Підписано контракт на завершення будівництва Дарницького моста, - Мінінфраструктури

Дарницький міст зберігає суттєвий резерв пропускної здатності, тому АТ "Укрзалізниця" підписала контракт з підрядною компанією на завершення будівництва мостового переходу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Так, в рамках програми "Велике будівництво" на з'їзді на Дніпровську набережну вже виконали всі необхідні підготовчі роботи. Робочі звели 16 опор моста і змонтували третину всіх металоконструкцій прогонових будов.

"На лівому березі міст веде до розв'язки на Дніпровській набережній, а також включає дорогу вздовж залізничних колій через Харківський шляхопровід в напрямку станції Дарниця на лівому березі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз залізнично-автомобільний міст через Дніпро неможливо відкрити через недобудовані автомобільні з'їзди на лівому березі. Через відсутність всього комплексу розв'язок і освітлення, транспорт не може використовувати Дарницький мостовий перехід так, як це передбачено проєктом. В результаті дисбалансу сусідні мости - Південний і Патона - значно перевантажені, тоді як Дарницький зберігає суттєвий резерв пропускної здатності (мостовий перехід має 6 смуг руху, по 3 в кожному напрямку, і його пропускна здатність - 35 000 автомобілів на добу).

Загальна вартість реалізації проєкту — 1,15 млрд грн.

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"Успішна інфраструктурна історія Києва неможлива без подолання проблеми довгобудів. У столиці їх десятки. Починаючи від Подільсько-Воскресенського та Дарницького мостів до численних ЖК, шкіл, лікарень і офісних будівель. Це все — заморожені інвестиції, цінність яких з кожним роком зменшується", - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках президентської програми "Велике будівництво" в цьому році планується будівництво та відновлення 245 мостів.