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Новини
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Збиток "Нафтогазу" за перше півріччя - 1,7 млрд.

Збиток

При цьому чистий збиток НАК за перше півріччя 2021 року у 7 разів менший, ніж за перше півріччя 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України", інформує Цензор.НЕТ. З повним текстом фінансового звіту за перше півріччя можна ознайомитись тут.

"Так, за другий квартал 2021 року, на початку якого Юрій Вітренко змінив на посаді голову правління Андрія Коболєва, Нафтогаз отримав чистий прибуток у розмірі 8,5 млрд грн. За аналогічний період попереднього року Нафтогаз отримав чистий збиток у розмірі 14,7 млрд грн. Водночас, чистий прибуток у другому кварталі 2021 року був меншим від чистого збитку в першому кварталі 2021 року, і тому чистий збиток за все перше півріччя 2021 року становив 1,7 млрд. грн. За перше півріччя попереднього, 2020 року, чистий збиток становив 11,5 млрд грн", - повідомили у "Нафтогазі".

У НАК нагадали, що в 2020 році чистий збиток компанії становив 19 млрд грн, у 2019 році чистий прибуток становив 63,3 млрд грн за рахунок отримання від Газпрому $2,9 млрд за результатами розглядів у Стокгольмському арбітражі.

У "Нафтогазі" вважають, що фінансові результати роботи компанії у 2021 році залежатимуть від дій уряду, запровадження "антикризового" законодавства та державного регулювання ринку газу.

Читайте також: Коломойський може завтра через суд отримати від "Нафтогазу" 9 млрд кубометрів газу, - Ніколов

Автор: 

Нафтогаз (4433) звіт (414) збитки (1442)


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Топ коментарі
+24
Это достижение величайшего молодого лидера современности или нет?
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28.10.2021 16:46 Відповісти
+23
С приходом офшорного клоуна во власть все госпредприятия стали убыточны. Совпадение? Не думаю!
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28.10.2021 16:47 Відповісти
+15
Апшоры! Апшоры! Липецка хвабрика!...
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28.10.2021 16:46 Відповісти
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зато мама-коммуняка довольна....
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28.10.2021 16:45 Відповісти
Апшоры! Апшоры! Липецка хвабрика!...
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28.10.2021 16:46 Відповісти
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28.10.2021 22:16 Відповісти
Это достижение величайшего молодого лидера современности или нет?
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28.10.2021 16:46 Відповісти
Нет. Это Порох красть при бубочке перестал.
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28.10.2021 16:55 Відповісти
Пэтро астанавись проклятый шо ты тварышь шапито 95 в минуса загнал, скоро денег на трускавец не будет, а гдеж потом танцевать
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29.10.2021 08:35 Відповісти
нет , это через 2 года накраденые деньги Петром клоуны просрали, а дальше свободное квартальное плавание с погружением
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29.10.2021 11:57 Відповісти
Долги получили которые были в прошлом периоде....вот и весь секрет...
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28.10.2021 16:47 Відповісти
А сейчас ещё можно сделать финт ушами и продать то, чтобы было закуплено раньше, по нынешним ценам и отчётность взлетит в небеса
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28.10.2021 16:50 Відповісти
только дегенераты ничего не закупили, а так да...
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28.10.2021 18:06 Відповісти
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28.10.2021 17:15 Відповісти
С приходом офшорного клоуна во власть все госпредприятия стали убыточны. Совпадение? Не думаю!
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28.10.2021 16:47 Відповісти
когда где то убывает-где то прибывает...
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28.10.2021 16:48 Відповісти
Надеюсь по зарплатам и премиям у руководства всё нормально? Без убытков, в плюсе?
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28.10.2021 17:27 Відповісти
Надеюсь, что при убыточной работе миллионные зарплаты и премии руководству выплачиваются своевременно !?
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28.10.2021 16:50 Відповісти
Славненько наторговали, нефть и газ то только растут в цене. Спасибо что только убыток, а не долг.
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28.10.2021 16:50 Відповісти
Вертайпремии!!)))
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28.10.2021 16:50 Відповісти
Ну вот, а наверху заявляють, що ціна на газ до кінця опалювального сезону не буде підвищуватися.
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28.10.2021 16:50 Відповісти
Главное Барыги нет, Гонтаревой и Супрун
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28.10.2021 16:52 Відповісти
И Коболева... Который не хотел давать зеленой шобле на *покататься* 50 млрд.грн...

*Одна з причин звільнення Кабміном Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу України" - це 50 млрд грн резервів компанії, які Офіс президента дуже хотів би спрямувати на фінансування "Великого будівництва".



Як мовиться у матеріалі видання ZN.UA: "Банкова хотіла, забравши ці кошти у НАК, спустити все на "Велике будівництво", аби "підігріти" всіх, хто з цієї інфраструктурної афери живиться"....
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28.10.2021 19:54 Відповісти
если Нафтогаз постоянно в убытке,может пора задуматься что бы распустить эту убыточную шарашкину контору
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28.10.2021 16:54 Відповісти
Нафтогаз в убытке только при криворогом шлимазле.
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29.10.2021 22:23 Відповісти
зато премии за интенсивный труд ......... и мамки в шоколаде
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28.10.2021 16:58 Відповісти
Це найвеличнівшивий презЕдент ********** і його ручне керівництво державою, на користь ***** та олігархів.
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28.10.2021 17:18 Відповісти
Может какая то НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРИЗА может сделать анализ - почему при Коболеве была прибыль , а при Витренко - убытки ?
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28.10.2021 17:09 Відповісти
Хто її пустить? Вони тільки позбулись незалежної наглядової ради, а ви комісія.
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28.10.2021 17:19 Відповісти
Я считаю , что вопрос оппозиция должна поставить ребром .
Пусть комиссию организовывают , НАБУ направляют . Короче разбираются
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28.10.2021 17:22 Відповісти
Я вам и так скажу. Без экспертизы.
Потому что президентов тогда был "барИга" Порошенко, а сейчас "честный", до невыносимости, Зеленский.
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28.10.2021 19:25 Відповісти
Нет такого дела, которое бы не провалили зеленые дегенераты.
Скажем "спасибо" 73% зебанатов!
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28.10.2021 17:16 Відповісти
Таким компаниям нужно законодательно закрепить зарплату сотрудникам начислять исключительно из прибыли...
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28.10.2021 17:17 Відповісти
Мечты, мечты...
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28.10.2021 17:28 Відповісти
"Сотрудники" всего лишь реализуют политику руководства компании.
Такое "руководство" нужно гнать взашей из страны или сажать в тюрьмы.
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29.10.2021 09:39 Відповісти
Нафтогаз контора- парадокс! Убытки не балуйся ,а премии миллионные...как так получается?
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28.10.2021 17:50 Відповісти
І жодного зебіла в темі.
Аговв, нелохіі....
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28.10.2021 18:35 Відповісти
В 2015 році група Нафтогаз зменшила чистий збиток по відношенню до минулого року в 2,44 рази та вперше за 4 роки отримала валовий прибуток в розмірі 8,5 млрд грн.

За результатами 2016 року НАК "Нафтогаз України" отримав чистий прибуток в розмірі 26,5 млрд гривень.

Нафтогаз отримав у 2017 році рекордний прибуток у 39,4 млрд грн .

Нафтогаз за результатами 2018 року отримав 13,6 млрд грн чистого прибутку.

У 2019 році чистий прибуток Групи Нафтогаз склав 63,3 млрд грн.

За 2020 рік збиток склав 19,0 млрд грн.

За перше півріччя 2021-го чистий збиток «Нафтогазу» склав 1,7 млрд грн.
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28.10.2021 18:46 Відповісти
Довбані 73% довбодятлів, вам що збитків "Нафтогазу" ще не вистачало?
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29.10.2021 12:00 Відповісти
Закон соединяющихся сосудов - если где то убыло, то значит где то прибыло Вот только вопрос где?
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28.10.2021 19:08 Відповісти
зеленский пошёл в президенты для чего? Точнее -- для кого?
Нужно правильные вопросы задавать!
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29.10.2021 09:37 Відповісти
ЗеДолб..бы, А ВОТ ПРИ ПАПИРЕДНИКЕ "ЧЕСТНОГО ПАРНЯ" ЗЕЛЕНСКОГО, "БАРиРИГЕ" ПОРОШЕНКО НАФТОГАЗ БЫЛ ПРИБЫЛЬНЫМ.
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28.10.2021 19:23 Відповісти
При ЗЕ! есть хоть шо-нибудь прибыльное? Кроме его офшоров
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28.10.2021 20:36 Відповісти
Та прибило, прибило до нашого берега багато чого окрім трісок!
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29.10.2021 12:17 Відповісти
Не було б держкомпаній взагалі не було б проблем,беріть приклад з США там навіть національний банк ФРС який друкує долар не підконтрольний президенту чи уряду та не керується кимось-ще з виконавчої або законодавчої влади .
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28.10.2021 21:36 Відповісти
Такие управляющие.
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29.10.2021 09:35 Відповісти
А кто ответит -- почему?
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29.10.2021 09:40 Відповісти
 
 