На всіх реконструйованих дорогах з'являться системи зважування-в-русі, - Мінінфраструктури
Майданчиками зважування-в-русі протягом найближчого року обладнають ключові маршрути України.
Про це повідомив у Facebook заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, передає Цензор.НЕТ.
"За рік майданчики запрацюють по всій Україні. Наразі ж повноцінно функціонують та збирають дані 52 WIM-комплексів по всій країні. До кінця року їхня кількість буде подвоєна. Кінцева мета – покрити станціями головні транспортні артерії країни", - зазначив він.
Найєм наголосив, що перший автоматичний штраф за перевантаження, зафіксований системою після запуску 1 жовтня, був максимальним - 51 тис. грн.
"Вантажівка рухалась з перевищенням допустимої норми маси на вісь 39%. Це вкотре доводить, що функція контролю - ключова у питанні збереження об’єктів "Великого будівництва"", - зазначив заступник голови Мінінфраструктури.
За його словами, система WIM (Weigh-in-Motion) дозволяє визначити вагу автомобіля. Камери фіксують швидкість, габарити та номерні знаки транспортних засобів. Дані про порушення передаються та опрацьовуються в Центрі обробки даних Державної служби України з безпеки на транспорті. Інспектор не може скасувати зафіксоване порушення, він лише перевіряє дані, формує постанову та накладає електронний підпис. Після цього постанова з реквізитами на сплату автоматично надсилається порушникові.
Крім цього, відповідальність за порушення встановлених габаритно-вагових норм була значно підвищена залежно від розміру перевантаження:
від 5 % до 10 % - 8,5 тис. грн;
від 10 % до 20 % - 17 тис. грн;
від 20% до 30 % - 34 тис. грн;
більше 30 % - 51 тис. грн.
За даними Найєма, кожен п'ятий кілометр зруйнованих доріг в Україні - це результат перевищення допустимих вагових норм.
"Наша мета - не нарахувати якомога більше штрафів, а захистити дороги та мотивувати перевізників та вантажовідправників НЕ порушувати, дотримуватися правил і запобігти руйнуванню доріг. Зараз ми розміщуємо майданчики WiM на всіх ключових дорожніх і мостових об’єктах "Великого будівництва"", - наголосив він.
Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що цього року "Велике будівництво" охопить 4500 км державних доріг і 245 штучних споруд.
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От читаю подібний мусор і питання ,хто ці люди,що у владі?
Звідки ця цифра???? Хотілось би побачить розрахунки. І що взагалі означає "кожний 5 кілометр" ???
Которые смоет первым же ливнем.