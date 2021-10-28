Антивакцинаторам устроили экскурсию по COVID-отделению в Ривном

Несколько десятков противников вакцинации пришли пикетировать городские власти и больницу, требуя не заставлять их вакцинироваться. Им выдали защитные костюмы и пригласили в коронавирусное отделение.

Об этом рассказал главврач Ривненской горбольницы Евгений Кучерук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ривне вечернее".

"Я агрессивно настроен против людей, которые не вакцинируются. Они обманывают тех людей, которые хотят вакцинироваться. У нас было целое течение противников вакцинации, которая рассказывала басни, что вакцина оказывает какое-то магическое действие. Пришла в нашу больницу целая команда таких людей. Мы их одели в защитные костюмы и провели по палатам, где лежат больные. Думаю, после такой экскурсии они поменяли мнение", - рассказал врач.

Кучерук подчеркнул, что лекарств от коронавируса по-прежнему не существует.

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"Вакцинация – это единственное спасение от смерти. Если привитый болеет, то течение болезни гораздо легче. У врачей сейчас нет никакого препарата, чтобы это можно было вылечить. Жители Ривного должны понять, что коронавирус - не грипп. Если у человека высокая температура и проблемы с дыханием, сразу нужно обращаться к врачу", - добавил врач.



