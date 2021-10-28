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Убыток "Нафтогаза" за первое полугодие - 1,7 млрд

Убыток

При этом чистый убыток НАК за первое полугодие 2021 года в 7 раз меньше, чем за первое полугодие 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", информирует Цензор.НЕТ. С полным текстом финансового отчета за первое полугодие можно ознакомиться здесь.

"Так, за второй квартал 2021 года, в начале которого Юрий Витренко сменил на посту председателя правления Андрея Коболева, Нафтогаз получил чистую прибыль в размере 8,5 млрд грн. За аналогичный период предыдущего года Нафтогаз получил чистый убыток в размере 14,7 млрд грн. В то же время, чистая прибыль во втором квартале 2021 года была меньше чистого убытка в первом квартале 2021 года, и поэтому чистый убыток за все первое полугодие 2021 года составил 1,7 млрд грн. За первое полугодие предыдущего, 2020 года, чистый убыток составил 11,5 млрд грн", - сообщили в "Нафтогазе".

В НАК напомнили, что в 2020 году чистый убыток компании составлял 19 млрд грн, в 2019 году чистая прибыль составляла 63,3 млрд грн за счет получения от Газпрома $2,9 млрд по результатам разбирательств в Стокгольмском арбитраже.

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В "Нафтогазе" считают, что финансовые результаты работы компании в 2021 году будут зависеть от действий правительства, внедрения "антикризисного" законодательства и государственного регулирования рынка газа.

Автор: 

Нафтогаз (3114) отчет (412) убытки (397)


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Топ комментарии
+24
Это достижение величайшего молодого лидера современности или нет?
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28.10.2021 16:46 Ответить
+23
С приходом офшорного клоуна во власть все госпредприятия стали убыточны. Совпадение? Не думаю!
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28.10.2021 16:47 Ответить
+15
Апшоры! Апшоры! Липецка хвабрика!...
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28.10.2021 16:46 Ответить
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зато мама-коммуняка довольна....
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28.10.2021 16:45 Ответить
Апшоры! Апшоры! Липецка хвабрика!...
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28.10.2021 16:46 Ответить
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28.10.2021 22:16 Ответить
Это достижение величайшего молодого лидера современности или нет?
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28.10.2021 16:46 Ответить
Нет. Это Порох красть при бубочке перестал.
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28.10.2021 16:55 Ответить
Пэтро астанавись проклятый шо ты тварышь шапито 95 в минуса загнал, скоро денег на трускавец не будет, а гдеж потом танцевать
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29.10.2021 08:35 Ответить
нет , это через 2 года накраденые деньги Петром клоуны просрали, а дальше свободное квартальное плавание с погружением
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29.10.2021 11:57 Ответить
Долги получили которые были в прошлом периоде....вот и весь секрет...
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28.10.2021 16:47 Ответить
А сейчас ещё можно сделать финт ушами и продать то, чтобы было закуплено раньше, по нынешним ценам и отчётность взлетит в небеса
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28.10.2021 16:50 Ответить
только дегенераты ничего не закупили, а так да...
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28.10.2021 18:06 Ответить
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28.10.2021 17:15 Ответить
С приходом офшорного клоуна во власть все госпредприятия стали убыточны. Совпадение? Не думаю!
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28.10.2021 16:47 Ответить
когда где то убывает-где то прибывает...
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28.10.2021 16:48 Ответить
Надеюсь по зарплатам и премиям у руководства всё нормально? Без убытков, в плюсе?
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28.10.2021 17:27 Ответить
Надеюсь, что при убыточной работе миллионные зарплаты и премии руководству выплачиваются своевременно !?
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28.10.2021 16:50 Ответить
Славненько наторговали, нефть и газ то только растут в цене. Спасибо что только убыток, а не долг.
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28.10.2021 16:50 Ответить
Вертайпремии!!)))
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28.10.2021 16:50 Ответить
Ну вот, а наверху заявляють, що ціна на газ до кінця опалювального сезону не буде підвищуватися.
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28.10.2021 16:50 Ответить
Главное Барыги нет, Гонтаревой и Супрун
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28.10.2021 16:52 Ответить
И Коболева... Который не хотел давать зеленой шобле на *покататься* 50 млрд.грн...

*Одна з причин звільнення Кабміном Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу України" - це 50 млрд грн резервів компанії, які Офіс президента дуже хотів би спрямувати на фінансування "Великого будівництва".



Як мовиться у матеріалі видання ZN.UA: "Банкова хотіла, забравши ці кошти у НАК, спустити все на "Велике будівництво", аби "підігріти" всіх, хто з цієї інфраструктурної афери живиться"....
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28.10.2021 19:54 Ответить
если Нафтогаз постоянно в убытке,может пора задуматься что бы распустить эту убыточную шарашкину контору
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28.10.2021 16:54 Ответить
Нафтогаз в убытке только при криворогом шлимазле.
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29.10.2021 22:23 Ответить
зато премии за интенсивный труд ......... и мамки в шоколаде
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28.10.2021 16:58 Ответить
Це найвеличнівшивий презЕдент ********** і його ручне керівництво державою, на користь ***** та олігархів.
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28.10.2021 17:18 Ответить
Может какая то НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРИЗА может сделать анализ - почему при Коболеве была прибыль , а при Витренко - убытки ?
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28.10.2021 17:09 Ответить
Хто її пустить? Вони тільки позбулись незалежної наглядової ради, а ви комісія.
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28.10.2021 17:19 Ответить
Я считаю , что вопрос оппозиция должна поставить ребром .
Пусть комиссию организовывают , НАБУ направляют . Короче разбираются
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28.10.2021 17:22 Ответить
Я вам и так скажу. Без экспертизы.
Потому что президентов тогда был "барИга" Порошенко, а сейчас "честный", до невыносимости, Зеленский.
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28.10.2021 19:25 Ответить
Нет такого дела, которое бы не провалили зеленые дегенераты.
Скажем "спасибо" 73% зебанатов!
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28.10.2021 17:16 Ответить
Таким компаниям нужно законодательно закрепить зарплату сотрудникам начислять исключительно из прибыли...
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28.10.2021 17:17 Ответить
Мечты, мечты...
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28.10.2021 17:28 Ответить
"Сотрудники" всего лишь реализуют политику руководства компании.
Такое "руководство" нужно гнать взашей из страны или сажать в тюрьмы.
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29.10.2021 09:39 Ответить
Нафтогаз контора- парадокс! Убытки не балуйся ,а премии миллионные...как так получается?
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28.10.2021 17:50 Ответить
І жодного зебіла в темі.
Аговв, нелохіі....
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28.10.2021 18:35 Ответить
В 2015 році група Нафтогаз зменшила чистий збиток по відношенню до минулого року в 2,44 рази та вперше за 4 роки отримала валовий прибуток в розмірі 8,5 млрд грн.

За результатами 2016 року НАК "Нафтогаз України" отримав чистий прибуток в розмірі 26,5 млрд гривень.

Нафтогаз отримав у 2017 році рекордний прибуток у 39,4 млрд грн .

Нафтогаз за результатами 2018 року отримав 13,6 млрд грн чистого прибутку.

У 2019 році чистий прибуток Групи Нафтогаз склав 63,3 млрд грн.

За 2020 рік збиток склав 19,0 млрд грн.

За перше півріччя 2021-го чистий збиток «Нафтогазу» склав 1,7 млрд грн.
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28.10.2021 18:46 Ответить
Довбані 73% довбодятлів, вам що збитків "Нафтогазу" ще не вистачало?
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29.10.2021 12:00 Ответить
Закон соединяющихся сосудов - если где то убыло, то значит где то прибыло Вот только вопрос где?
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28.10.2021 19:08 Ответить
зеленский пошёл в президенты для чего? Точнее -- для кого?
Нужно правильные вопросы задавать!
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29.10.2021 09:37 Ответить
ЗеДолб..бы, А ВОТ ПРИ ПАПИРЕДНИКЕ "ЧЕСТНОГО ПАРНЯ" ЗЕЛЕНСКОГО, "БАРиРИГЕ" ПОРОШЕНКО НАФТОГАЗ БЫЛ ПРИБЫЛЬНЫМ.
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28.10.2021 19:23 Ответить
При ЗЕ! есть хоть шо-нибудь прибыльное? Кроме его офшоров
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28.10.2021 20:36 Ответить
Та прибило, прибило до нашого берега багато чого окрім трісок!
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29.10.2021 12:17 Ответить
Не було б держкомпаній взагалі не було б проблем,беріть приклад з США там навіть національний банк ФРС який друкує долар не підконтрольний президенту чи уряду та не керується кимось-ще з виконавчої або законодавчої влади .
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28.10.2021 21:36 Ответить
Такие управляющие.
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29.10.2021 09:35 Ответить
А кто ответит -- почему?
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29.10.2021 09:40 Ответить
 
 