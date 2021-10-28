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Новини
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Україна з січня 2022 року стане повноправним членом Групи Помпіду, – Монастирський

Україна з січня 2022 року стане повноправним членом Групи Помпіду, – Монастирський

З січня 2022 року Україна братиме участь у діяльності Групи Помпіду, як на експертному рівні, так і як постійний кореспондент.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Із задоволенням кажу, що співпраця між Україною та Групою Помпіду вже має попередню історію успіху. А з січня 2022 року Україна стане повноправним членом організації. У зв’язку з цим для нашої країни розпочнеться новий активний етап у розвитку національної антинаркотичної політики, відкриття міждержавного діалогу, обмін передовим досвідом та ефективною співпрацею", - заявив Монастирський на урочистому святкуванні 50-річчя Групи Помпіду.

Зазнається, що співпраця з Групою Помпіду відкриє перспективи для співробітництва правоохоронних органів – моніторинг і профілактика наркозалежності, лікування та реабілітація залежних людей. Крім того, українські правоохоронці отримають додаткову можливість переймати іноземний досвід у протидії обігу наркотиків.

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Група Помпіду - міждержавний орган, який є частиною Ради Європи з 1980 року. До його основних завдань відноситься здійснення всебічного вивчення проблем зловживання наркотичними засобами та їх незаконного обігу, а також розробка і впровадження комплексних заходів щодо боротьби з наркозалежністю на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Автор: 

МВС (3512) Монастирський Денис (392) боротьба з наркотиками (149)


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Топ коментарі
+8
очень полезная группа-я даже догадываюсь для кого...
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28.10.2021 20:24 Відповісти
+4
тірлі-тірлі-тірлі-пум - пу- помпіду!
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28.10.2021 20:29 Відповісти
+4
А почему не полноправным членом НАТО?
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28.10.2021 20:31 Відповісти
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очень полезная группа-я даже догадываюсь для кого...
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28.10.2021 20:24 Відповісти
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28.10.2021 20:31 Відповісти
тірлі-тірлі-тірлі-пум - пу- помпіду!
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28.10.2021 20:29 Відповісти
))))мне тоже самое вспомнилось...
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28.10.2021 20:52 Відповісти
https://youtu.be/kqQ_YyYukjo

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28.10.2021 21:17 Відповісти
А почему не полноправным членом НАТО?
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28.10.2021 20:31 Відповісти
- Леоніде Ілліч, які ваші враження від візиту у Францію?
- Та весь час мені підсовували якогось пом. Піду, а ні зам. Піду, ні самого Піду я так і не бачив...
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28.10.2021 20:31 Відповісти
И скомороха вылечат…
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28.10.2021 20:33 Відповісти
Сливка , вьі из Госдумьі пишите ересь ?
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28.10.2021 20:38 Відповісти
Санитарьі вас зафиксируют и успокоят. Не навредите своему организму , убивец.
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28.10.2021 20:57 Відповісти
https://www.youtube.com/hashtag/letinov #LETINOV
СПЕЦНАЗ РОСГВАРДИИ ЗАХВАТ- ПОГОНЯ ЗА ПРЕСТУПНИКАМИ 😂

52 065 просмотров
18 мая 2019 г.

1 ТЫС.40ПОДЕЛИТЬСЯСОХРА
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28.10.2021 20:45 Відповісти
тирли тирли тирли там.. пам пи ду))
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28.10.2021 20:47 Відповісти
Осторожно!!!! Работает знаменитейший не имеющий аналогов спецмаразм!!!!
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28.10.2021 20:47 Відповісти
Чекаємо стіну на кордоні з паРАшею і білоРАшею.
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28.10.2021 20:50 Відповісти
A також повноправним членом групи "Помпаду"!
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28.10.2021 21:09 Відповісти
 
 