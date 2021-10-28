УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5700 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
6 454 6

Транспорт у Львові з вихідних буде заповнено лише наполовину, - Садовий

Транспорт у Львові з вихідних буде заповнено лише наполовину, - Садовий

У Львові обмежать наповнюваність міського транспорту та безкоштовний проїзд пільгових категорій пасажирів. Обмеження почнуть діяти із суботи, 30 жовтня.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Всі пільговики, окрім учасників бойових дій, зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом з 11:00 до 16:00, а громадський транспорт може перевозити не більше ніж 50% пасажирів від загальної місткості", - сказав він на брифінгу.

Садовий додав, що, згідно з рішенням, усі водії та контролери мають бути повністю вакциновані.

Також, за словами Садового, рада єпископів прийняла у четвер звернення до віруючих, рекомендувавши найближчим часом залишатися вдома та долучатися до літургій онлайн. У разі нагальної потреби богослужіння проводитимуться на відкритому повітрі.

Також читайте: Від 1 листопада Київ переходить у "червону" зону карантину, - Немчінов

Автор: 

карантин (18172) Львів (3091) Садовий Андрій (536) транспорт (1409) COVID-19 (19765)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сповiдi по интернету

Ризикова справа
Потiм всi грiхи вспливають
В телеграм-каналах)))
показати весь коментар
28.10.2021 18:08 Відповісти
Садік вирішив додовбати населення м.Львова! Щось мені підказує що недовго йому біснуватися вже. Як отримають львівяни платіжки за тепло то першим піде цей вилупок.
показати весь коментар
28.10.2021 18:42 Відповісти
То треба подякувати антивакцинаторам, а не Садовому. Антивакцинатори не тільки вбивають людей, але ще й нищать економіку Львова.
показати весь коментар
28.10.2021 19:14 Відповісти
Я думав тільки слухачі трускавецької академії управління користуються порошкоподібним "гєнєратором мислєй". Але тепер зрозуміло хто такі 73% у другому турі.
показати весь коментар
29.10.2021 07:52 Відповісти
Правильное и своевременное решение , только нужен и контроль , в т.ч. масочного режима . И штрафьі для наглецов и отстальіх умственно .
показати весь коментар
28.10.2021 19:28 Відповісти
 
 