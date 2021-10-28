С 1 ноября Киев переходит в "красную" зону карантина, - Немчинов
Киев с полуночи 1 ноября переходит в "красную" зону эпидемиологической опасности.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 01 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории города Киева", - написал Немчинов на телеграмм-канале в четверг.
"Красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.д. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятия) вакцинированы. Вакцинируйтесь, чтобы остановить распространение пандемии!" - добавил он.
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Но нам - будет всячески выкручивать руки.
Но.
Вот как вакцинация может ОСТАНОВИТЬ эпидемию, если вакцина не препятствует заразе, а просто облегчает протекание болезни?
Говорите уже как есть: вакцинация нужна, чтоб свести корону на уровень обычного гриппа или аденовируса, коим все всю жизнь болеют, но никто не умирает - недельку почихал и вперед на работу.
Просто честнее так.
135 лет назад уже существовал стандартный информационный набор антиваксера:
- масштабы эпидемии и опасности преувеличены;
- вакцины опаснее болезни;
- вакцины - причина распространения болезни;
- цитаты авторитетных докторов, не поддерживающих вакцинацию (часть реальные, часть выдуманные);
- принудительная вакцинация = ущемление прав и свобод.