С 1 ноября Киев переходит в "красную" зону карантина, - Немчинов

Киев с полуночи 1 ноября переходит в "красную" зону эпидемиологической опасности.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 01 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории города Киева", - написал Немчинов на телеграмм-канале в четверг.

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"Красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.д. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятия) вакцинированы. Вакцинируйтесь, чтобы остановить распространение пандемии!" - добавил он.