Мінцифри спростить "гімнастику для шиї" під час верифікації в "Дії"

У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, навіщо потрібна так звана "гімнастика для шиї" при вході до програми "Дія". У Мінцифри пообіцяли спростити процедуру верифікації для отримання сертифіката COVID.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив керівник розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.

"Це не просто "гімнастика", щоб отримати COVID-сертифікат, хоча так може здатися. Насправді це перший зрозумілий випадок, коли через мобільний застосунок треба скористатися "Дія", - сказав він.

За його словами, підпис - це електронний ключ, і його важливість надзвичайно висока. Банік зазначив, що в майбутньому за допомогою цього ключа можна буде продавати нерухомість і оформляти автомобілі.

"Навіщо потрібна ця "гімнастика для шиї"? Наші нейромережі повинні упевнитися, що перед телефоном жива людина", - пояснив представник Мінцифри.

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Він додав, що саме тому користувачеві треба порухатися, тому що фотографію або 3D-модель не можливо направити таким чином, щоб отримати підтвердження особи. Далі, за його словами, живе обличчя порівнюється з фотографією в біометричному закордонному паспорті або ID-картці.

"Зараз ми працюємо на тим, щоб спростити саму процедуру отримання COVID-сертифіката і прибрати або зменшити тривалість верифікації через "Дія". Підпис на цій функції. Думаю, що протягом цього тижня вже стане відомо, що саме планується", - уточнив Банік.