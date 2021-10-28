Объявлен международный тендер на строительство северо-восточного обхода Тернополя, - Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины объявило тендер на строительство северо-восточного обхода г. Тернополь и транспортной развязки. Протяженность будущей дороги составит 8,4 км.

Об этом министерство сообщает на своей официальной Facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

Работы проведут в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" при поддержке Европейского инвестиционного банка.

Через Тернополь проходят 3 международных и европейских коридора, соединяющих Европу и Азию, Западную и Восточную Европу, Балтийское и Черное моря. Существующая северо-восточная объездная давно стала улицей города, поэтому возникла необходимость в строительстве новой объездной дороги и развязки к ней.

"У большинства украинских городов исторически нет объездных дорог - это пробелы, которые необходимо заполнить для эффективного функционирования общенациональной автомобильной сети. Речь идет о разгрузке населенных пунктов от транзитного транспорта, улучшении состояния окружающей среды и безопасности движения", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Тендер на строительство северо-восточного обхода будет проведен в рамках реализации соглашения с Европейским инвестиционным банком "Транспортная связь в Украине" согласно правилам ЕИБ. Компании могут подавать предложения до 8 декабря 2021 года.

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В рамках проекта планируют построить северо-восточный участок объездной г. Тернополь и транспортную развязку на трассе М-19 (км 315+629). Автодорога I категории с 4 полосами движения соединит населенные пункты Шляхтинцы и Смыковцы и две международные трассы М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече и М-30 Стрый - Изварино.

"В результате строительства объездной дороги Тернополя будут улучшены транспортно-эксплуатационные показатели работы автотранспорта, снизится себестоимость перевозки грузов и пассажиров и время их пребывания в пути, улучшатся экологические условия и повысится безопасность движения", - подчеркнули в Мининфраструктуры.

В рамках сотрудничества с ИЕБ планируется строительство еще трех развязок и путепроводов во Львовской и Ривненской областях, а также установка современных интеллектуальных транспортных систем для управления и контроля за транспортом.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в 2021 году в рамках программы "Большая стройка" по всей Украине планируют отремонтировать и реконструировать 6,5 тысяч километров дорог.

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