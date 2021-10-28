С 30 октября Львов переходит в "красную зону" карантина, - Садовый
С 30 октября во Львове ужесточают карантинные меры. Город перешел в "красную" зону карантина.
Об этом в ходе брифинга заявил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
"Львов переходит в совершенно иной ритм жизни. Прекращают работу учреждения культуры, не будет массовых мероприятий, то есть концертов, это все запрещено", - отметил он.
Мэр Львова заявил, что в магазинах первой необходимости и аптеках будут установлены температурные скрининги.
В то же время, заведения общепита смогут продолжить работу, только в случае 100% вакцинации всех сотрудников.
"Посетители, которые заходят должны быть либо вакцинированы, либо должны показать отрицательный ПЦР-тест. Если есть нарушения - автоматически заведение закрывают", - объяснил Садовый.
Кроме того, начиная с понедельника, старшие и младшие классы идут на дистанционное обучение на две недели, а детсады - продолжают работу.
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«Транспорт буде працювати, але обов'язково треба дотримуватись маскового режиму та заповненості 50%. Також всі водії повинні бути вакцинованими. Пільговики зможуть користуватись громадським транспортом з 11:00 до 16:00 год», - повідомив мер міста.
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