и дорожников под открытым небом. На месте строительства развернут целый городок. Там даже есть свой арматурный цех. А все железобетонные элементы будут производиться на месте", – отметил начальник Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

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Трасса Н-31 строится в Днепропетровской и Полтавской областях. Ее общая протяженность составит 139 км. Отрезок на территории Днепропетровской области будет иметь протяженность 60 км.

В Полтавской области строятся еще 79 км Н-31, причем полтавский участок трассы будет полностью бетонным, что сделает его первым украинским бетонным автобаном, поскольку трасса проходит вне населенных пунктов.

Как ранее заявил Президент Владимир Зеленский, всего в рамках программы "Большая стройка" в этом году в Днепропетровской области планируют отремонтировать 387 км автодорог.

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) Большая стройка (728) Днепропетровская область (4090)


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Топ комментарии
+7
А где порохоботы? Такого при Порошенко не было!
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28.10.2021 16:15 Ответить
+7
Я тебя, зе-тыпил, шокирую:
БЫЛО!
По ежегодной гос статистике количество построенного и отремонтированного за год НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ!
Сколько строили и ремонтировали и в 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 - столько же и строят и ремонтируют!!!
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28.10.2021 16:20 Ответить
+6
при Порохе была Держава и армия
при Порохе мы остановили русскую агрессию
при Порохе была уверенность и гордость за Украину....

это вам не Крадивныцтво
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28.10.2021 16:20 Ответить
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"искусственные сооружения" - это случайно не КЛАДБИЩА?
а то очень не хватает.
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28.10.2021 16:10 Ответить
ассоциации, конечно, при 750 умерших за вчера - неприятные:

напоминает сталинскую ж.д. дорогу в Заполярье, где вместо шпал клали трупы зеков
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28.10.2021 16:18 Ответить
А где порохоботы? Такого при Порошенко не было!
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28.10.2021 16:15 Ответить
Я тебя, зе-тыпил, шокирую:
БЫЛО!
По ежегодной гос статистике количество построенного и отремонтированного за год НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ!
Сколько строили и ремонтировали и в 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 - столько же и строят и ремонтируют!!!
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28.10.2021 16:20 Ответить
Брехня, тогда новых дорог не строили.
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28.10.2021 16:49 Ответить
Поинтересуйся когда началось строительство этой самой дороги.
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28.10.2021 16:54 Ответить
Какое строительство? Его не было. Единственное что сделали - при Куличенко заасфальтировали кусочек дороги до Лобойковки, причём с нарушением техпроцесса, сейчас она разрушена, вся в заплатках, и её перекладывают! Вот твоё всраное "строительство"!
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28.10.2021 16:57 Ответить
Хтось порахував скільки на 1 км дороги іде людських життів, які залишились без ліків і кисню. Пір під час чуми.
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28.10.2021 17:38 Ответить
Вот это реальное "достижение" зеленой пошести. Неизвестно сколькими жизнями Украина еще расплатится за их "достижения".

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28.10.2021 19:12 Ответить
Только теперь по этим дорогам можно ездить, а по тем что были на бумаге к сожалению нельзя было.
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28.10.2021 17:01 Ответить
Ты до 2019-го года ПЕШКОМ по буеракам ходил?
Может ещё и скажешь, что ДО Зеленского и общественного транспорта не существовало?
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28.10.2021 17:14 Ответить
Не прикидывался шлангом, зе-тыпил!
Это ТЫ утверждаешь, что до Зеленского не строили дорог и не ремонтировали!
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28.10.2021 21:06 Ответить
Ага. А вы об этом не знали?
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29.10.2021 07:53 Ответить
при Порохе была Держава и армия
при Порохе мы остановили русскую агрессию
при Порохе была уверенность и гордость за Украину....

это вам не Крадивныцтво
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28.10.2021 16:20 Ответить
Это всё брехня. Когда не крали, не делали дорог. Сейчас дороги европейского качества уложили по всем интересующим меня направлениям - в моё село, и в Бердянск, где мы любим отдыхать. Появилась гордость за Украину, можно иностраных гостей сажать в машину, ехать на пикник или на море, и больше не позориться за украинские дороги.
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28.10.2021 16:47 Ответить
"когда не крали не делали дорог" - сам признаешься, что крадут.
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28.10.2021 17:35 Ответить
и сейчас не крадут
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28.10.2021 17:37 Ответить
Оправдания бессмыслены, ты спалился!
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28.10.2021 17:45 Ответить
На рахунок європейської якості - весною поговоримо. А то є вже приклади, наприклад повністю відреставрована дорога від розвилки на Затоку до с. Курортне в 2020 році вже в пару десятках місць обвалилась по узбіччю на 2021 рік. І таких прикладів по реставрованих дорогах 2020 року , які вже полатані я бачив досить багато.
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28.10.2021 19:51 Ответить
Я чуть несколько раз так не влетел))) Едешь, вроде дорога новая, потом смотришь, впереди идущая машина резко влево уходит))) Естественно скорость сбросил и выполнил маневр как и она) А справа осталась ямища, что без всех 4-х можно было остаться)))
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28.10.2021 21:33 Ответить
.
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28.10.2021 18:34 Ответить
Круто ! Президент Зеленский молодец!
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28.10.2021 16:17 Ответить
Украл 41 миллион из Приватбанка и не сел - Круто ! Президент Зеленский молодец!
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28.10.2021 16:22 Ответить
Ого коломойского ограбил. Это даже круче чем брата убил.
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28.10.2021 17:03 Ответить
Есть решение суда?
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28.10.2021 17:16 Ответить
Тебе "отсутствие решения суда" не мешает семь лет поливать грязью Порошенко!
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28.10.2021 17:37 Ответить
ты бы хоть иногда слова местами менял,
а то от одного и того же текста в глазах рябит.
подсказываю - "молодец Зеленский Президент! Круто !"
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28.10.2021 16:30 Ответить
Йому треба просто писати КПЗМ. Більше наплодить)
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28.10.2021 19:52 Ответить
Дорога Решетиловка - Днепр . Я всегда удивлялась этой разбитой дороге . Ведь из Днепра всегда былаполовина украинской власти - Лазаренко ( премьер), Кучма премьер и президент (12 лет) , вечная Юля ( премьер)и т д .
и никого не интресрвало как Днепряне доезжают до столицы.

беня вообще прихватил себе Днепровский аэропорт и делал на нем не слабый гешефт.
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28.10.2021 16:35 Ответить
А вот теперь пора строить 4х полосный автобан Броды- Одесса , чтобы повернуть европейцев на одесское побережье отдыхать .
Кацапы, слава Богу, перестали там воздух портить 😀😀
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28.10.2021 16:36 Ответить
Ви хотіли сказати до Умані. Далі він якби є. Не те щоб автобан але по українським міркам досить пристойний.
По існуючій дорозі там проблеми - занадто багато населених пунктів по дорозі або майже серпантин через пагорби.
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28.10.2021 20:03 Ответить
Большой поток машин шел через Красноград. Расстояние больше на ~50км, зато от Краснограда до Новомосковска летел по остаткам скоростной дороги Москва-Симферополь.
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28.10.2021 16:44 Ответить
Вот и получается , что Киев относился сам к себе , как к вассалам мацквы все 26 лет - мацква Симферополь была приоритетная дорога ,
а Киев - Симферополь - приоритетной дороги не было .
так чего удивляться, что Крым забрали ?
и за все это надо спросить с Кучмы, Юли, и т д
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28.10.2021 16:55 Ответить
Шо ты смолол? Когда эта старая двух полоска была скоростной?
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28.10.2021 17:04 Ответить
В две полосы, это старая трасса. Она рядом проходит. А эта трасса, как ее называют "новая".

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%9C_18
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28.10.2021 17:10 Ответить
Что то ваша ссылка не открывается. А то что вы называете "новая" это трасса Днепр Харьков которую лет 15 назад сделали.
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28.10.2021 18:16 Ответить
https://autostrada.info/ua/highway/M-29/details Но не 15 лет, а как минимум 30
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28.10.2021 18:36 Ответить
Больше) Где то с 85-го она уже точно была)
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28.10.2021 18:39 Ответить
30 лет, это я на глаз сказал. Да в 80ые ее строили, дорога "бетонка" была.
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28.10.2021 21:19 Ответить
Сейчас смотрю там 2 полосы в одну сторону) Изначально, насколько мне не изменяет память, там их три было)
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28.10.2021 18:44 Ответить
Ну вот и почитайте когда она была достроена, если уже осознали что эта не та дорога которую строили пленные немцы. https://www.segodnya.ua/regions/kharkov/ckoroctnuju-traccu-kharkov-dnepropetrovck-otkrojut-ko-dnju-nezavicimocti-118670.html дорога К стати до Подгороднего её так и не довели в 4х полосах.
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28.10.2021 19:08 Ответить
))) От Мерефы и до Новомосковска еще в совковое время была построена автомагистраль)
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28.10.2021 17:15 Ответить
Не несите чепухи. Трасса Днепр Харьков пох когда начиналась построена лет 15 назад и не от Новомосковска, где проходила старая дорога а почти от Подгороднего.
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28.10.2021 18:18 Ответить
Я и не знал, в средине 80-х, что ездил в Курск и обратно из Геническа, через Днепр))) Она изначально строилась по маршруту как назвал ее комментатор выше) На тот момент, на этом участке она было от Мерефы(приблизительно) и до Перещепино) Точно также строилась она и со стороны рашки)
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28.10.2021 18:37 Ответить
Я не знаю куда и как вас носило по просторам вселенной, но эту трассу Симферополь Москва строили еще пленные немцы и всегда она проходила через Новомосковск так что в Днепр заехать вы ни как не могли, если ехали по ней. И да старая дорога проходила через Красноград, а новую обвели вокруг него.
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28.10.2021 18:55 Ответить
На лету переобулись?))) Это я писал " Трасса Днепр Харьков"?)))
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28.10.2021 19:15 Ответить
Я не понял нах вы переобуваетесь? Вы по какой дороге ходить собрались? только там со сроками напутано в комментарии.
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28.10.2021 19:20 Ответить
Чего там напутано? Я вам в очередной раз повторяю, что я по ней ездил еще в 85-м) На ней еще знак стоял автомагистраль))) И называлась она тогда М2)))Чуть позже ее переименовали в М4))) М1 была Москва Брест, которая на тот момент уже была построена и местами уже имела выбоины в БЕТОНЕ))) Только что посмотрел, а в рашке эта дорога там и осталась М2)))
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28.10.2021 19:36 Ответить
Да не мелите херни. Ни та ни эта через Днепр не проходит. А Днепр тогда вообще был закрытым городом и инотуристо катали по этой трассе из Москвы в Крым и обратно далеко мимо него. Ну а остальное нах кому то знать что там в **********, вам то оно зачем?
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28.10.2021 19:41 Ответить
Днепр сюда приписали только ВЫ и никто больше))) Это вы дорогу( на тот момент) Москва Симферополь(сейчас Харьков Симферополь), вернее участок этой дороги обозвали дорогой Днепр Харьков) И именно над этим я и посмеялся))) ВСЕ... Чего вы петляете и переобуваетесь?)))
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28.10.2021 19:47 Ответить
У вас склероз или вас там несколько под одним ником кто не знает что один пишет а что другой? Кто из вас писал что ездил в Курск через Днепр спросите у друг друга. А то что так называется трасса слава богу вы наконец узнали и где она начинается вам уже писалось не несите херни. Ну а то что вы этого не знали и все про дороги в ********** рассказываете вы не с Украины? Поэтому и бред о переобувании?
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29.10.2021 08:12 Ответить
Решили под шизика закосить?) Хороший вариант))) Учту)
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30.10.2021 07:04 Ответить
Так вы под него изначально косили. Вам же говорилось не несите херни. А вы все переобуваесь, а теперь вообще с теме слились. Ну слив засчитан, но про дорогу надеюсь вам дошло, раз уже дурку включили.
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30.10.2021 07:49 Ответить
Пипец клоун))) Так КТО дорогу Харьков Симферополь обозвал дорогой Днепр Харьков?))) Маразматик, уже не помнит что молол раньше)))
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30.10.2021 10:12 Ответить
Ага, для клоунов даже ссылка была что и где и как называется, и что и когда ремонтировалось и достраивалось. Но у вас явно запущений случай если даже ссылки прочесть не смогли. А для клоунов в маразме эта дорога пленными немцами строилась как москва симфирополь.
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30.10.2021 10:45 Ответить
Все перечисленные летали самолетами в Киев, зачем им дорога?
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28.10.2021 16:50 Ответить
😀😀😀
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28.10.2021 16:56 Ответить
Додайте ЗА КОШТИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
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28.10.2021 16:41 Ответить
какаяразница?
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28.10.2021 16:53 Ответить
Правильное замечание
Журналисты постоянно жтот момент упускают , а надо бы подчёркивать
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28.10.2021 16:57 Ответить
Мнение о Зеленском начинает кардинально меняться.В основном потому, что от Порошенко я не получил ответов на мои вопросы - почему дороги на Бердянск и Скадовск разбиты как после войны и я не могу возить туда своих детей, просто потому что не доеду.
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28.10.2021 17:04 Ответить
И при этом забываешь ответить на вопрос, что у тебя осталась возможность ВООБЩЕ ездить в эти города... В Крым с лугандоном ЧАСТО ездишь???
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28.10.2021 17:20 Ответить
А при чём тут Порошенко?
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28.10.2021 17:24 Ответить
А причем тут Зеленский?) Дороги он строит? Или строители?)
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28.10.2021 17:26 Ответить
Так доллар жеж. При зеленском нет инфляции, а Порох обвалил гривню в три разы и поэтому дороги не строились.
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28.10.2021 17:32 Ответить
А при овоще, при не обваленной гривне, дороги строились?)
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28.10.2021 17:44 Ответить
Разверну вопрос по другому... Где бы сейчас были границы Украины, если бы мудрый нарид избрал Зеленского в 2014-м??? Где бы сейчас были Бердянск и Скадовск???
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28.10.2021 17:28 Ответить
Ну ты же рассказываешь, что это бубочка строит дороги, а не налогоплательщики) Ты уж определись в своих ДВОЙНЫХ стандартах)))
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28.10.2021 17:39 Ответить
В Крыму был один раз. Увидел как плывёт говно в феодосийской бухте и больше туда не ездил.И ещё насрано было в конце аллеи картин уличных художников, в Ялте. Больше всего понравилось в районе Фороса, там мы снимали квартиру по 4 доллара с человека в бархатный сезон.Только там скукота, вина французского даже негде взять.
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28.10.2021 17:30 Ответить
Эту дорогу начали делать при президенте Порошенко.
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28.10.2021 18:27 Ответить
При Гройсмані. До обов'язків президента інфраструктурні питання не відносяться.

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28.10.2021 19:08 Ответить
Любое сооружение является искусственным и других не бывает ... Писатель статьи , ау ...
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28.10.2021 19:34 Ответить
 
 