Антивакцинаторам устроили экскурсию по COVID-отделению в Ривном
Несколько десятков противников вакцинации пришли пикетировать городские власти и больницу, требуя не заставлять их вакцинироваться. Им выдали защитные костюмы и пригласили в коронавирусное отделение.
Об этом рассказал главврач Ривненской горбольницы Евгений Кучерук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ривне вечернее".
"Я агрессивно настроен против людей, которые не вакцинируются. Они обманывают тех людей, которые хотят вакцинироваться. У нас было целое течение противников вакцинации, которая рассказывала басни, что вакцина оказывает какое-то магическое действие. Пришла в нашу больницу целая команда таких людей. Мы их одели в защитные костюмы и провели по палатам, где лежат больные. Думаю, после такой экскурсии они поменяли мнение", - рассказал врач.
Кучерук подчеркнул, что лекарств от коронавируса по-прежнему не существует.
"Вакцинация – это единственное спасение от смерти. Если привитый болеет, то течение болезни гораздо легче. У врачей сейчас нет никакого препарата, чтобы это можно было вылечить. Жители Ривного должны понять, что коронавирус - не грипп. Если у человека высокая температура и проблемы с дыханием, сразу нужно обращаться к врачу", - добавил врач.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
по моим наблюдениям все антиваксы - это кто голосовал за Зе и ещё любители Кивы и Рабиновича т.е. ОПЗЖ
совпадение? не думаю..
В понедельник, 1 ноября, в Украине закончится срок годности приблизительно 631 тысяча доз вакцины Astrazeneca. И это при сохранении текущих высоких темпов вакцинации.
"На сегодняшнее утро в Украине на остатке 2 004 574 доз Астразенеки. В наличии сейчас 2 партии. 1 партия срок годности 30 ноября - 1 193 600 доз. 2 партия срок годности 31 октября - 1 976 880 доз. Исходя из имеющихся темпов за последние 4 дня будет израсходовано 180 тысяч доз. 2004574-180000=1 824 574. А пригодными к 1 ноября будет всего 1 193 600. Все остальные будут просрочены..... И именно разница между 1 824 574 и 1 193 600, которая равна 630 974 и подлежит утилизации 1 ноября."
антивакцинаторы зашли бы БЕЗ защиты
https://twitter.com/SmetanatBorschu/status/1453374064656068621 27 окт.
Тесть помер від ковіду. В лікарні не було місць, не спасли.
Він ходив комусь допомагати хоронити якого померлого від ковіда товариша та приніс ковід додому, всіх у своїй сім`ї заразив, а сам помер.