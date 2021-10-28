Оголошено міжнародний тендер на будівництво північно-східного обходу Тернополя, - Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури України оголосило тендер на будівництво північно-східного обходу м. Тернопіль та транспортної розв'язки. Протяжність майбутньої дороги становитиме 8,4 км.

Про це міністерство інформує на своїй офіційній Facebook-сторінці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Роботи проведуть у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" за підтримки Європейського інвестиційного банку.

Через Тернопіль пролягають 3 міжнародні та європейські коридори, що з'єднують Європу та Азію, Західну та Східну Європу, Балтійське та Чорне моря. Існуюча північно-східна об'їзна давно стала вулицею міста, тому виникла потреба у будівництві нової об'їзної дороги та розв'язки до неї.

"Більшість українських міст історично не мають обхідних доріг - це пробіли, які необхідно заповнити для ефективного функціонування загальнонаціональної автомобільної мережі. Йдеться про розвантаження населених пунктів від транзитного транспорту, покращення стану довкілля та безпеки руху", - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Тендер на будівництво північно-східного обходу буде проведено у межах реалізації угоди з Європейським інвестиційним банком "Транспортний зв'язок в Україні" згідно з правилами ЄІБ. Компанії можуть подавати пропозиції до 8 грудня 2021 року.

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У межах проєкту планують збудувати північно-східну ділянку об'їзної м. Тернопіль та транспортну розв'язку на трасі М-19 (км 315+629). Автошлях I категорії з 4 смугами руху з'єднає населені пункти Шляхтинці та Смиківці та дві міжнародні траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече та М-30 Стрий – Ізварине.

"Унаслідок будівництва об’їзної дороги м. Тернополя будуть поліпшені транспортно-експлуатаційні показники роботи автотранспорту, знизиться собівартість перевезення вантажів та пасажирів і час їх перебування в дорозі, покращаться екологічні умови та підвищиться безпека руху", - наголосили в Мінінфраструктури.

У межах співпраці з ІЄБ планується будівництво ще трьох розв'язок та шляхопроводів у Львівській та Рівненській областях, а також встановлення сучасних інтелектуальних транспортних систем для керування та контролю за транспортом.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у 2021 році в межах програми "Велике будівництво" по всій Україні планують відремонтувати та реконструювати 6,5 тисячі кілометрів доріг.

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