Від 30 жовтня Львів переходить у "червону зону" карантину, - Садовий

Від 30 жовтня у Львові посилюють карантинні заходи. Місто перейшло до "червоної" зони карантину.

Про це під час брифінгу заявив мер Львова Андрій Садовий, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Львів переходить у зовсім інший ритм життя. Припиняють роботу заклади культури, не буде масових заходів, тобто концертів, це все заборонено", - наголосив він.

Мер Львова заявив, що в магазинах першої необхідності та аптеках будуть встановлені температурні скринінги.

Водночас заклади громадського харчування зможуть продовжити роботу лише у випадку 100% вакцинації всіх співробітників.

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"Відвідувачі, які заходять, мають бути або вакциновані, або показати негативний ПЛР-тест. Якщо є порушення - автоматично заклад закривають", - пояснив Садовий.

Крім того, починаючи з понеділка, старші та молодші класи йдуть на дистанційне навчання на два тижні, а дитсадки – продовжують роботу.

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