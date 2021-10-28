Транспорт у Львові з вихідних буде заповнено лише наполовину, - Садовий

У Львові обмежать наповнюваність міського транспорту та безкоштовний проїзд пільгових категорій пасажирів. Обмеження почнуть діяти із суботи, 30 жовтня.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Всі пільговики, окрім учасників бойових дій, зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом з 11:00 до 16:00, а громадський транспорт може перевозити не більше ніж 50% пасажирів від загальної місткості", - сказав він на брифінгу.

Садовий додав, що, згідно з рішенням, усі водії та контролери мають бути повністю вакциновані.

Також, за словами Садового, рада єпископів прийняла у четвер звернення до віруючих, рекомендувавши найближчим часом залишатися вдома та долучатися до літургій онлайн. У разі нагальної потреби богослужіння проводитимуться на відкритому повітрі.

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