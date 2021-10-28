Збиток "Нафтогазу" за перше півріччя - 1,7 млрд.
При цьому чистий збиток НАК за перше півріччя 2021 року у 7 разів менший, ніж за перше півріччя 2020 року.
Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України", інформує Цензор.НЕТ. З повним текстом фінансового звіту за перше півріччя можна ознайомитись тут.
"Так, за другий квартал 2021 року, на початку якого Юрій Вітренко змінив на посаді голову правління Андрія Коболєва, Нафтогаз отримав чистий прибуток у розмірі 8,5 млрд грн. За аналогічний період попереднього року Нафтогаз отримав чистий збиток у розмірі 14,7 млрд грн. Водночас, чистий прибуток у другому кварталі 2021 року був меншим від чистого збитку в першому кварталі 2021 року, і тому чистий збиток за все перше півріччя 2021 року становив 1,7 млрд. грн. За перше півріччя попереднього, 2020 року, чистий збиток становив 11,5 млрд грн", - повідомили у "Нафтогазі".
У НАК нагадали, що в 2020 році чистий збиток компанії становив 19 млрд грн, у 2019 році чистий прибуток становив 63,3 млрд грн за рахунок отримання від Газпрому $2,9 млрд за результатами розглядів у Стокгольмському арбітражі.
У "Нафтогазі" вважають, що фінансові результати роботи компанії у 2021 році залежатимуть від дій уряду, запровадження "антикризового" законодавства та державного регулювання ринку газу.
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*Одна з причин звільнення Кабміном Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу України" - це 50 млрд грн резервів компанії, які Офіс президента дуже хотів би спрямувати на фінансування "Великого будівництва".
Як мовиться у матеріалі видання ZN.UA: "Банкова хотіла, забравши ці кошти у НАК, спустити все на "Велике будівництво", аби "підігріти" всіх, хто з цієї інфраструктурної афери живиться"....
Пусть комиссию организовывают , НАБУ направляют . Короче разбираются
Потому что президентов тогда был "барИга" Порошенко, а сейчас "честный", до невыносимости, Зеленский.
Скажем "спасибо" 73% зебанатов!
Такое "руководство" нужно гнать взашей из страны или сажать в тюрьмы.
Аговв, нелохіі....
За результатами 2016 року НАК "Нафтогаз України" отримав чистий прибуток в розмірі 26,5 млрд гривень.
Нафтогаз отримав у 2017 році рекордний прибуток у 39,4 млрд грн .
Нафтогаз за результатами 2018 року отримав 13,6 млрд грн чистого прибутку.
У 2019 році чистий прибуток Групи Нафтогаз склав 63,3 млрд грн.
За 2020 рік збиток склав 19,0 млрд грн.
За перше півріччя 2021-го чистий збиток «Нафтогазу» склав 1,7 млрд грн.
Нужно правильные вопросы задавать!