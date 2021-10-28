Збиток "Нафтогазу" за перше півріччя - 1,7 млрд.

При цьому чистий збиток НАК за перше півріччя 2021 року у 7 разів менший, ніж за перше півріччя 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України", інформує Цензор.НЕТ. З повним текстом фінансового звіту за перше півріччя можна ознайомитись тут.

"Так, за другий квартал 2021 року, на початку якого Юрій Вітренко змінив на посаді голову правління Андрія Коболєва, Нафтогаз отримав чистий прибуток у розмірі 8,5 млрд грн. За аналогічний період попереднього року Нафтогаз отримав чистий збиток у розмірі 14,7 млрд грн. Водночас, чистий прибуток у другому кварталі 2021 року був меншим від чистого збитку в першому кварталі 2021 року, і тому чистий збиток за все перше півріччя 2021 року становив 1,7 млрд. грн. За перше півріччя попереднього, 2020 року, чистий збиток становив 11,5 млрд грн", - повідомили у "Нафтогазі".

У НАК нагадали, що в 2020 році чистий збиток компанії становив 19 млрд грн, у 2019 році чистий прибуток становив 63,3 млрд грн за рахунок отримання від Газпрому $2,9 млрд за результатами розглядів у Стокгольмському арбітражі.

У "Нафтогазі" вважають, що фінансові результати роботи компанії у 2021 році залежатимуть від дій уряду, запровадження "антикризового" законодавства та державного регулювання ринку газу.

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