Антивакцинаторам влаштували екскурсію COVID-відділенням у Рівному
Кілька десятків противників вакцинації прийшли пікетувати міську владу та лікарню, вимагаючи не змушувати їх вакцинуватися. Їм видали захисні костюми та запросили до коронавірусного відділення.
Про це розповів головлікар Рівненської міськлікарні Євген Кучерук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Рівне вечірнє".
"Я агресивно налаштований проти людей, які не вакцинуються. Вони обманюють тих людей, які хочуть вакцинуватися. У нас була ціла течія противників вакцинації, яка розповідала байки, що вакцина має якусь магічну дію. Прийшла до нашої лікарні ціла команда таких людей. Ми їх одягли у захисні костюми та провели по палатах, де лежать хворі. Думаю, після такої екскурсії вони змінили думку", - розповів лікар.
Кучерук підкреслив, що ліків від коронавірусу, як і раніше, не існує.
"Вакцинація - це єдиний порятунок від смерті. Якщо щеплений хворіє, то перебіг хвороби набагато легший. У лікарів зараз немає ніякого препарату, щоб це можна було вилікувати. Жителі Рівного мають зрозуміти, що коронавірус - не грип. Якщо у людини висока температура та проблеми з диханням, одразу потрібно звертатися до лікаря", - додав лікар.
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по моим наблюдениям все антиваксы - это кто голосовал за Зе и ещё любители Кивы и Рабиновича т.е. ОПЗЖ
совпадение? не думаю..
В понедельник, 1 ноября, в Украине закончится срок годности приблизительно 631 тысяча доз вакцины Astrazeneca. И это при сохранении текущих высоких темпов вакцинации.
"На сегодняшнее утро в Украине на остатке 2 004 574 доз Астразенеки. В наличии сейчас 2 партии. 1 партия срок годности 30 ноября - 1 193 600 доз. 2 партия срок годности 31 октября - 1 976 880 доз. Исходя из имеющихся темпов за последние 4 дня будет израсходовано 180 тысяч доз. 2004574-180000=1 824 574. А пригодными к 1 ноября будет всего 1 193 600. Все остальные будут просрочены..... И именно разница между 1 824 574 и 1 193 600, которая равна 630 974 и подлежит утилизации 1 ноября."
антивакцинаторы зашли бы БЕЗ защиты
https://twitter.com/SmetanatBorschu/status/1453374064656068621 27 окт.
Тесть помер від ковіду. В лікарні не було місць, не спасли.
Він ходив комусь допомагати хоронити якого померлого від ковіда товариша та приніс ковід додому, всіх у своїй сім`ї заразив, а сам помер.