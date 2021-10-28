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Минцифры упростит "гимнастику для шеи" при верификации в "Дії"

Минцифры упростит

В Министерстве цифровой трансформации объяснили, для чего нужна так называемая "гимнастика для шеи" при входе в приложение "Дія". В Минцифры пообещали упростить процедуру верификации для получения COVID-сертификата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

"Это не просто "гимнастика", чтобы получить COVID-сертификат, хотя так может показаться. На самом деле это первый понятный случай, когда через мобильное приложение надо воспользоваться "Дія", - сказал он.

По словам Баника, подпись - это электронный ключ, и его значимость чрезвычайно важна. Баник отметил, что в будущем с помощью этого ключа можно будет продавать недвижимость и оформлять автомобили.

"Зачем нужна эта "гимнастика для шеи"? Наши нейросети должны удостовериться, что перед телефоном живой человек", - объяснил представитель Минцифры.

Он добавил, что именно поэтому пользователю надо подвигаться, потому что фотографию или 3D-модель не возможно так направить таким образом, чтобы получить подтверждение личности. Далее, по его словам, живое лицо сравнивается с фотографией в биометрическом загранпаспорте или ID-карте.

"Сейчас мы работаем на тем, чтобы упростить саму процедуру получения COVID-сертификата и убрать или уменьшить продолжительность верификации через "Дію". Подпись на этой функции. Думаю, что в течение этой недели уже станет известно, что именно планируется", - уточнил Баник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если у человека есть COVID-сертификат, но он на самом деле не прививался, то данные о фейковой вакцинации будут удалять, - Минцифры

Автор: 

сертификат (227) Минцифры (317) Дія (426)


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Топ комментарии
+14
Помирает разраб Дия.Подпись. Святой Петр встречает его у ворот рая:
- Хочешь в рай?
- Хочу.
- Поверни голову направо... нет, не так, вернись назад, давай еще раз, наклони голову направо, да не налево, дятел, а направо, вернись назад, поверни голову влево, так хорошо, нет не хорошо, вернись назад, давай еще раз направо, наклонись, а не повернись, смотри прямо, морда вышла за рамку, веринись назад, рамка должна быть зеленая, так, отлично, наклони голову влево, хорошо, у тебя почти получилось, давай теперь наклонись влево, ой всё, твое время вышло, двай ты в следующий раз попробуешь, сегодня что-то свет не тот и задник пёстрый ...
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28.10.2021 18:13 Ответить
+13
особенно порадовала возможность продать свой недвиж... ловят тебя пару крепких кавказцев, тычут тебе в лицо твоим же телефоном и продают твой недвиж Кахику из Телави)
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28.10.2021 17:47 Ответить
+10
Один сосед неделю башкой крутил...получилось...а второй сосед уже месяц крутит...у него остеохондроз...и он не может наклонить голову в сторону...
В общем цирк...😀
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28.10.2021 17:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
В какой Дии? Их уже клонировали несколько штук. Вот и защищенность!
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28.10.2021 17:42 Ответить
Не звизди .
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28.10.2021 17:47 Ответить
поставщика сложно сверить ?
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28.10.2021 17:50 Ответить
ты как сверять будешь?

по номеру версии?)))
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28.10.2021 22:22 Ответить
я ж написал, по поставщику о_0
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29.10.2021 01:46 Ответить
кого клонировали, вы пишете лищь бы написать совершенно не понимая о чем идет.
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28.10.2021 17:50 Ответить
лучше то, где сам рисуешь паспорт праыва сертификат COVID и т д
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28.10.2021 18:13 Ответить
Дурики .У мамы проблема с мозговым кровообращением, пробовали несколько раз.
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28.10.2021 17:46 Ответить
Закалупали уже, шею свернул с этой ДІЯ
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28.10.2021 17:46 Ответить
Идиотская программа. А этот треш они объяснят?

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28.10.2021 18:12 Ответить
Один сосед неделю башкой крутил...получилось...а второй сосед уже месяц крутит...у него остеохондроз...и он не может наклонить голову в сторону...
В общем цирк...😀
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28.10.2021 17:47 Ответить
Ну зато размялся
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28.10.2021 18:13 Ответить
И продолжает разминаться...😀
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28.10.2021 18:29 Ответить
особенно порадовала возможность продать свой недвиж... ловят тебя пару крепких кавказцев, тычут тебе в лицо твоим же телефоном и продают твой недвиж Кахику из Телави)
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28.10.2021 17:47 Ответить
а то шо тебя пару крепких кавказцев заставят на бумажке расписаться с их своим другом нотариусом это тебя не беспокоит?
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28.10.2021 18:15 Ответить
Ты хоть статью то прочитал? "С помощью этого ключа можно будет продавать недвижимость и оформлять автомобили". Тут и имееца в виду, шо если покрутишь головой в Дии, то никакого нотариуса для сделки уже не надо. Ибо в противном случае, нафига попу баян, если крути головой, а потом все равно сделку у нотариуса иди заклюючай!
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28.10.2021 20:31 Ответить
Крім Дії інше міністерство розробляє систему яка замінить нотаріусів та їх функціонал. І повірте використання такої програми буде на порядок безпечнішим чим із класичним нотаріусом.

Всі дані будуть аналізуватись і будь-які аномалії виявлятись типу хтось підозріло часто стає власником і не може пояснити на підставі чого чи звідки взяв гроші, а тому ця "пара крепких" тупо присяде на бутилку майже зразу, а майно буде повернуто власникам.
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28.10.2021 20:45 Ответить
Тролли! Вы между собою договоритесь, будут нотариусы после кручения головой в ДИИ, или не будут. А то работаете на одной ферме, а трепитесь прямо противоположным образом.
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28.10.2021 20:53 Ответить
Ферма це швидше про тебе. А я лиш пересказав ті заяви що робили різні міністри. І нотаріус це інше міністерство. Вони на це особливо наголошували що у них свій продукт.
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28.10.2021 22:21 Ответить
Не оправдывайся, тролляка. Нет у нотариусов "министерства". Шо ты там лепишь про каких- то абстрактных "министров", шо хото-то,шо-то, там расказывал, какие-то байки. Тебе лет вообще сколько, лепетун дешевый?
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28.10.2021 23:12 Ответить
Яке ти тупе. Існує такий собі додаток «єСуд» і він не є частиною додатка Дія. Говорив про нього такий собі міністр юстиції.

https://www.facebook.com/watch/?v=943969049678715

Створений цей додаток іншою гілкою влади чим додаток Дія, а саме таким органом як ДСА України.

А тепер опущене спростування через вік співбесідника є логічною помилкою argumentum ad hominem і показує що ти не тільки опущене, а ще й нереально тупе і ніяких інших аргументів придумати не змогло крім як свій вік. Який в інтернеті ти ніяк доказати не зможеш і цілком імовірно що насправді ти й життя то ще не бачив, а тому комплексуєш та хочеш хоч комусь доказати що насправді ти вже дорослий. До речі про вік читай картинку, тебе це очікує якщо не будеш розвиватись:



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29.10.2021 01:23 Ответить
Имбецил! При чем тут суд к нотариату? Шо такое фисбук? Это что, официальный портал? Фисбук создали для того, что бы имбецилы типа тебя шо то там читали. Для официальных сообщений существуют сайты Верховной Рады, Президента, Правительства и Министерств. А теперь, имбецил, укажи где на ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ, ты прочел об ликвидации нотариата? Когда найдешь, обращайся, в противном случае стули пельку.
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29.10.2021 01:44 Ответить
Викидиш і помилка природи чого ж ти таке хамовите? Я тобі опущеному чітко показав фактами заяву міністра, показав додаток і розказав про плани. Ти як недорізане продовжуєш на біле казати чорне. Зрозумій всім на таких упоротих опущених як ти пох. Не хочеш прийняти факт - повторюй і далі свою мантру, собака гавкає караван іде, поки бот чи росіянин із параші хрюкає - реформи роблять та будують патріотичну Україну незважаючи нінащо. Як зробили Дію, так зроблять і систему яка повністю замінить судову гілку влади та ліквідує нотаріусів як таких що втратили зміст в існуванні.
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29.10.2021 23:17 Ответить
Парень, ты редкий экземпляр! Как ты с таким IQ, без санитаров то обходишся? Или ты просто обдолбыш, а утром и помнить не будешь, о чем речь была?
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29.10.2021 23:38 Ответить
Напруж хоч трохи те що в тебе в черепі та подумай. Які функції взагалі виконує нотаріус. Потім подивись що вже надає Дія і що ще є в планах, подивись що надає єСуд і що у них в планах. Розумію це для тебе складно вибудувати такий мислительний ланцюг, тобі треба щось по простіше типу покидати гавном як мавпочка, але раптом получиться. І до тебе дійде що завірити будь-який документ, підпис, опис майна, переклад тексту і так далі - зможе будь-яка людина із відповідними правами чи ліцензіями. Тобто наприклад перекладач із відповідною ліцензією зможе сам в додатку завірити що текст він переклав правильно і це без ніякого нотаріуса. При продажі авто людям не треба буде нотаріуса. При складанні заповіту не треба буде. Навіть в суді при передачі заяви, при представлені інтересів і так далі все це можна буде зробити в електронному вигляді без ніякого нотаріуса.

Хоча для кого я це пишу. Тобі ж не вигідно визнавати це і краще упорото на біле казати чорне та побільше обливати співбесідника гівном, щоб ти без фактів на його фоні не виглядав таким обісраним.
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30.10.2021 19:41 Ответить
Парень, ты как любая ходячая иллюстрация синдрома Даннинга-Крюгера, даже не в состоянии какую ересь ты городишь. Ты не в состоянии отличить форму от содержания. То, что ты понял, шо, "электронный прибамбас" будет подменять собою судебную систему или нотариусов- на самом деле, всего лишь форма доступа и передачи документов. Иди лучше открой "Танчики", или во что вы там сражаетесь и не забивай голову вещами, которые не по силам осознать твои мозги.
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30.10.2021 21:38 Ответить
Дурню ну не можна бути таким тупим як ти. Я ж тобі все розжував, а до тебе далі не доходить. Мені вже хочеться вірити що ти насправді розумієш що пишеш дич, але як і будь-який упоротий гомінід не хочеш визнавати те що тебе замінять технології і твоя палкакопалка стане нікому не треба.

"всего лишь форма доступа и передачи документов" - повторю ще раз і максимально спрощу, велику частину функціоналу нотаріуса замінить Дія, бо не треба послуг нотаріуса для підтвердження підпису, дати, змісту і так далі коли це робить сама система автоматично. А єСуд замінить все решта, бо навіщо електронному суду якісь паперові бумажки завірені кимось хто виконує функції посередника та гаранта, коли суд може отримати максимально достовірне цифрове підтвердження напряму від суб'єкта без посередників.
"При чем тут суд к нотариату" - а для кого цю макулатуру роблять нотаріуси? Не вже ти такого елементарного не розумієш, а строїш із себе. Ще раз нотаріус виконує функції гаранта та посередника.

"где на ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ, ты прочел об ликвидации нотариата" - а навіщо там про це вказувати? Навіщо страшити стадо що частина з нього залишиться без роботи? До речі "синя галочка" вказує що це офіційний акаунт в фб, але це ж для тебе заскладно. І взагалі гомінід де я писав про "миттєву ліквідацію вже"? Я писав "міністерство розробляє систему яка замінить нотаріусів та їх функціонал" - невже для тебе складно зрозуміти що це означає? Хмм може воно погано перекладається...

"Нет у нотариусов "министерства". Шо ты там лепишь про каких- то абстрактных "министров"" - я тепер розумію що ти реально мало що зрозумів з того що я писав, бо це для тебе заскладно, а для мене очевидно. Так ось міністр юстиції це той хто керує міністерством юстиції. А міністерство юстиції здійснює контроль за організацією нотаріату та перевірку організації нотаріальної діяльності нотаріусів. Нотаріуси у своїй діяльності керуються міністерством юстиції і так далі у верх - кабінет міністрів, президент, закони, конституція. Як бачиш в списку немає міністерства охорони здоров'я чи освіти, бо міністерством нотаріусів є мін'юст (це скорочення).

P.S. "или во что вы там сражаетесь" - який цікавий посил. А скажи рф веде проти України війну?
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31.10.2021 00:33 Ответить
Бшиин! Вот связался я с сумасшедшим на свою голову... Капец стране, в которой рождаются подобные экземпляры в массовом количестве. Ты по степени слабоумия перевесишь Савченко, Безуглую и Богуцкую вместе взятых. Это шо то!
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31.10.2021 00:53 Ответить
Бачать люди я намагався достукатись до твого розуму, але ти на рівні мавпи. Жодного діалогу чи контраргументів, одне кидання гівном як мавпи в зоопарку в глядачів, там тобі напевне і місце. Це скоріше за все було помилкою такій істоті щось пояснювати, бо це як гра в шахи із голубом що на сре на дошку, розкидає фігури і полетить кричати що він переміг.
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31.10.2021 13:58 Ответить
если бы такое сказал маск, я бы поверил, но если разработчики головокрутии... ))
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28.10.2021 21:21 Ответить
В Словакии регистрация и все ковид онлайн процедуры без индификации лица
Подозреваю , что мин цифры Украины дерёт все у мин цифры раши
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28.10.2021 17:47 Ответить
Это означает, что у вас будет много подделок. Правда, о них никто не расскажет. Я бы идентификацию вообще делал по ДНК. Но к сожалению пока нет у каждого персонального анализатора днк, а вот персональная видеокамера есть, поэтому пользуемся тем что есть.

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31.10.2021 14:09 Ответить
Не пишите чушь
в ЕС ВСЕ КОВИД ПАСПОРТА В ТЕЛЕФОНАХ И ШЕЕЙ ВЕРТЕТЬ НЕ НАДО 😀😀😀
И везде техника считывает с телефона эти паспорта ,
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31.10.2021 14:25 Ответить
а чего тока шеи? - есть много других частей тела, шо требуют регулярной тренировки...
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28.10.2021 17:49 Ответить
Есть отпечаток пальца...и он есть в базе...что вам идиотам еще нужно для идентификации??
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28.10.2021 17:49 Ответить
Там что, ещё и макитрой мотылять надо перед экраном?
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28.10.2021 17:50 Ответить
Ага, там прикольно, воно ще пише, "ви молодець, так тримати".
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28.10.2021 17:54 Ответить
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28.10.2021 18:04 Ответить
после фейсИД предлагаю отпечаток сфинктера внедрять, это более секьюрно
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28.10.2021 17:51 Ответить
Доброго дня!!! Як зайти та сгенерувати Ковід сертифікат з кнопочного телефону? Що Федоров слабо зробити додаток який буде працувати на кнопочних телефонах? Бо не всі користуються смартфонами. Перед тим як пхати все у смартфон треба подумати головою, а чі воно потрібно!!! Не все те золото, що блистить. Так і з цифровізацією нашого життя. А ви запитали чи ми згодні з тим, щоб всі свої папери тримати в шахрайських руках Зелених дурнів....
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28.10.2021 18:11 Ответить
Зайдіть до сімейного та візьміть паперовий сертифікат, скрутіть його в трубочку і спробуйте запхати в телефон.
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28.10.2021 18:15 Ответить
Помирает разраб Дия.Подпись. Святой Петр встречает его у ворот рая:
- Хочешь в рай?
- Хочу.
- Поверни голову направо... нет, не так, вернись назад, давай еще раз, наклони голову направо, да не налево, дятел, а направо, вернись назад, поверни голову влево, так хорошо, нет не хорошо, вернись назад, давай еще раз направо, наклонись, а не повернись, смотри прямо, морда вышла за рамку, веринись назад, рамка должна быть зеленая, так, отлично, наклони голову влево, хорошо, у тебя почти получилось, давай теперь наклонись влево, ой всё, твое время вышло, двай ты в следующий раз попробуешь, сегодня что-то свет не тот и задник пёстрый ...
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28.10.2021 18:13 Ответить
дааа... оказывается у нас народ не только имеет узкий кругозор, обитает в информационном вакууме и имеет мозг неандертальца, но и покрутить головой в определенной последовательности для него проблема... печаль...и эту страну называют айтишным гигантом ....мрак...
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28.10.2021 18:17 Ответить
Та нема там особливої проблеми, це швидше рефлекси, просять покрутити головою, а народ круте телефоном.
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28.10.2021 18:18 Ответить
Скажу соседу что бы он свой смартфон к дереву привязал...😀 может так получится у него..
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28.10.2021 18:31 Ответить
Шедеврально!
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28.10.2021 20:34 Ответить
Есть проблема, если фотка старая, или ты похудел, поправился, дия не узнает.
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29.11.2021 16:17 Ответить
Яка верифікація, я відбитком пальця завжди заходив в «Дію» а тепер ще якась херня. Видалив
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28.10.2021 19:10 Ответить
Совет. Вертеть головой при естественном свете! На улице прошло с первого раза. В машине. В пробке. Дома после 20-го раза посылаешь нахер разработчиков и желаешь им , чтоб у них голова отвалилась.
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28.10.2021 19:45 Ответить
Багато галасу з нічого. Мені знадобилось 5 хвилин на все про все разом з загрузкою і сканами голови. І сертифікат підтягнувся. Якщо нікуди не пропаде, пару днів як користуюсь, то бляха аплодую стоячи.
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28.10.2021 20:00 Ответить
аплодирую стоя, что есть ещё лохи которые отправляют сканы головы хз куда...

счас дипфейк развивается, скоро с этими головами будет видел на порнхабе, и это ещё самое безобидное то можно придумать )
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28.10.2021 21:26 Ответить
У меня 50% знакомых не узнает в Дии, и меня не узнает. Я сам вижу, что я не 100% похож на то прошлогоднее фото в загран паспорте. Дебилизм.
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29.11.2021 16:19 Ответить
Опять эти дегнераты со своими приблудами для облегчения мошенничества. Лучше бы занялись чем -нибудь полезным, например наведением порядка на сайтах министерсив и ведомств, где сайты созданы на коленках и никакой обратной связи. Или навели порядок на сайтах миграционной службы, где развелись мошенники и отсутствует возможность записаться на оформление загранпаспорта в Киеве. Потом, после деятельности Федорова и его команды имбецилов кому-то долго и упорно придется судится с мошенниками, с мизерными шансами отыграть что-либо назад...
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28.10.2021 20:22 Ответить
Честно говоря как зарядка для шеи то норм
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28.10.2021 20:29 Ответить
Моя параноя проти.

Треба більше систем верифікації і вибір кожному, а наскільки ж робити вхід захищеним.
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28.10.2021 20:40 Ответить
Якщо це така прекрасна програма,то чому в неї такий рейтинг 2.5 зірочки в плеймаркеті😂😂😂😂😂
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28.10.2021 21:57 Ответить
Не смогла пройти,так как фото без очков на загран паспорте,а чтоб вертеть головой,я не могу прочитать,не вижу,указания...какой есть ещё способ,почему нельзя по отпечатку???
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28.10.2021 22:13 Ответить
Я минут двадцать,как обежьяна,крутила телефон возле лица,чуть от нервов телефон не разбила,подпись не подписывалась,не подтверждались якобы данные,пока ,наконец-то что-то в ДИИ случилось с сайтом,и Аллилуя-Меня узнал мой же телефон!Дибильнее сайта еще не видела!
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28.10.2021 22:25 Ответить
Как хорошо, что мне не нужна эта хрень))
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29.10.2021 00:00 Ответить
Працюють вони... А якщо у людини немає в Дії паспорту, як він зробить запит на отримання ковідного сертифікату, без якого вже з понеділка (як тільки що виявилось) в Києві в міський транспорт не будуть пускати? Сімейні лікарі вже повідключали свої телефони рятуючись від напливу бажаючих отримати цей папірець до 1 листопада... Все через задницю
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29.10.2021 00:45 Ответить
Есть сайт дии (не приложение в телефоне) там можно зайти электронным ключем, сделать сертификат и распечатать на бумаге.

ПС. но у меня, например, сертификат создается только с одной прививкой, хотя по факту их было две. Короче, все равно - кривое...
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29.10.2021 09:15 Ответить
Так наверняка данные о второй просто не внес врач. Человеческий фактор.
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31.10.2021 14:11 Ответить
Дія это просто кладезь багов. А на любые запросы и жалобы в саппорт, они отвечают что мобильная версия еще эту функцию не поддерживает... Зато сколько пиара. И бюджет попилили знатно, а тестировщикам забыли отдать потестить
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29.10.2021 18:57 Ответить
 
 