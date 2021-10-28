Транспорт во Львове с выходных будет заполнен только наполовину, - Садовый

Во Львове ограничат наполняемость городского транспорта, а также бесплатный проезд льготных категорий пассажиров. Ограничения начнут действовать с субботы, 30 октября.

Об это сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Все льготники, кроме участников боевых действий, смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом с 11:00 до 16:00, а общественный транспорт может перевозить не более 50% пассажиров от общей вместимости", - сказал он на брифинге.

Садовый добавил, что, согласно решению, все водители и контролеры должны быть полностью вакцинированы.

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Также, по словам Садового, совет епископов принял в четверг обращение к верующим, рекомендовав на ближайшее время оставаться дома и приобщаться к литургиям онлайн. В случае крайней необходимости богослужения будут проводиться на открытом воздухе.