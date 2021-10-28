Мінцифри спростить "гімнастику для шиї" під час верифікації в "Дії"
У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, навіщо потрібна так звана "гімнастика для шиї" при вході до програми "Дія". У Мінцифри пообіцяли спростити процедуру верифікації для отримання сертифіката COVID.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив керівник розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.
"Це не просто "гімнастика", щоб отримати COVID-сертифікат, хоча так може здатися. Насправді це перший зрозумілий випадок, коли через мобільний застосунок треба скористатися "Дія", - сказав він.
За його словами, підпис - це електронний ключ, і його важливість надзвичайно висока. Банік зазначив, що в майбутньому за допомогою цього ключа можна буде продавати нерухомість і оформляти автомобілі.
"Навіщо потрібна ця "гімнастика для шиї"? Наші нейромережі повинні упевнитися, що перед телефоном жива людина", - пояснив представник Мінцифри.
Він додав, що саме тому користувачеві треба порухатися, тому що фотографію або 3D-модель не можливо направити таким чином, щоб отримати підтвердження особи. Далі, за його словами, живе обличчя порівнюється з фотографією в біометричному закордонному паспорті або ID-картці.
"Зараз ми працюємо на тим, щоб спростити саму процедуру отримання COVID-сертифіката і прибрати або зменшити тривалість верифікації через "Дія". Підпис на цій функції. Думаю, що протягом цього тижня вже стане відомо, що саме планується", - уточнив Банік.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
по номеру версии?)))
В общем цирк...😀
Всі дані будуть аналізуватись і будь-які аномалії виявлятись типу хтось підозріло часто стає власником і не може пояснити на підставі чого чи звідки взяв гроші, а тому ця "пара крепких" тупо присяде на бутилку майже зразу, а майно буде повернуто власникам.
https://www.facebook.com/watch/?v=943969049678715
Створений цей додаток іншою гілкою влади чим додаток Дія, а саме таким органом як ДСА України.
А тепер опущене спростування через вік співбесідника є логічною помилкою argumentum ad hominem і показує що ти не тільки опущене, а ще й нереально тупе і ніяких інших аргументів придумати не змогло крім як свій вік. Який в інтернеті ти ніяк доказати не зможеш і цілком імовірно що насправді ти й життя то ще не бачив, а тому комплексуєш та хочеш хоч комусь доказати що насправді ти вже дорослий. До речі про вік читай картинку, тебе це очікує якщо не будеш розвиватись:
Хоча для кого я це пишу. Тобі ж не вигідно визнавати це і краще упорото на біле казати чорне та побільше обливати співбесідника гівном, щоб ти без фактів на його фоні не виглядав таким обісраним.
"всего лишь форма доступа и передачи документов" - повторю ще раз і максимально спрощу, велику частину функціоналу нотаріуса замінить Дія, бо не треба послуг нотаріуса для підтвердження підпису, дати, змісту і так далі коли це робить сама система автоматично. А єСуд замінить все решта, бо навіщо електронному суду якісь паперові бумажки завірені кимось хто виконує функції посередника та гаранта, коли суд може отримати максимально достовірне цифрове підтвердження напряму від суб'єкта без посередників.
"При чем тут суд к нотариату" - а для кого цю макулатуру роблять нотаріуси? Не вже ти такого елементарного не розумієш, а строїш із себе. Ще раз нотаріус виконує функції гаранта та посередника.
"где на ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ, ты прочел об ликвидации нотариата" - а навіщо там про це вказувати? Навіщо страшити стадо що частина з нього залишиться без роботи? До речі "синя галочка" вказує що це офіційний акаунт в фб, але це ж для тебе заскладно. І взагалі гомінід де я писав про "миттєву ліквідацію вже"? Я писав "міністерство розробляє систему яка замінить нотаріусів та їх функціонал" - невже для тебе складно зрозуміти що це означає? Хмм може воно погано перекладається...
"Нет у нотариусов "министерства". Шо ты там лепишь про каких- то абстрактных "министров"" - я тепер розумію що ти реально мало що зрозумів з того що я писав, бо це для тебе заскладно, а для мене очевидно. Так ось міністр юстиції це той хто керує міністерством юстиції. А міністерство юстиції здійснює контроль за організацією нотаріату та перевірку організації нотаріальної діяльності нотаріусів. Нотаріуси у своїй діяльності керуються міністерством юстиції і так далі у верх - кабінет міністрів, президент, закони, конституція. Як бачиш в списку немає міністерства охорони здоров'я чи освіти, бо міністерством нотаріусів є мін'юст (це скорочення).
P.S. "или во что вы там сражаетесь" - який цікавий посил. А скажи рф веде проти України війну?
Подозреваю , что мин цифры Украины дерёт все у мин цифры раши
в ЕС ВСЕ КОВИД ПАСПОРТА В ТЕЛЕФОНАХ И ШЕЕЙ ВЕРТЕТЬ НЕ НАДО 😀😀😀
И везде техника считывает с телефона эти паспорта ,
- Хочешь в рай?
- Хочу.
- Поверни голову направо... нет, не так, вернись назад, давай еще раз, наклони голову направо, да не налево, дятел, а направо, вернись назад, поверни голову влево, так хорошо, нет не хорошо, вернись назад, давай еще раз направо, наклонись, а не повернись, смотри прямо, морда вышла за рамку, веринись назад, рамка должна быть зеленая, так, отлично, наклони голову влево, хорошо, у тебя почти получилось, давай теперь наклонись влево, ой всё, твое время вышло, двай ты в следующий раз попробуешь, сегодня что-то свет не тот и задник пёстрый ...
счас дипфейк развивается, скоро с этими головами будет видел на порнхабе, и это ещё самое безобидное то можно придумать )
Треба більше систем верифікації і вибір кожному, а наскільки ж робити вхід захищеним.
ПС. но у меня, например, сертификат создается только с одной прививкой, хотя по факту их было две. Короче, все равно - кривое...