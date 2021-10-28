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Новини
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Оголошено міжнародний тендер на будівництво північно-східного обходу Тернополя, - Мінінфраструктури

Оголошено міжнародний тендер на будівництво північно-східного обходу Тернополя, - Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури України оголосило тендер на будівництво північно-східного обходу м. Тернопіль та транспортної розв'язки. Протяжність майбутньої дороги становитиме 8,4 км.

Про це міністерство інформує на своїй офіційній Facebook-сторінці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Роботи проведуть у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" за підтримки Європейського інвестиційного банку.

Через Тернопіль пролягають 3 міжнародні та європейські коридори, що з'єднують Європу та Азію, Західну та Східну Європу, Балтійське та Чорне моря. Існуюча північно-східна об'їзна давно стала вулицею міста, тому виникла потреба у будівництві нової об'їзної дороги та розв'язки до неї.

"Більшість українських міст історично не мають обхідних доріг - це пробіли, які необхідно заповнити для ефективного функціонування загальнонаціональної автомобільної мережі. Йдеться про розвантаження населених пунктів від транзитного транспорту, покращення стану довкілля та безпеки руху", - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Тендер на будівництво північно-східного обходу буде проведено у межах реалізації угоди з Європейським інвестиційним банком "Транспортний зв'язок в Україні" згідно з правилами ЄІБ. Компанії можуть подавати пропозиції до 8 грудня 2021 року.

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У межах проєкту планують збудувати північно-східну ділянку об'їзної м. Тернопіль та транспортну розв'язку на трасі М-19 (км 315+629). Автошлях I категорії з 4 смугами руху з'єднає населені пункти Шляхтинці та Смиківці та дві міжнародні траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече та М-30 Стрий – Ізварине.

Оголошено міжнародний тендер на будівництво північно-східного обходу Тернополя, - Мінінфраструктури 01

"Унаслідок будівництва об’їзної дороги м. Тернополя будуть поліпшені транспортно-експлуатаційні показники роботи автотранспорту, знизиться собівартість перевезення вантажів та пасажирів і час їх перебування в дорозі, покращаться екологічні умови та підвищиться безпека руху", - наголосили в Мінінфраструктури.

У межах співпраці з ІЄБ планується будівництво ще трьох розв'язок та шляхопроводів у Львівській та Рівненській областях, а також встановлення сучасних інтелектуальних транспортних систем для керування та контролю за транспортом.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у 2021 році в межах програми "Велике будівництво" по всій Україні планують відремонтувати та реконструювати 6,5 тисячі кілометрів доріг.

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Автор: 

дороги (3075) Тернопіль (409) Мінінфраструктури (2060) Велике будівництво (741)


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Бубочка, а ты шо, в конкурсе не участвуешь? Это-же сколько бабла ты сможешь украсть, внукам хватит.
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28.10.2021 13:17 Відповісти
а с юга м-19 почему с м-30 не соединить у смыковец?..и с запада м-9 с м-19 у шляхтынец почему не соединить?...там вашше то нужна кольцевая обьезная, ездил в тех краях раньше, по городу фуры шастают, улицы разбивая , а кусочек этот, с востока немного разгрузит, но несущественно..
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28.10.2021 13:36 Відповісти
Потому, что по городу проехать Тернополь по прямой максимум 10 минут, а по их окружной - голова кругом идет от количества поворотов.
Лучше бы замутили что-то в Хмельницком с юга на север полная задница.
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28.10.2021 15:00 Відповісти
от смыковец перемычка и на юг, решит вопрос обьезда на юг, север и восток с южного и северного направления..а вот с запада во все направления и севера на запад, и особенно на юг, решения точно нет, прямо через город как ходили так и ходить будут..
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28.10.2021 18:43 Відповісти
Чесно кажучи дивний тендер, дорога між Шляхтинцями та Смиківцями вже є а тепер паралельно до неї будують ще одну дорогу. Це трохи дивно якщо не сказати що абсолютно не на часі! Трафік йде переважно по трасі Е50 яка йде від французького Бресту до Махачкали, а по Україні від Ужгорода до лінії фронту, а далі на Єнакієве, Дебальцеве, Довжанське. Тому потрібно будувати нову об'їзну для Е50, бо існуюча дорога Е50 вже йде через суцільну забудову Тернополя та передмістя, через купу світлофорів та пішоходних переходів. А від Смиківців до Шляхтинців незрозуміло який транспорт буде їздити і скільки його буде і чи адекватні вкладення отриманій вигоді. Я б цю дорогу не будував.
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28.10.2021 13:47 Відповісти
все очень просто-
Беня сказал Зе:-кизди сынок,не спрашивай
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28.10.2021 14:11 Відповісти
Министерство инфраструктуры Украины объявило тендер
который выиграли турецкие друзья Ермака
на строительство северо-восточного обхода г. Тернополь и транспортной развязки
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28.10.2021 14:09 Відповісти
Как красиво! С#ки, беспредельщики! Нет вам веры! Сидеть вам на нарах по любому! Систему эту знаю с 1981 года; дипломированный "Мосты и тоннели"; был директором уникального завода; возил взятки ЧЕМОДАНАМИ ради заказов. Ничего сейчас не изменилось кроме повышенного кэша - имею живую информацию от друзей-коллег. Ни х#я не боюсь. Особенно от "зелёного быдла". Устал от этого лицемерия под названием "Велике крадивнициво". Слава Украине! Мы победим!
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28.10.2021 16:52 Відповісти
Кстати, всем нужно помнить, что у любой мафии в любой стране в приоритете: наркотики, оружие, проституция и (ОБЯЗАТЕЛЬНО) строительство. Особенно дорожное. Опять же: Слава Украине! Мы победим!
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28.10.2021 16:57 Відповісти
 
 