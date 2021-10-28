Україна запевнила Швейцарію у проведенні необхідних судових процедур для повернення активів Януковича, - глава МЗС Кассіс

Україна запевнила Швейцарію у тому, що здійснює необхідні судові процедури для повернення активів колишнього президента Віктора Януковича та його оточення.

Про це повідомив федеральний радник, віцепрезидент та голова Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Справді, наразі між Україною та Швейцарією є взаємна допомога в судовій сфері. Йдеться про суму 70 млн євро - ці кошти належать українському народові... Сім років минуло відтоді, й ми сигналізували для України, що залишається три роки, але ми отримали позитивну відповідь у тому сенсі, що відбуваються необхідні судові процедури для того, щоб тільки-но юридична ситуація в судовій сфері України зміниться, ці кошти повернулися в Україну", - сказав Кассіс на пресконференції в Києві в четвер за результатами переговорів із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Нагадаємо, сім років тому Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про заморожування всіх активів Януковича та його оточення в країні. Згідно зі швейцарським законодавством, максимальна тривалість такого заморожування становить 10 років.

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