Україна з січня 2022 року стане повноправним членом Групи Помпіду, – Монастирський
З січня 2022 року Україна братиме участь у діяльності Групи Помпіду, як на експертному рівні, так і як постійний кореспондент.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Із задоволенням кажу, що співпраця між Україною та Групою Помпіду вже має попередню історію успіху. А з січня 2022 року Україна стане повноправним членом організації. У зв’язку з цим для нашої країни розпочнеться новий активний етап у розвитку національної антинаркотичної політики, відкриття міждержавного діалогу, обмін передовим досвідом та ефективною співпрацею", - заявив Монастирський на урочистому святкуванні 50-річчя Групи Помпіду.
Зазнається, що співпраця з Групою Помпіду відкриє перспективи для співробітництва правоохоронних органів – моніторинг і профілактика наркозалежності, лікування та реабілітація залежних людей. Крім того, українські правоохоронці отримають додаткову можливість переймати іноземний досвід у протидії обігу наркотиків.
Група Помпіду - міждержавний орган, який є частиною Ради Європи з 1980 року. До його основних завдань відноситься здійснення всебічного вивчення проблем зловживання наркотичними засобами та їх незаконного обігу, а також розробка і впровадження комплексних заходів щодо боротьби з наркозалежністю на національному, регіональному та місцевому рівнях.
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- Та весь час мені підсовували якогось пом. Піду, а ні зам. Піду, ні самого Піду я так і не бачив...
СПЕЦНАЗ РОСГВАРДИИ ЗАХВАТ- ПОГОНЯ ЗА ПРЕСТУПНИКАМИ 😂
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18 мая 2019 г.
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