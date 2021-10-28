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Новини Коронавірус і карантин
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Від 30 жовтня Львів переходить у "червону зону" карантину, - Садовий

Від 30 жовтня Львів переходить у

Від 30 жовтня у Львові посилюють карантинні заходи. Місто перейшло до "червоної" зони карантину.

Про це під час брифінгу заявив мер Львова Андрій Садовий, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Львів переходить у зовсім інший ритм життя. Припиняють роботу заклади культури, не буде масових заходів, тобто концертів, це все заборонено", - наголосив він.

Мер Львова заявив, що в магазинах першої необхідності та аптеках будуть встановлені температурні скринінги.

Водночас заклади громадського харчування зможуть продовжити роботу лише у випадку 100% вакцинації всіх співробітників.

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"Відвідувачі, які заходять, мають бути або вакциновані, або показати негативний ПЛР-тест. Якщо є порушення - автоматично заклад закривають", - пояснив Садовий.

Крім того, починаючи з понеділка, старші та молодші класи йдуть на дистанційне навчання на два тижні, а дитсадки – продовжують роботу.

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Автор: 

карантин (18172) Львів (3091) Садовий Андрій (536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Садовий, на відміну від підаліка, не дурний. За громадський транспорт - ніяких обмежень не озвучено.
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28.10.2021 16:42 Відповісти
Пільгові категорії львів'ян зможуть користуватись громадським транспортом лише з 11:00 до 16:00 год. Про це під час брифінгу заявив міський голова Львова Андрій Садовий, передає кореспондент https://portal.lviv.ua/ Львівського порталу .

«Транспорт буде працювати, але обов'язково треба дотримуватись маскового режиму та заповненості 50%. Також всі водії повинні бути вакцинованими. Пільговики зможуть користуватись громадським транспортом з 11:00 до 16:00 год», - повідомив мер міста.
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28.10.2021 16:55 Відповісти
Це нормальні обмеження. Пенсіонерам не їздити в годину пік і дотримуватись суворого масочного режиму. А не проїзд тільки при умові сертифікату або тесту.
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28.10.2021 17:05 Відповісти
*****, обмежуе в констітуціоних правах.. а як треба йти до лікаря в медінститут або якісь срочні родині справи не вчас якій міластіва мер пажаловал, в мене наприклад соціалка по 2-й групі меньше 2-х штук грн. а тут маю за трамвай пів буханкі хліба платити? короче задовий це лайно,
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28.10.2021 23:12 Відповісти
у вас нариду помешьше в разы....
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28.10.2021 16:43 Відповісти
""Відвідувачі, які заходять, мають бути або вакциновані, або показати негативний ПЛР-тест. Якщо є порушення - автоматично заклад закривають", - пояснив Садовий. "- пісєц, жидівськицй гауляйтер Львова вирішив стати начальником однойменного концтабору?
Єта міша фгідман єму пгіказал?
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28.10.2021 17:42 Відповісти
Экономике пипец
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28.10.2021 20:38 Відповісти
 
 