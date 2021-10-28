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Новости Коронавирус и карантин
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С 30 октября Львов переходит в "красную зону" карантина, - Садовый

С 30 октября Львов переходит в

С 30 октября во Львове ужесточают карантинные меры. Город перешел в "красную" зону карантина.

Об этом в ходе брифинга заявил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Львов переходит в совершенно иной ритм жизни. Прекращают работу учреждения культуры, не будет массовых мероприятий, то есть концертов, это все запрещено", - отметил он.

Мэр Львова заявил, что в магазинах первой необходимости и аптеках будут установлены температурные скрининги.

В то же время, заведения общепита смогут продолжить работу, только в случае 100% вакцинации всех сотрудников.

"Посетители, которые заходят должны быть либо вакцинированы, либо должны показать отрицательный ПЦР-тест. Если есть нарушения - автоматически заведение закрывают", - объяснил Садовый.

Кроме того, начиная с понедельника, старшие и младшие классы идут на дистанционное обучение на две недели, а детсады - продолжают работу.

Читайте: Львов рассматривает введение ряда дополнительных ограничений после перехода в "красную" зону, - местные власти

Автор: 

карантин (16729) Львов (4599) Садовый Андрей (651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Садовий, на відміну від підаліка, не дурний. За громадський транспорт - ніяких обмежень не озвучено.
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28.10.2021 16:42 Ответить
Пільгові категорії львів'ян зможуть користуватись громадським транспортом лише з 11:00 до 16:00 год. Про це під час брифінгу заявив міський голова Львова Андрій Садовий, передає кореспондент https://portal.lviv.ua/ Львівського порталу .

«Транспорт буде працювати, але обов'язково треба дотримуватись маскового режиму та заповненості 50%. Також всі водії повинні бути вакцинованими. Пільговики зможуть користуватись громадським транспортом з 11:00 до 16:00 год», - повідомив мер міста.
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28.10.2021 16:55 Ответить
Це нормальні обмеження. Пенсіонерам не їздити в годину пік і дотримуватись суворого масочного режиму. А не проїзд тільки при умові сертифікату або тесту.
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28.10.2021 17:05 Ответить
*****, обмежуе в констітуціоних правах.. а як треба йти до лікаря в медінститут або якісь срочні родині справи не вчас якій міластіва мер пажаловал, в мене наприклад соціалка по 2-й групі меньше 2-х штук грн. а тут маю за трамвай пів буханкі хліба платити? короче задовий це лайно,
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28.10.2021 23:12 Ответить
у вас нариду помешьше в разы....
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28.10.2021 16:43 Ответить
""Відвідувачі, які заходять, мають бути або вакциновані, або показати негативний ПЛР-тест. Якщо є порушення - автоматично заклад закривають", - пояснив Садовий. "- пісєц, жидівськицй гауляйтер Львова вирішив стати начальником однойменного концтабору?
Єта міша фгідман єму пгіказал?
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28.10.2021 17:42 Ответить
Экономике пипец
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28.10.2021 20:38 Ответить
 
 