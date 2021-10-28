С 30 октября Львов переходит в "красную зону" карантина, - Садовый

С 30 октября во Львове ужесточают карантинные меры. Город перешел в "красную" зону карантина.

Об этом в ходе брифинга заявил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Львов переходит в совершенно иной ритм жизни. Прекращают работу учреждения культуры, не будет массовых мероприятий, то есть концертов, это все запрещено", - отметил он.

Мэр Львова заявил, что в магазинах первой необходимости и аптеках будут установлены температурные скрининги.

В то же время, заведения общепита смогут продолжить работу, только в случае 100% вакцинации всех сотрудников.

"Посетители, которые заходят должны быть либо вакцинированы, либо должны показать отрицательный ПЦР-тест. Если есть нарушения - автоматически заведение закрывают", - объяснил Садовый.

Кроме того, начиная с понедельника, старшие и младшие классы идут на дистанционное обучение на две недели, а детсады - продолжают работу.

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