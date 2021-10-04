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Новини
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На всіх реконструйованих дорогах з'являться системи зважування-в-русі, - Мінінфраструктури

На всіх реконструйованих дорогах з'являться системи зважування-в-русі, - Мінінфраструктури

Майданчиками зважування-в-русі протягом найближчого року обладнають ключові маршрути України.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"За рік майданчики запрацюють по всій Україні. Наразі ж повноцінно функціонують та збирають дані 52 WIM-комплексів по всій країні. До кінця року їхня кількість буде подвоєна. Кінцева мета – покрити станціями головні транспортні артерії країни", - зазначив він.

Найєм наголосив, що перший автоматичний штраф за перевантаження, зафіксований системою після запуску 1 жовтня, був максимальним - 51 тис. грн.

"Вантажівка рухалась з перевищенням допустимої норми маси на вісь 39%. Це вкотре доводить, що функція контролю - ключова у питанні збереження об’єктів "Великого будівництва"", - зазначив заступник голови Мінінфраструктури.

За його словами, система WIM (Weigh-in-Motion) дозволяє визначити вагу автомобіля. Камери фіксують швидкість, габарити та номерні знаки транспортних засобів. Дані про порушення передаються та опрацьовуються в Центрі обробки даних Державної служби України з безпеки на транспорті. Інспектор не може скасувати зафіксоване порушення, він лише перевіряє дані, формує постанову та накладає електронний підпис. Після цього постанова з реквізитами на сплату автоматично надсилається порушникові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Системи WiM зламають хитрощі перевізників з фальш-віссю, - НДІ ім.Шульгіна

Крім цього, відповідальність за порушення встановлених габаритно-вагових норм була значно підвищена залежно від розміру перевантаження:

від 5 % до 10 % - 8,5 тис. грн;
від 10 % до 20 % - 17 тис. грн;
від 20% до 30 % - 34 тис. грн;
більше 30 % - 51 тис. грн.

За даними Найєма, кожен п'ятий кілометр зруйнованих доріг в Україні - це результат перевищення допустимих вагових норм.

"Наша мета - не нарахувати якомога більше штрафів, а захистити дороги та мотивувати перевізників та вантажовідправників НЕ порушувати, дотримуватися правил і запобігти руйнуванню доріг. Зараз ми розміщуємо майданчики WiM на всіх ключових дорожніх і мостових об’єктах "Великого будівництва"", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що цього року "Велике будівництво" охопить 4500 км державних доріг і 245 штучних споруд.

Читайте: Перевантажені фури: в бюджет за тиждень надійшло 1,6 млн штрафів

Автор: 

авто (6165) Найєм Мустафа (387) Мінінфраструктури (2060) Перевантаження (3) Велике будівництво (741)


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"Зважені та щасливі"

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04.10.2021 09:47 Відповісти
Молодцы! Начали строить дороги и следить за безопасностью движения
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04.10.2021 09:48 Відповісти
позитивный тролль ) и за клована, и за мишу и за дороги топишь ударно))
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04.10.2021 09:55 Відповісти
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04.10.2021 09:58 Відповісти
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04.10.2021 13:52 Відповісти
В районе КПП Коблево Николаевской области, прямо под носом у полиции закатали эти датчики асфальтом по быстренькому. Типа дорогу ремонтировали, ровно 50 метров в районе датчиков. Хотя там целый сантиметр нового асфальта пару месяцев назад положили. Вот и ушли десятки миллионов под асфальт. Так что и с остальными так будет.
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04.10.2021 10:13 Відповісти
По данным Найема, каждый пятый километр разрушенных дорог в Украине - это результат превышения допустимых весовых норм.

От читаю подібний мусор і питання ,хто ці люди,що у владі?
Звідки ця цифра???? Хотілось би побачить розрахунки. І що взагалі означає "кожний 5 кілометр" ???
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04.10.2021 10:15 Відповісти
На всех реконструируемых дорогах появятся системы взвешивания-в-движении...
Которые смоет первым же ливнем.
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04.10.2021 10:20 Відповісти
 
 