Від 1 листопада Київ переходить у "червону" зону карантину, - Немчінов

Київ опівночі 1 листопада переходить у "червону" зону епідеміологічної небезпеки.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва", - написав Немчінов у телеграм-каналі в четвер.

"Червоний рівень епідемічної небезпеки передбачає низку обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо. Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходи) вакциновані". Вакцинуйтеся, щоб зупинити поширення пандемії!" – додав він.

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