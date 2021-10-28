Украина заверила в проведении необходимых судебных процедур для возвращения активов Януковича, - глава МИД Швейцарии Кассис

Украина заверила Швейцарию в том, что осуществляет необходимые судебные процедуры для возвращения активов бывшего президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом cообщил федеральный советник, вице-президент и председатель Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Действительно, сейчас между Украиной и Швейцарией есть взаимная помощь в судебной сфере. Речь идет о сумме 70 млн евро - эти средства принадлежат украинскому народу... Семь лет прошло с того момента, и мы сигнализировали для Украины, что остается три года, но мы получили позитивный ответ в том смысле, что происходят необходимые судебные процедуры для того, чтобы как только юридическая ситуация в судебной сфере Украины изменится, эти средства вернулись в Украину", - сказал Кассис на пресс-конференции в Киеве по результатам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Напоминаем, семь лет назад Федеральный совет Швейцарии принял решение о заморозке всех активов Януковича и его окружения в стране. Согласно швейцарскому законодательству, максимальная продолжительность такой заморозки составляет 10 лет.

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