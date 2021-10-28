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Новини Коронавірус і карантин
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Від 1 листопада Київ переходить у "червону" зону карантину, - Немчінов

Від 1 листопада Київ переходить у

Київ опівночі 1 листопада переходить у "червону" зону епідеміологічної небезпеки.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва", - написав Немчінов у телеграм-каналі в четвер.

"Червоний рівень епідемічної небезпеки передбачає низку обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо. Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходи) вакциновані". Вакцинуйтеся, щоб зупинити поширення пандемії!" – додав він.

Читайте також: Київ посилює карантин з 1 листопада: школи йдуть на дистанційне навчання, вхід у транспорт і ТРЦ із COVID-сертифікатом

Автор: 

карантин (18172) Київ (19683) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (208) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Вакцинируйся! Звучит из каждого утюга.
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28.10.2021 17:05 Відповісти
+5
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28.10.2021 17:19 Відповісти
+4
Я провакцер, сам прокололся пфайзером и т.п.
Но.

Вот как вакцинация может ОСТАНОВИТЬ эпидемию, если вакцина не препятствует заразе, а просто облегчает протекание болезни?

Говорите уже как есть: вакцинация нужна, чтоб свести корону на уровень обычного гриппа или аденовируса, коим все всю жизнь болеют, но никто не умирает - недельку почихал и вперед на работу.

Просто честнее так.
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28.10.2021 17:28 Відповісти
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Вакцинируйся! Звучит из каждого утюга.
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28.10.2021 17:05 Відповісти
Майдан закончился ...все ушли изучать Матчасть Байрактаров... и управлять ими...
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28.10.2021 17:06 Відповісти
И это хорошо во всех смыслах. Рашку это так впердолило, что она отказалась импортировать турецкие *********.
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28.10.2021 17:11 Відповісти
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28.10.2021 17:19 Відповісти
"Мэр пока не вакцинировался. Поскольку Виталий Кличко перенес коронавирус, еще имеет антитела к COVID-19", - сказала пресс-секретарь Киевского городского председателя Оксана Зиновьева"
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28.10.2021 18:00 Відповісти
Виталя не дурак гробить здоровье "вакцинацией".
Но нам - будет всячески выкручивать руки.
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29.10.2021 00:51 Відповісти
Де відбулось позачергове засідання, хто був присутній?
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28.10.2021 17:22 Відповісти
Я провакцер, сам прокололся пфайзером и т.п.
Но.

Вот как вакцинация может ОСТАНОВИТЬ эпидемию, если вакцина не препятствует заразе, а просто облегчает протекание болезни?

Говорите уже как есть: вакцинация нужна, чтоб свести корону на уровень обычного гриппа или аденовируса, коим все всю жизнь болеют, но никто не умирает - недельку почихал и вперед на работу.

Просто честнее так.
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28.10.2021 17:28 Відповісти
В Нидерландах читал какой-то информационный бюллетень, где говорилось, что вакцинированные не способствуют распространению ковида, как неваксы. Т.е массовая вакцинация дает также снижение распространения ковида.
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28.10.2021 17:36 Відповісти
а на заборе ничего не читал иногда там тоже важное пишут...
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28.10.2021 22:06 Відповісти
Интересная https://theconversation.com/covid-19-anti-vaxxers-use-the-same-arguments-from-135-years-ago-145592 статья (англ.) о брошюре, изданной в 1885 году во время эпидемии оспы в Монреале.

135 лет назад уже существовал стандартный информационный набор антиваксера:

- масштабы эпидемии и опасности преувеличены;
- вакцины опаснее болезни;
- вакцины - причина распространения болезни;
- цитаты авторитетных докторов, не поддерживающих вакцинацию (часть реальные, часть выдуманные);
- принудительная вакцинация = ущемление прав и свобод.
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28.10.2021 18:35 Відповісти
Все правильно! ********* нехер шастать по городу
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28.10.2021 17:32 Відповісти
Ага, нечего ездить на работу, оплачивать налоги и вот это вот всё)))
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28.10.2021 18:05 Відповісти
Ты dиbил...
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28.10.2021 17:43 Відповісти
 
 