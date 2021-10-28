Убыток "Нафтогаза" за первое полугодие - 1,7 млрд
При этом чистый убыток НАК за первое полугодие 2021 года в 7 раз меньше, чем за первое полугодие 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", информирует Цензор.НЕТ. С полным текстом финансового отчета за первое полугодие можно ознакомиться здесь.
"Так, за второй квартал 2021 года, в начале которого Юрий Витренко сменил на посту председателя правления Андрея Коболева, Нафтогаз получил чистую прибыль в размере 8,5 млрд грн. За аналогичный период предыдущего года Нафтогаз получил чистый убыток в размере 14,7 млрд грн. В то же время, чистая прибыль во втором квартале 2021 года была меньше чистого убытка в первом квартале 2021 года, и поэтому чистый убыток за все первое полугодие 2021 года составил 1,7 млрд грн. За первое полугодие предыдущего, 2020 года, чистый убыток составил 11,5 млрд грн", - сообщили в "Нафтогазе".
В НАК напомнили, что в 2020 году чистый убыток компании составлял 19 млрд грн, в 2019 году чистая прибыль составляла 63,3 млрд грн за счет получения от Газпрома $2,9 млрд по результатам разбирательств в Стокгольмском арбитраже.
В "Нафтогазе" считают, что финансовые результаты работы компании в 2021 году будут зависеть от действий правительства, внедрения "антикризисного" законодательства и государственного регулирования рынка газа.
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*Одна з причин звільнення Кабміном Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу України" - це 50 млрд грн резервів компанії, які Офіс президента дуже хотів би спрямувати на фінансування "Великого будівництва".
Як мовиться у матеріалі видання ZN.UA: "Банкова хотіла, забравши ці кошти у НАК, спустити все на "Велике будівництво", аби "підігріти" всіх, хто з цієї інфраструктурної афери живиться"....
Пусть комиссию организовывают , НАБУ направляют . Короче разбираются
Потому что президентов тогда был "барИга" Порошенко, а сейчас "честный", до невыносимости, Зеленский.
Скажем "спасибо" 73% зебанатов!
Такое "руководство" нужно гнать взашей из страны или сажать в тюрьмы.
Аговв, нелохіі....
За результатами 2016 року НАК "Нафтогаз України" отримав чистий прибуток в розмірі 26,5 млрд гривень.
Нафтогаз отримав у 2017 році рекордний прибуток у 39,4 млрд грн .
Нафтогаз за результатами 2018 року отримав 13,6 млрд грн чистого прибутку.
У 2019 році чистий прибуток Групи Нафтогаз склав 63,3 млрд грн.
За 2020 рік збиток склав 19,0 млрд грн.
За перше півріччя 2021-го чистий збиток «Нафтогазу» склав 1,7 млрд грн.
Нужно правильные вопросы задавать!