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Мінцифри спростить "гімнастику для шиї" під час верифікації в "Дії"

Мінцифри спростить

У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, навіщо потрібна так звана "гімнастика для шиї" при вході до програми "Дія". У Мінцифри пообіцяли спростити процедуру верифікації для отримання сертифіката COVID.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив керівник розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.

"Це не просто "гімнастика", щоб отримати COVID-сертифікат, хоча так може здатися. Насправді це перший зрозумілий випадок, коли через мобільний застосунок треба скористатися "Дія", - сказав він.

За його словами, підпис - це електронний ключ, і його важливість надзвичайно висока. Банік зазначив, що в майбутньому за допомогою цього ключа можна буде продавати нерухомість і оформляти автомобілі.

"Навіщо потрібна ця "гімнастика для шиї"? Наші нейромережі повинні упевнитися, що перед телефоном жива людина", - пояснив представник Мінцифри.

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Він додав, що саме тому користувачеві треба порухатися, тому що фотографію або 3D-модель не можливо направити таким чином, щоб отримати підтвердження особи. Далі, за його словами, живе обличчя порівнюється з фотографією в біометричному закордонному паспорті або ID-картці.

"Зараз ми працюємо на тим, щоб спростити саму процедуру отримання COVID-сертифіката і прибрати або зменшити тривалість верифікації через "Дія". Підпис на цій функції. Думаю, що протягом цього тижня вже стане відомо, що саме планується", - уточнив Банік.

Автор: 

сертифікат (427) Мінцифри (1208) Дія (1142)


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Топ коментарі
+14
Помирает разраб Дия.Подпись. Святой Петр встречает его у ворот рая:
- Хочешь в рай?
- Хочу.
- Поверни голову направо... нет, не так, вернись назад, давай еще раз, наклони голову направо, да не налево, дятел, а направо, вернись назад, поверни голову влево, так хорошо, нет не хорошо, вернись назад, давай еще раз направо, наклонись, а не повернись, смотри прямо, морда вышла за рамку, веринись назад, рамка должна быть зеленая, так, отлично, наклони голову влево, хорошо, у тебя почти получилось, давай теперь наклонись влево, ой всё, твое время вышло, двай ты в следующий раз попробуешь, сегодня что-то свет не тот и задник пёстрый ...
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28.10.2021 18:13 Відповісти
+13
особенно порадовала возможность продать свой недвиж... ловят тебя пару крепких кавказцев, тычут тебе в лицо твоим же телефоном и продают твой недвиж Кахику из Телави)
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28.10.2021 17:47 Відповісти
+10
Один сосед неделю башкой крутил...получилось...а второй сосед уже месяц крутит...у него остеохондроз...и он не может наклонить голову в сторону...
В общем цирк...😀
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28.10.2021 17:47 Відповісти
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В какой Дии? Их уже клонировали несколько штук. Вот и защищенность!
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28.10.2021 17:42 Відповісти
Не звизди .
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28.10.2021 17:47 Відповісти
поставщика сложно сверить ?
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28.10.2021 17:50 Відповісти
ты как сверять будешь?

по номеру версии?)))
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28.10.2021 22:22 Відповісти
я ж написал, по поставщику о_0
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29.10.2021 01:46 Відповісти
кого клонировали, вы пишете лищь бы написать совершенно не понимая о чем идет.
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28.10.2021 17:50 Відповісти
лучше то, где сам рисуешь паспорт праыва сертификат COVID и т д
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28.10.2021 18:13 Відповісти
Дурики .У мамы проблема с мозговым кровообращением, пробовали несколько раз.
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28.10.2021 17:46 Відповісти
Закалупали уже, шею свернул с этой ДІЯ
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28.10.2021 17:46 Відповісти
Идиотская программа. А этот треш они объяснят?

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28.10.2021 18:12 Відповісти
Один сосед неделю башкой крутил...получилось...а второй сосед уже месяц крутит...у него остеохондроз...и он не может наклонить голову в сторону...
В общем цирк...😀
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28.10.2021 17:47 Відповісти
Ну зато размялся
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28.10.2021 18:13 Відповісти
И продолжает разминаться...😀
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28.10.2021 18:29 Відповісти
особенно порадовала возможность продать свой недвиж... ловят тебя пару крепких кавказцев, тычут тебе в лицо твоим же телефоном и продают твой недвиж Кахику из Телави)
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28.10.2021 17:47 Відповісти
а то шо тебя пару крепких кавказцев заставят на бумажке расписаться с их своим другом нотариусом это тебя не беспокоит?
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28.10.2021 18:15 Відповісти
Ты хоть статью то прочитал? "С помощью этого ключа можно будет продавать недвижимость и оформлять автомобили". Тут и имееца в виду, шо если покрутишь головой в Дии, то никакого нотариуса для сделки уже не надо. Ибо в противном случае, нафига попу баян, если крути головой, а потом все равно сделку у нотариуса иди заклюючай!
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28.10.2021 20:31 Відповісти
Крім Дії інше міністерство розробляє систему яка замінить нотаріусів та їх функціонал. І повірте використання такої програми буде на порядок безпечнішим чим із класичним нотаріусом.

Всі дані будуть аналізуватись і будь-які аномалії виявлятись типу хтось підозріло часто стає власником і не може пояснити на підставі чого чи звідки взяв гроші, а тому ця "пара крепких" тупо присяде на бутилку майже зразу, а майно буде повернуто власникам.
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28.10.2021 20:45 Відповісти
Тролли! Вы между собою договоритесь, будут нотариусы после кручения головой в ДИИ, или не будут. А то работаете на одной ферме, а трепитесь прямо противоположным образом.
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28.10.2021 20:53 Відповісти
Ферма це швидше про тебе. А я лиш пересказав ті заяви що робили різні міністри. І нотаріус це інше міністерство. Вони на це особливо наголошували що у них свій продукт.
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28.10.2021 22:21 Відповісти
Не оправдывайся, тролляка. Нет у нотариусов "министерства". Шо ты там лепишь про каких- то абстрактных "министров", шо хото-то,шо-то, там расказывал, какие-то байки. Тебе лет вообще сколько, лепетун дешевый?
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28.10.2021 23:12 Відповісти
Яке ти тупе. Існує такий собі додаток «єСуд» і він не є частиною додатка Дія. Говорив про нього такий собі міністр юстиції.

https://www.facebook.com/watch/?v=943969049678715

Створений цей додаток іншою гілкою влади чим додаток Дія, а саме таким органом як ДСА України.

А тепер опущене спростування через вік співбесідника є логічною помилкою argumentum ad hominem і показує що ти не тільки опущене, а ще й нереально тупе і ніяких інших аргументів придумати не змогло крім як свій вік. Який в інтернеті ти ніяк доказати не зможеш і цілком імовірно що насправді ти й життя то ще не бачив, а тому комплексуєш та хочеш хоч комусь доказати що насправді ти вже дорослий. До речі про вік читай картинку, тебе це очікує якщо не будеш розвиватись:



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29.10.2021 01:23 Відповісти
Имбецил! При чем тут суд к нотариату? Шо такое фисбук? Это что, официальный портал? Фисбук создали для того, что бы имбецилы типа тебя шо то там читали. Для официальных сообщений существуют сайты Верховной Рады, Президента, Правительства и Министерств. А теперь, имбецил, укажи где на ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ, ты прочел об ликвидации нотариата? Когда найдешь, обращайся, в противном случае стули пельку.
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29.10.2021 01:44 Відповісти
Викидиш і помилка природи чого ж ти таке хамовите? Я тобі опущеному чітко показав фактами заяву міністра, показав додаток і розказав про плани. Ти як недорізане продовжуєш на біле казати чорне. Зрозумій всім на таких упоротих опущених як ти пох. Не хочеш прийняти факт - повторюй і далі свою мантру, собака гавкає караван іде, поки бот чи росіянин із параші хрюкає - реформи роблять та будують патріотичну Україну незважаючи нінащо. Як зробили Дію, так зроблять і систему яка повністю замінить судову гілку влади та ліквідує нотаріусів як таких що втратили зміст в існуванні.
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29.10.2021 23:17 Відповісти
Парень, ты редкий экземпляр! Как ты с таким IQ, без санитаров то обходишся? Или ты просто обдолбыш, а утром и помнить не будешь, о чем речь была?
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29.10.2021 23:38 Відповісти
Напруж хоч трохи те що в тебе в черепі та подумай. Які функції взагалі виконує нотаріус. Потім подивись що вже надає Дія і що ще є в планах, подивись що надає єСуд і що у них в планах. Розумію це для тебе складно вибудувати такий мислительний ланцюг, тобі треба щось по простіше типу покидати гавном як мавпочка, але раптом получиться. І до тебе дійде що завірити будь-який документ, підпис, опис майна, переклад тексту і так далі - зможе будь-яка людина із відповідними правами чи ліцензіями. Тобто наприклад перекладач із відповідною ліцензією зможе сам в додатку завірити що текст він переклав правильно і це без ніякого нотаріуса. При продажі авто людям не треба буде нотаріуса. При складанні заповіту не треба буде. Навіть в суді при передачі заяви, при представлені інтересів і так далі все це можна буде зробити в електронному вигляді без ніякого нотаріуса.

Хоча для кого я це пишу. Тобі ж не вигідно визнавати це і краще упорото на біле казати чорне та побільше обливати співбесідника гівном, щоб ти без фактів на його фоні не виглядав таким обісраним.
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30.10.2021 19:41 Відповісти
Парень, ты как любая ходячая иллюстрация синдрома Даннинга-Крюгера, даже не в состоянии какую ересь ты городишь. Ты не в состоянии отличить форму от содержания. То, что ты понял, шо, "электронный прибамбас" будет подменять собою судебную систему или нотариусов- на самом деле, всего лишь форма доступа и передачи документов. Иди лучше открой "Танчики", или во что вы там сражаетесь и не забивай голову вещами, которые не по силам осознать твои мозги.
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30.10.2021 21:38 Відповісти
Дурню ну не можна бути таким тупим як ти. Я ж тобі все розжував, а до тебе далі не доходить. Мені вже хочеться вірити що ти насправді розумієш що пишеш дич, але як і будь-який упоротий гомінід не хочеш визнавати те що тебе замінять технології і твоя палкакопалка стане нікому не треба.

"всего лишь форма доступа и передачи документов" - повторю ще раз і максимально спрощу, велику частину функціоналу нотаріуса замінить Дія, бо не треба послуг нотаріуса для підтвердження підпису, дати, змісту і так далі коли це робить сама система автоматично. А єСуд замінить все решта, бо навіщо електронному суду якісь паперові бумажки завірені кимось хто виконує функції посередника та гаранта, коли суд може отримати максимально достовірне цифрове підтвердження напряму від суб'єкта без посередників.
"При чем тут суд к нотариату" - а для кого цю макулатуру роблять нотаріуси? Не вже ти такого елементарного не розумієш, а строїш із себе. Ще раз нотаріус виконує функції гаранта та посередника.

"где на ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ, ты прочел об ликвидации нотариата" - а навіщо там про це вказувати? Навіщо страшити стадо що частина з нього залишиться без роботи? До речі "синя галочка" вказує що це офіційний акаунт в фб, але це ж для тебе заскладно. І взагалі гомінід де я писав про "миттєву ліквідацію вже"? Я писав "міністерство розробляє систему яка замінить нотаріусів та їх функціонал" - невже для тебе складно зрозуміти що це означає? Хмм може воно погано перекладається...

"Нет у нотариусов "министерства". Шо ты там лепишь про каких- то абстрактных "министров"" - я тепер розумію що ти реально мало що зрозумів з того що я писав, бо це для тебе заскладно, а для мене очевидно. Так ось міністр юстиції це той хто керує міністерством юстиції. А міністерство юстиції здійснює контроль за організацією нотаріату та перевірку організації нотаріальної діяльності нотаріусів. Нотаріуси у своїй діяльності керуються міністерством юстиції і так далі у верх - кабінет міністрів, президент, закони, конституція. Як бачиш в списку немає міністерства охорони здоров'я чи освіти, бо міністерством нотаріусів є мін'юст (це скорочення).

P.S. "или во что вы там сражаетесь" - який цікавий посил. А скажи рф веде проти України війну?
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31.10.2021 00:33 Відповісти
Бшиин! Вот связался я с сумасшедшим на свою голову... Капец стране, в которой рождаются подобные экземпляры в массовом количестве. Ты по степени слабоумия перевесишь Савченко, Безуглую и Богуцкую вместе взятых. Это шо то!
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31.10.2021 00:53 Відповісти
Бачать люди я намагався достукатись до твого розуму, але ти на рівні мавпи. Жодного діалогу чи контраргументів, одне кидання гівном як мавпи в зоопарку в глядачів, там тобі напевне і місце. Це скоріше за все було помилкою такій істоті щось пояснювати, бо це як гра в шахи із голубом що на сре на дошку, розкидає фігури і полетить кричати що він переміг.
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31.10.2021 13:58 Відповісти
если бы такое сказал маск, я бы поверил, но если разработчики головокрутии... ))
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28.10.2021 21:21 Відповісти
В Словакии регистрация и все ковид онлайн процедуры без индификации лица
Подозреваю , что мин цифры Украины дерёт все у мин цифры раши
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28.10.2021 17:47 Відповісти
Это означает, что у вас будет много подделок. Правда, о них никто не расскажет. Я бы идентификацию вообще делал по ДНК. Но к сожалению пока нет у каждого персонального анализатора днк, а вот персональная видеокамера есть, поэтому пользуемся тем что есть.

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31.10.2021 14:09 Відповісти
Не пишите чушь
в ЕС ВСЕ КОВИД ПАСПОРТА В ТЕЛЕФОНАХ И ШЕЕЙ ВЕРТЕТЬ НЕ НАДО 😀😀😀
И везде техника считывает с телефона эти паспорта ,
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31.10.2021 14:25 Відповісти
а чего тока шеи? - есть много других частей тела, шо требуют регулярной тренировки...
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28.10.2021 17:49 Відповісти
Есть отпечаток пальца...и он есть в базе...что вам идиотам еще нужно для идентификации??
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28.10.2021 17:49 Відповісти
Там что, ещё и макитрой мотылять надо перед экраном?
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28.10.2021 17:50 Відповісти
Ага, там прикольно, воно ще пише, "ви молодець, так тримати".
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28.10.2021 17:54 Відповісти
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28.10.2021 18:04 Відповісти
после фейсИД предлагаю отпечаток сфинктера внедрять, это более секьюрно
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28.10.2021 17:51 Відповісти
Доброго дня!!! Як зайти та сгенерувати Ковід сертифікат з кнопочного телефону? Що Федоров слабо зробити додаток який буде працувати на кнопочних телефонах? Бо не всі користуються смартфонами. Перед тим як пхати все у смартфон треба подумати головою, а чі воно потрібно!!! Не все те золото, що блистить. Так і з цифровізацією нашого життя. А ви запитали чи ми згодні з тим, щоб всі свої папери тримати в шахрайських руках Зелених дурнів....
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28.10.2021 18:11 Відповісти
Зайдіть до сімейного та візьміть паперовий сертифікат, скрутіть його в трубочку і спробуйте запхати в телефон.
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28.10.2021 18:15 Відповісти
Помирает разраб Дия.Подпись. Святой Петр встречает его у ворот рая:
- Хочешь в рай?
- Хочу.
- Поверни голову направо... нет, не так, вернись назад, давай еще раз, наклони голову направо, да не налево, дятел, а направо, вернись назад, поверни голову влево, так хорошо, нет не хорошо, вернись назад, давай еще раз направо, наклонись, а не повернись, смотри прямо, морда вышла за рамку, веринись назад, рамка должна быть зеленая, так, отлично, наклони голову влево, хорошо, у тебя почти получилось, давай теперь наклонись влево, ой всё, твое время вышло, двай ты в следующий раз попробуешь, сегодня что-то свет не тот и задник пёстрый ...
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28.10.2021 18:13 Відповісти
дааа... оказывается у нас народ не только имеет узкий кругозор, обитает в информационном вакууме и имеет мозг неандертальца, но и покрутить головой в определенной последовательности для него проблема... печаль...и эту страну называют айтишным гигантом ....мрак...
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28.10.2021 18:17 Відповісти
Та нема там особливої проблеми, це швидше рефлекси, просять покрутити головою, а народ круте телефоном.
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28.10.2021 18:18 Відповісти
Скажу соседу что бы он свой смартфон к дереву привязал...😀 может так получится у него..
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28.10.2021 18:31 Відповісти
Шедеврально!
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28.10.2021 20:34 Відповісти
Есть проблема, если фотка старая, или ты похудел, поправился, дия не узнает.
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29.11.2021 16:17 Відповісти
Яка верифікація, я відбитком пальця завжди заходив в «Дію» а тепер ще якась херня. Видалив
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28.10.2021 19:10 Відповісти
Совет. Вертеть головой при естественном свете! На улице прошло с первого раза. В машине. В пробке. Дома после 20-го раза посылаешь нахер разработчиков и желаешь им , чтоб у них голова отвалилась.
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28.10.2021 19:45 Відповісти
Багато галасу з нічого. Мені знадобилось 5 хвилин на все про все разом з загрузкою і сканами голови. І сертифікат підтягнувся. Якщо нікуди не пропаде, пару днів як користуюсь, то бляха аплодую стоячи.
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28.10.2021 20:00 Відповісти
аплодирую стоя, что есть ещё лохи которые отправляют сканы головы хз куда...

счас дипфейк развивается, скоро с этими головами будет видел на порнхабе, и это ещё самое безобидное то можно придумать )
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28.10.2021 21:26 Відповісти
У меня 50% знакомых не узнает в Дии, и меня не узнает. Я сам вижу, что я не 100% похож на то прошлогоднее фото в загран паспорте. Дебилизм.
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29.11.2021 16:19 Відповісти
Опять эти дегнераты со своими приблудами для облегчения мошенничества. Лучше бы занялись чем -нибудь полезным, например наведением порядка на сайтах министерсив и ведомств, где сайты созданы на коленках и никакой обратной связи. Или навели порядок на сайтах миграционной службы, где развелись мошенники и отсутствует возможность записаться на оформление загранпаспорта в Киеве. Потом, после деятельности Федорова и его команды имбецилов кому-то долго и упорно придется судится с мошенниками, с мизерными шансами отыграть что-либо назад...
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28.10.2021 20:22 Відповісти
Честно говоря как зарядка для шеи то норм
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28.10.2021 20:29 Відповісти
Моя параноя проти.

Треба більше систем верифікації і вибір кожному, а наскільки ж робити вхід захищеним.
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28.10.2021 20:40 Відповісти
Якщо це така прекрасна програма,то чому в неї такий рейтинг 2.5 зірочки в плеймаркеті😂😂😂😂😂
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28.10.2021 21:57 Відповісти
Не смогла пройти,так как фото без очков на загран паспорте,а чтоб вертеть головой,я не могу прочитать,не вижу,указания...какой есть ещё способ,почему нельзя по отпечатку???
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28.10.2021 22:13 Відповісти
Я минут двадцать,как обежьяна,крутила телефон возле лица,чуть от нервов телефон не разбила,подпись не подписывалась,не подтверждались якобы данные,пока ,наконец-то что-то в ДИИ случилось с сайтом,и Аллилуя-Меня узнал мой же телефон!Дибильнее сайта еще не видела!
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28.10.2021 22:25 Відповісти
Как хорошо, что мне не нужна эта хрень))
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29.10.2021 00:00 Відповісти
Працюють вони... А якщо у людини немає в Дії паспорту, як він зробить запит на отримання ковідного сертифікату, без якого вже з понеділка (як тільки що виявилось) в Києві в міський транспорт не будуть пускати? Сімейні лікарі вже повідключали свої телефони рятуючись від напливу бажаючих отримати цей папірець до 1 листопада... Все через задницю
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29.10.2021 00:45 Відповісти
Есть сайт дии (не приложение в телефоне) там можно зайти электронным ключем, сделать сертификат и распечатать на бумаге.

ПС. но у меня, например, сертификат создается только с одной прививкой, хотя по факту их было две. Короче, все равно - кривое...
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29.10.2021 09:15 Відповісти
Так наверняка данные о второй просто не внес врач. Человеческий фактор.
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31.10.2021 14:11 Відповісти
Дія это просто кладезь багов. А на любые запросы и жалобы в саппорт, они отвечают что мобильная версия еще эту функцию не поддерживает... Зато сколько пиара. И бюджет попилили знатно, а тестировщикам забыли отдать потестить
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29.10.2021 18:57 Відповісти
 
 