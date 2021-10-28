Від 1 листопада Київ переходить у "червону" зону карантину, - Немчінов
Київ опівночі 1 листопада переходить у "червону" зону епідеміологічної небезпеки.
Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва", - написав Немчінов у телеграм-каналі в четвер.
"Червоний рівень епідемічної небезпеки передбачає низку обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо. Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходи) вакциновані". Вакцинуйтеся, щоб зупинити поширення пандемії!" – додав він.
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Но нам - будет всячески выкручивать руки.
Но.
Вот как вакцинация может ОСТАНОВИТЬ эпидемию, если вакцина не препятствует заразе, а просто облегчает протекание болезни?
Говорите уже как есть: вакцинация нужна, чтоб свести корону на уровень обычного гриппа или аденовируса, коим все всю жизнь болеют, но никто не умирает - недельку почихал и вперед на работу.
Просто честнее так.
135 лет назад уже существовал стандартный информационный набор антиваксера:
- масштабы эпидемии и опасности преувеличены;
- вакцины опаснее болезни;
- вакцины - причина распространения болезни;
- цитаты авторитетных докторов, не поддерживающих вакцинацию (часть реальные, часть выдуманные);
- принудительная вакцинация = ущемление прав и свобод.