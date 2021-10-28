Від 30 жовтня Львів переходить у "червону зону" карантину, - Садовий
Від 30 жовтня у Львові посилюють карантинні заходи. Місто перейшло до "червоної" зони карантину.
Про це під час брифінгу заявив мер Львова Андрій Садовий, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Львів переходить у зовсім інший ритм життя. Припиняють роботу заклади культури, не буде масових заходів, тобто концертів, це все заборонено", - наголосив він.
Мер Львова заявив, що в магазинах першої необхідності та аптеках будуть встановлені температурні скринінги.
Водночас заклади громадського харчування зможуть продовжити роботу лише у випадку 100% вакцинації всіх співробітників.
"Відвідувачі, які заходять, мають бути або вакциновані, або показати негативний ПЛР-тест. Якщо є порушення - автоматично заклад закривають", - пояснив Садовий.
Крім того, починаючи з понеділка, старші та молодші класи йдуть на дистанційне навчання на два тижні, а дитсадки – продовжують роботу.
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«Транспорт буде працювати, але обов'язково треба дотримуватись маскового режиму та заповненості 50%. Також всі водії повинні бути вакцинованими. Пільговики зможуть користуватись громадським транспортом з 11:00 до 16:00 год», - повідомив мер міста.
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