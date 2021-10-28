Убыток "Нафтогаза" за первое полугодие - 1,7 млрд

При этом чистый убыток НАК за первое полугодие 2021 года в 7 раз меньше, чем за первое полугодие 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", информирует Цензор.НЕТ. С полным текстом финансового отчета за первое полугодие можно ознакомиться здесь.

"Так, за второй квартал 2021 года, в начале которого Юрий Витренко сменил на посту председателя правления Андрея Коболева, Нафтогаз получил чистую прибыль в размере 8,5 млрд грн. За аналогичный период предыдущего года Нафтогаз получил чистый убыток в размере 14,7 млрд грн. В то же время, чистая прибыль во втором квартале 2021 года была меньше чистого убытка в первом квартале 2021 года, и поэтому чистый убыток за все первое полугодие 2021 года составил 1,7 млрд грн. За первое полугодие предыдущего, 2020 года, чистый убыток составил 11,5 млрд грн", - сообщили в "Нафтогазе".

В НАК напомнили, что в 2020 году чистый убыток компании составлял 19 млрд грн, в 2019 году чистая прибыль составляла 63,3 млрд грн за счет получения от Газпрома $2,9 млрд по результатам разбирательств в Стокгольмском арбитраже.

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В "Нафтогазе" считают, что финансовые результаты работы компании в 2021 году будут зависеть от действий правительства, внедрения "антикризисного" законодательства и государственного регулирования рынка газа.