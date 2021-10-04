Подписан контракт на завершение строительства Дарницкого моста, - Мининфраструктуры

Дарницкий мост сохраняет существенный резерв пропускной способности, поэтому АО "Укрзализныця" подписала контракт с подрядной компанией на завершение строительства мостового перехода.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Так, в рамках программы "Большая стройка" на съезде на Днепровскую набережную уже выполнили все необходимые подготовительные работы. Рабочие возвели 16 опор моста и смонтировали треть всех металлоконструкций пролетных строений.

"На левом берегу мост ведет к развязке на Днепровской набережной, а также включает дорогу вдоль железнодорожных путей через Харьковский путепровод в направлении станции Дарница на левом берегу", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас железнодорожно-автомобильный мост через Днепр невозможно открыть из-за недостроенных автомобильных съездов на левом берегу. Из-за отсутствия всего комплекса развязок и освещения, транспорт не может использовать Дарницкий мостовой переход так, как это предусмотрено проектом. В результате дисбаланса соседние мосты - Южный и Патона - значительно перегружены, тогда как Дарницкий сохраняет существенный резерв пропускной способности (мостовой переход имеет 6 полос движения, по 3 в каждом направлении, и его пропускная способность - 35 000 автомобилей в сутки).

Общая стоимость реализации проекта составляет 1,15 млрд грн.

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"Успешная инфраструктурная история Киева невозможна без решения проблемы долгостроев. В столице их десятки. Начиная от Подольско-Воскресенского и Дарницкого мостов к многочисленным ЖК, школам, больницам и офисным зданиям. Это все - замороженные инвестиции, ценность которых с каждым годом уменьшается", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках президентской программы "Большая стройка" в этом году планируется строительство и восстановление 245 мостов.

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