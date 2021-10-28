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Транспорт во Львове с выходных будет заполнен только наполовину, - Садовый

Транспорт во Львове с выходных будет заполнен только наполовину, - Садовый

Во Львове ограничат наполняемость городского транспорта, а также бесплатный проезд льготных категорий пассажиров. Ограничения начнут действовать с субботы, 30 октября.

Об это сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Все льготники, кроме участников боевых действий, смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом с 11:00 до 16:00, а общественный транспорт может перевозить не более 50% пассажиров от общей вместимости", - сказал он на брифинге.

Садовый добавил, что, согласно решению, все водители и контролеры должны быть полностью вакцинированы.

Читайте: С 30 октября Львов переходит в "красную зону" карантина, - Садовый

Также, по словам Садового, совет епископов принял в четверг обращение к верующим, рекомендовав на ближайшее время оставаться дома и приобщаться к литургиям онлайн. В случае крайней необходимости богослужения будут проводиться на открытом воздухе.

Автор: 

карантин (16729) Львов (4599) Садовый Андрей (651) транспорт (1758) COVID-19 (18608)


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28.10.2021 18:08 Ответить
Садік вирішив додовбати населення м.Львова! Щось мені підказує що недовго йому біснуватися вже. Як отримають львівяни платіжки за тепло то першим піде цей вилупок.
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28.10.2021 18:42 Ответить
То треба подякувати антивакцинаторам, а не Садовому. Антивакцинатори не тільки вбивають людей, але ще й нищать економіку Львова.
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28.10.2021 19:14 Ответить
Я думав тільки слухачі трускавецької академії управління користуються порошкоподібним "гєнєратором мислєй". Але тепер зрозуміло хто такі 73% у другому турі.
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29.10.2021 07:52 Ответить
Правильное и своевременное решение , только нужен и контроль , в т.ч. масочного режима . И штрафьі для наглецов и отстальіх умственно .
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28.10.2021 19:28 Ответить
 
 