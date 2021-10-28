Антивакцинаторам влаштували екскурсію COVID-відділенням у Рівному

Кілька десятків противників вакцинації прийшли пікетувати міську владу та лікарню, вимагаючи не змушувати їх вакцинуватися. Їм видали захисні костюми та запросили до коронавірусного відділення.

Про це розповів головлікар Рівненської міськлікарні Євген Кучерук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Рівне вечірнє".

"Я агресивно налаштований проти людей, які не вакцинуються. Вони обманюють тих людей, які хочуть вакцинуватися. У нас була ціла течія противників вакцинації, яка розповідала байки, що вакцина має якусь магічну дію. Прийшла до нашої лікарні ціла команда таких людей. Ми їх одягли у захисні костюми та провели по палатах, де лежать хворі. Думаю, після такої екскурсії вони змінили думку", - розповів лікар.

Кучерук підкреслив, що ліків від коронавірусу, як і раніше, не існує.

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"Вакцинація - це єдиний порятунок від смерті. Якщо щеплений хворіє, то перебіг хвороби набагато легший. У лікарів зараз немає ніякого препарату, щоб це можна було вилікувати. Жителі Рівного мають зрозуміти, що коронавірус - не грип. Якщо у людини висока температура та проблеми з диханням, одразу потрібно звертатися до лікаря", - додав лікар.



