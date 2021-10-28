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Украина с января 2022 года станет полноправным членом Группы Помпиду, – Монастырский

Украина с января 2022 года станет полноправным членом Группы Помпиду, – Монастырский

С января 2022 года Украина будет принимать участие в деятельности Группы Помпиду, как на экспертном уровне, так и в качестве постоянного корреспондента.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ.

"С удовольствием говорю, что сотрудничество между Украиной и Группой Помпиду уже имеет историю успеха. А с января 2022 года Украина станет полноправным членом организации. В связи с этим для нашей страны начнется новый активный этап в развитии национальной антинаркотической политики, открытие межгосударственного диалога, обмен передовым опытом и эффективным сотрудничеством", - заявил Монастырский на торжественном праздновании 50-летия Группы Помпиду.

Отмечается, что сотрудничество с Группой Помпиду откроет перспективы для сотрудничества по направлениям мониторинг и профилактика наркозависимости, лечение и реабилитация зависимых людей. Кроме того, украинские правоохранители получат дополнительную возможность перенимать иностранный опыт в противодействии обороту наркотиков.

Также читайте: До 1,5 млн граждан Украины употребляют наркотики, их количество продолжает расти, - Венедиктова

Группа Помпиду – межгосударственный орган, который является частью Совета Европы с 1980 года. К его основным задачам относится осуществление всестороннего изучения проблем злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного обращения, а также разработка и внедрение комплексных мер по борьбе с наркозависимостью на национальном, региональном и местном уровнях.

Автор: 

МВД (9327) Монастырский Денис (335) борьба с наркотиками (137)


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Топ комментарии
+8
очень полезная группа-я даже догадываюсь для кого...
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28.10.2021 20:24 Ответить
+4
тірлі-тірлі-тірлі-пум - пу- помпіду!
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28.10.2021 20:29 Ответить
+4
А почему не полноправным членом НАТО?
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28.10.2021 20:31 Ответить
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очень полезная группа-я даже догадываюсь для кого...
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28.10.2021 20:24 Ответить
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28.10.2021 20:31 Ответить
тірлі-тірлі-тірлі-пум - пу- помпіду!
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28.10.2021 20:29 Ответить
))))мне тоже самое вспомнилось...
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28.10.2021 20:52 Ответить
https://youtu.be/kqQ_YyYukjo

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28.10.2021 21:17 Ответить
А почему не полноправным членом НАТО?
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28.10.2021 20:31 Ответить
- Леоніде Ілліч, які ваші враження від візиту у Францію?
- Та весь час мені підсовували якогось пом. Піду, а ні зам. Піду, ні самого Піду я так і не бачив...
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28.10.2021 20:31 Ответить
И скомороха вылечат…
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28.10.2021 20:33 Ответить
Сливка , вьі из Госдумьі пишите ересь ?
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28.10.2021 20:38 Ответить
Санитарьі вас зафиксируют и успокоят. Не навредите своему организму , убивец.
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28.10.2021 20:57 Ответить
https://www.youtube.com/hashtag/letinov #LETINOV
СПЕЦНАЗ РОСГВАРДИИ ЗАХВАТ- ПОГОНЯ ЗА ПРЕСТУПНИКАМИ 😂

52 065 просмотров
18 мая 2019 г.

1 ТЫС.40ПОДЕЛИТЬСЯСОХРА
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28.10.2021 20:45 Ответить
тирли тирли тирли там.. пам пи ду))
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28.10.2021 20:47 Ответить
Осторожно!!!! Работает знаменитейший не имеющий аналогов спецмаразм!!!!
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28.10.2021 20:47 Ответить
Чекаємо стіну на кордоні з паРАшею і білоРАшею.
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28.10.2021 20:50 Ответить
A також повноправним членом групи "Помпаду"!
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28.10.2021 21:09 Ответить
 
 