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Новости Коронавирус и карантин
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С 1 ноября Киев переходит в "красную" зону карантина, - Немчинов

С 1 ноября Киев переходит в

Киев с полуночи 1 ноября переходит в "красную" зону эпидемиологической опасности.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 01 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории города Киева", - написал Немчинов на телеграмм-канале в четверг.

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"Красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.д. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятия) вакцинированы. Вакцинируйтесь, чтобы остановить распространение пандемии!" - добавил он.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25692) COVID-19 (18608) Немчинов Олег (171) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Вакцинируйся! Звучит из каждого утюга.
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28.10.2021 17:05 Ответить
+5
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28.10.2021 17:19 Ответить
+4
Я провакцер, сам прокололся пфайзером и т.п.
Но.

Вот как вакцинация может ОСТАНОВИТЬ эпидемию, если вакцина не препятствует заразе, а просто облегчает протекание болезни?

Говорите уже как есть: вакцинация нужна, чтоб свести корону на уровень обычного гриппа или аденовируса, коим все всю жизнь болеют, но никто не умирает - недельку почихал и вперед на работу.

Просто честнее так.
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28.10.2021 17:28 Ответить
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Вакцинируйся! Звучит из каждого утюга.
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28.10.2021 17:05 Ответить
Майдан закончился ...все ушли изучать Матчасть Байрактаров... и управлять ими...
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28.10.2021 17:06 Ответить
И это хорошо во всех смыслах. Рашку это так впердолило, что она отказалась импортировать турецкие *********.
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28.10.2021 17:11 Ответить
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28.10.2021 17:19 Ответить
"Мэр пока не вакцинировался. Поскольку Виталий Кличко перенес коронавирус, еще имеет антитела к COVID-19", - сказала пресс-секретарь Киевского городского председателя Оксана Зиновьева"
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28.10.2021 18:00 Ответить
Виталя не дурак гробить здоровье "вакцинацией".
Но нам - будет всячески выкручивать руки.
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29.10.2021 00:51 Ответить
Де відбулось позачергове засідання, хто був присутній?
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28.10.2021 17:22 Ответить
Я провакцер, сам прокололся пфайзером и т.п.
Но.

Вот как вакцинация может ОСТАНОВИТЬ эпидемию, если вакцина не препятствует заразе, а просто облегчает протекание болезни?

Говорите уже как есть: вакцинация нужна, чтоб свести корону на уровень обычного гриппа или аденовируса, коим все всю жизнь болеют, но никто не умирает - недельку почихал и вперед на работу.

Просто честнее так.
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28.10.2021 17:28 Ответить
В Нидерландах читал какой-то информационный бюллетень, где говорилось, что вакцинированные не способствуют распространению ковида, как неваксы. Т.е массовая вакцинация дает также снижение распространения ковида.
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28.10.2021 17:36 Ответить
а на заборе ничего не читал иногда там тоже важное пишут...
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28.10.2021 22:06 Ответить
Интересная https://theconversation.com/covid-19-anti-vaxxers-use-the-same-arguments-from-135-years-ago-145592 статья (англ.) о брошюре, изданной в 1885 году во время эпидемии оспы в Монреале.

135 лет назад уже существовал стандартный информационный набор антиваксера:

- масштабы эпидемии и опасности преувеличены;
- вакцины опаснее болезни;
- вакцины - причина распространения болезни;
- цитаты авторитетных докторов, не поддерживающих вакцинацию (часть реальные, часть выдуманные);
- принудительная вакцинация = ущемление прав и свобод.
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28.10.2021 18:35 Ответить
Все правильно! ********* нехер шастать по городу
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28.10.2021 17:32 Ответить
Ага, нечего ездить на работу, оплачивать налоги и вот это вот всё)))
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28.10.2021 18:05 Ответить
Ты dиbил...
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28.10.2021 17:43 Ответить
 
 