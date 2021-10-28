Україна з січня 2022 року стане повноправним членом Групи Помпіду, – Монастирський

З січня 2022 року Україна братиме участь у діяльності Групи Помпіду, як на експертному рівні, так і як постійний кореспондент.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Із задоволенням кажу, що співпраця між Україною та Групою Помпіду вже має попередню історію успіху. А з січня 2022 року Україна стане повноправним членом організації. У зв’язку з цим для нашої країни розпочнеться новий активний етап у розвитку національної антинаркотичної політики, відкриття міждержавного діалогу, обмін передовим досвідом та ефективною співпрацею", - заявив Монастирський на урочистому святкуванні 50-річчя Групи Помпіду.

Зазнається, що співпраця з Групою Помпіду відкриє перспективи для співробітництва правоохоронних органів – моніторинг і профілактика наркозалежності, лікування та реабілітація залежних людей. Крім того, українські правоохоронці отримають додаткову можливість переймати іноземний досвід у протидії обігу наркотиків.

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Група Помпіду - міждержавний орган, який є частиною Ради Європи з 1980 року. До його основних завдань відноситься здійснення всебічного вивчення проблем зловживання наркотичними засобами та їх незаконного обігу, а також розробка і впровадження комплексних заходів щодо боротьби з наркозалежністю на національному, регіональному та місцевому рівнях.