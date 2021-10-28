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Украина заверила в проведении необходимых судебных процедур для возвращения активов Януковича, - глава МИД Швейцарии Кассис

Украина заверила в проведении необходимых судебных процедур для возвращения активов Януковича, - глава МИД Швейцарии Кассис

Украина заверила Швейцарию в том, что осуществляет необходимые судебные процедуры для возвращения активов бывшего президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом cообщил федеральный советник, вице-президент и председатель Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Действительно, сейчас между Украиной и Швейцарией есть взаимная помощь в судебной сфере. Речь идет о сумме 70 млн евро - эти средства принадлежат украинскому народу... Семь лет прошло с того момента, и мы сигнализировали для Украины, что остается три года, но мы получили позитивный ответ в том смысле, что происходят необходимые судебные процедуры для того, чтобы как только юридическая ситуация в судебной сфере Украины изменится, эти средства вернулись в Украину", - сказал Кассис на пресс-конференции в Киеве по результатам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Напоминаем, семь лет назад Федеральный совет Швейцарии принял решение о заморозке всех активов Януковича и его окружения в стране. Согласно швейцарскому законодательству, максимальная продолжительность такой заморозки составляет 10 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посольство Швейцарии напомнило Украине, что заморозка активов Януковича и его окружения может длиться максимум 10 лет: уже прошли семь

Автор: 

Швейцария (618) Янукович Виктор (30789)


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Угу..Офшоры Зебабуина ждут.
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28.10.2021 18:30 Ответить
падаждите,астанавитесь,тут не определились с наследником...
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28.10.2021 18:31 Ответить
Дивлюсь відео як конгресмени, в буквальному змісті, розривають генерального прокурора на шматки на слуханнях! Вау!!! Деякі із них самі або адвокати або прокурори в минулому! Я думаю Гарланда таки видавлять в відставку за його зашквари! Байден наступний.
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28.10.2021 18:44 Ответить
Говнюковичь отдыхает
но дело его в Зеленском живет
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28.10.2021 18:46 Ответить
Чом же наші чинуші за сім років не встигли завершити справу ????
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28.10.2021 19:32 Ответить
ЧТО ПОРОХ ЧТО ЗЕ - ОДНА ШОБЛА -КАРМАН СВОЙ НЕ ЗАБУДУТ !
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28.10.2021 20:08 Ответить
 
 