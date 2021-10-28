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Объявлен международный тендер на строительство северо-восточного обхода Тернополя, - Мининфраструктуры

Объявлен международный тендер на строительство северо-восточного обхода Тернополя, - Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины объявило тендер на строительство северо-восточного обхода г. Тернополь и транспортной развязки. Протяженность будущей дороги составит 8,4 км.

Об этом министерство сообщает на своей официальной Facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

Работы проведут в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" при поддержке Европейского инвестиционного банка.

Через Тернополь проходят 3 международных и европейских коридора, соединяющих Европу и Азию, Западную и Восточную Европу, Балтийское и Черное моря. Существующая северо-восточная объездная давно стала улицей города, поэтому возникла необходимость в строительстве новой объездной дороги и развязки к ней.

"У большинства украинских городов исторически нет объездных дорог - это пробелы, которые необходимо заполнить для эффективного функционирования общенациональной автомобильной сети. Речь идет о разгрузке населенных пунктов от транзитного транспорта, улучшении состояния окружающей среды и безопасности движения", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Тендер на строительство северо-восточного обхода будет проведен в рамках реализации соглашения с Европейским инвестиционным банком "Транспортная связь в Украине" согласно правилам ЕИБ. Компании могут подавать предложения до 8 декабря 2021 года.

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В рамках проекта планируют построить северо-восточный участок объездной г. Тернополь и транспортную развязку на трассе М-19 (км 315+629). Автодорога I категории с 4 полосами движения соединит населенные пункты Шляхтинцы и Смыковцы и две международные трассы М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече и М-30 Стрый - Изварино.

Объявлен международный тендер на строительство северо-восточного обхода Тернополя, - Мининфраструктуры 01

"В результате строительства объездной дороги Тернополя будут улучшены транспортно-эксплуатационные показатели работы автотранспорта, снизится себестоимость перевозки грузов и пассажиров и время их пребывания в пути, улучшатся экологические условия и повысится безопасность движения", - подчеркнули в Мининфраструктуры.

В рамках сотрудничества с ИЕБ планируется строительство еще трех развязок и путепроводов во Львовской и Ривненской областях, а также установка современных интеллектуальных транспортных систем для управления и контроля за транспортом.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в 2021 году в рамках программы "Большая стройка" по всей Украине планируют отремонтировать и реконструировать 6,5 тысяч километров дорог.

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Автор: 

дороги (2512) Тернополь (777) Мининфраструктуры (941) Большая стройка (728)


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Бубочка, а ты шо, в конкурсе не участвуешь? Это-же сколько бабла ты сможешь украсть, внукам хватит.
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28.10.2021 13:17 Ответить
а с юга м-19 почему с м-30 не соединить у смыковец?..и с запада м-9 с м-19 у шляхтынец почему не соединить?...там вашше то нужна кольцевая обьезная, ездил в тех краях раньше, по городу фуры шастают, улицы разбивая , а кусочек этот, с востока немного разгрузит, но несущественно..
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28.10.2021 13:36 Ответить
Потому, что по городу проехать Тернополь по прямой максимум 10 минут, а по их окружной - голова кругом идет от количества поворотов.
Лучше бы замутили что-то в Хмельницком с юга на север полная задница.
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28.10.2021 15:00 Ответить
от смыковец перемычка и на юг, решит вопрос обьезда на юг, север и восток с южного и северного направления..а вот с запада во все направления и севера на запад, и особенно на юг, решения точно нет, прямо через город как ходили так и ходить будут..
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28.10.2021 18:43 Ответить
Чесно кажучи дивний тендер, дорога між Шляхтинцями та Смиківцями вже є а тепер паралельно до неї будують ще одну дорогу. Це трохи дивно якщо не сказати що абсолютно не на часі! Трафік йде переважно по трасі Е50 яка йде від французького Бресту до Махачкали, а по Україні від Ужгорода до лінії фронту, а далі на Єнакієве, Дебальцеве, Довжанське. Тому потрібно будувати нову об'їзну для Е50, бо існуюча дорога Е50 вже йде через суцільну забудову Тернополя та передмістя, через купу світлофорів та пішоходних переходів. А від Смиківців до Шляхтинців незрозуміло який транспорт буде їздити і скільки його буде і чи адекватні вкладення отриманій вигоді. Я б цю дорогу не будував.
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28.10.2021 13:47 Ответить
все очень просто-
Беня сказал Зе:-кизди сынок,не спрашивай
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28.10.2021 14:11 Ответить
Министерство инфраструктуры Украины объявило тендер
который выиграли турецкие друзья Ермака
на строительство северо-восточного обхода г. Тернополь и транспортной развязки
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28.10.2021 14:09 Ответить
Как красиво! С#ки, беспредельщики! Нет вам веры! Сидеть вам на нарах по любому! Систему эту знаю с 1981 года; дипломированный "Мосты и тоннели"; был директором уникального завода; возил взятки ЧЕМОДАНАМИ ради заказов. Ничего сейчас не изменилось кроме повышенного кэша - имею живую информацию от друзей-коллег. Ни х#я не боюсь. Особенно от "зелёного быдла". Устал от этого лицемерия под названием "Велике крадивнициво". Слава Украине! Мы победим!
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28.10.2021 16:52 Ответить
Кстати, всем нужно помнить, что у любой мафии в любой стране в приоритете: наркотики, оружие, проституция и (ОБЯЗАТЕЛЬНО) строительство. Особенно дорожное. Опять же: Слава Украине! Мы победим!
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28.10.2021 16:57 Ответить
 
 