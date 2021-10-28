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Антивакцинаторам влаштували екскурсію COVID-відділенням у Рівному

Антивакцинаторам влаштували екскурсію COVID-відділенням у Рівному

Кілька десятків противників вакцинації прийшли пікетувати міську владу та лікарню, вимагаючи не змушувати їх вакцинуватися. Їм видали захисні костюми та запросили до коронавірусного відділення.

Про це розповів головлікар Рівненської міськлікарні Євген Кучерук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Рівне вечірнє".

"Я агресивно налаштований проти людей, які не вакцинуються. Вони обманюють тих людей, які хочуть вакцинуватися. У нас була ціла течія противників вакцинації, яка розповідала байки, що вакцина має якусь магічну дію. Прийшла до нашої лікарні ціла команда таких людей. Ми їх одягли у захисні костюми та провели по палатах, де лежать хворі. Думаю, після такої екскурсії вони змінили думку", - розповів лікар.

Кучерук підкреслив, що ліків від коронавірусу, як і раніше, не існує.

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"Вакцинація - це єдиний порятунок від смерті. Якщо щеплений хворіє, то перебіг хвороби набагато легший. У лікарів зараз немає ніякого препарату, щоб це можна було вилікувати. Жителі Рівного мають зрозуміти, що коронавірус - не грип. Якщо у людини висока температура та проблеми з диханням, одразу потрібно звертатися до лікаря", - додав лікар.

Антивакцинаторам влаштували екскурсію COVID-відділенням у Рівному 01
Антивакцинаторам влаштували екскурсію COVID-відділенням у Рівному 02

Автор: 

лікарня (1364) Рівне (576) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+46
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28.10.2021 20:59 Відповісти
+22
Антиваксеры - Это жертвы православной церкви Маскальского патриархата
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28.10.2021 20:55 Відповісти
+20
Пора запретить москальску секту и Киево Печерскую Лавру вернуть Украине !!

как раз есть повод их выгнать - разносят короновирус
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28.10.2021 20:59 Відповісти
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по моим наблюдениям все антиваксы - это кто голосовал за Зе и ещё любители Кивы и Рабиновича т.е. ОПЗЖ
совпадение? не думаю..
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28.10.2021 22:30 Відповісти
///
В понедельник, 1 ноября, в Украине закончится срок годности приблизительно 631 тысяча доз вакцины Astrazeneca. И это при сохранении текущих высоких темпов вакцинации.

"На сегодняшнее утро в Украине на остатке 2 004 574 доз Астразенеки. В наличии сейчас 2 партии. 1 партия срок годности 30 ноября - 1 193 600 доз. 2 партия срок годности 31 октября - 1 976 880 доз. Исходя из имеющихся темпов за последние 4 дня будет израсходовано 180 тысяч доз. 2004574-180000=1 824 574. А пригодными к 1 ноября будет всего 1 193 600. Все остальные будут просрочены..... И именно разница между 1 824 574 и 1 193 600, которая равна 630 974 и подлежит утилизации 1 ноября."
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28.10.2021 22:23 Відповісти
Мені здається що у вас вкралась помилка . Перерахуйте будь ласка всі вакцини ще раз і напишіть правильну кількість.
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28.10.2021 22:41 Відповісти
це цитата ... хай рахує автор...(вибачте)
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28.10.2021 22:43 Відповісти
липа какая-то
антивакцинаторы зашли бы БЕЗ защиты
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28.10.2021 23:09 Відповісти
Сметанат борщу@SmetanatBorschu

https://twitter.com/SmetanatBorschu/status/1453374064656068621 27 окт.



Тесть помер від ковіду. В лікарні не було місць, не спасли.
Він ходив комусь допомагати хоронити якого померлого від ковіда товариша та приніс ковід додому, всіх у своїй сім`ї заразив, а сам помер.
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28.10.2021 23:36 Відповісти
Я читав, що мертві не можуть заразити, а ось живі під час похорону - цілком. Мої співчуття.
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29.10.2021 00:51 Відповісти
скільки захисних костюмів в одному місці , та білими нитками це шито і не одна душа на це поведеться
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29.10.2021 01:12 Відповісти
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