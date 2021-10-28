Украина с января 2022 года станет полноправным членом Группы Помпиду, – Монастырский

С января 2022 года Украина будет принимать участие в деятельности Группы Помпиду, как на экспертном уровне, так и в качестве постоянного корреспондента.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ.

"С удовольствием говорю, что сотрудничество между Украиной и Группой Помпиду уже имеет историю успеха. А с января 2022 года Украина станет полноправным членом организации. В связи с этим для нашей страны начнется новый активный этап в развитии национальной антинаркотической политики, открытие межгосударственного диалога, обмен передовым опытом и эффективным сотрудничеством", - заявил Монастырский на торжественном праздновании 50-летия Группы Помпиду.

Отмечается, что сотрудничество с Группой Помпиду откроет перспективы для сотрудничества по направлениям мониторинг и профилактика наркозависимости, лечение и реабилитация зависимых людей. Кроме того, украинские правоохранители получат дополнительную возможность перенимать иностранный опыт в противодействии обороту наркотиков.

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Группа Помпиду – межгосударственный орган, который является частью Совета Европы с 1980 года. К его основным задачам относится осуществление всестороннего изучения проблем злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного обращения, а также разработка и внедрение комплексных мер по борьбе с наркозависимостью на национальном, региональном и местном уровнях.