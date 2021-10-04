На всех реконструируемых дорогах появятся системы взвешивания-в-движении, - Мининфраструктуры

Площадками взвешивания-в-движении в течение ближайшего года оборудуют ключевые маршруты Украины.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Через год площадки заработают по всей Украине. Сейчас же полноценно функционируют и собирают данные 52 WIM-комплексов по всей стране. До конца года их количество будет удвоено. Конечная цель - покрыть станциями главные транспортные артерии страны", - отметил он.

Найем подчеркнул, что первый автоматический штраф за перегрузки, зафиксированный системой после запуска 1 октября, был максимальным - 51 тыс. грн.

"Грузовик двигался с превышением допустимой нормы массы на ось 39%. Это еще раз доказывает, что функция контроля - ключевая в вопросе сохранения объектов Большой стройки", - отметил заместитель главы Мининфраструктуры.

По его словам, система WIM (Weigh-in-Motion) определяет вес автомобиля с помощью вмонтированных в дорожное покрытие датчиков. Камеры фиксируют скорость, габариты и номерные знаки транспортных средств. Данные о нарушениях передаются и обрабатываются в Центре обработки данных Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. Инспектор не может отменить зафиксированное нарушение - он только проверяет данные, формирует постановление и накладывает электронную подпись. После этого постановление с реквизитами на оплату автоматически направляется нарушителю.

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Кроме этого, ответственность за нарушение установленных габаритно-весовых норм была значительно повышена в зависимости от размера перегрузки:



от 5% до 10% - 8,5 тыс. грн;

от 10% до 20% - 17 тыс. грн;

от 20% до 30% - 34 тыс. грн;

более 30% - 51 тыс. грн.

По данным Найема, каждый пятый километр разрушенных дорог в Украине - это результат превышения допустимых весовых норм.

"Наша цель - не начислить как можно больше штрафов, а защитить дороги и мотивировать перевозчиков и грузоотправителей не нарушать, соблюдать правила и предотвратить разрушение дорог. Сейчас мы размещаем площадки WIM на всех ключевых дорожных и мостовых объектах Большой стройки", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году "Большая стройка" охватит 4500 км государственных дорог и 245 искусственных сооружений.

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