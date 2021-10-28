COVID-сертификаты в "Дії" загрузили более 3,5 млн украинцев, - Минцифры
COVID-сертификаты в "Дії" загрузили более 3,5 млн украинцев
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.
"Сейчас более 3,5 млн COVID-сертификатов уже люди загрузили через мобильное приложение и портал "Дія". Международный и внутренний считаются как один, "желтый" и бумажный также. То есть более 3,5 млн украинцев уже создали COVID-сертификаты", – сказал Баник.
По его словам, многим из тех, кто получил вакцину, сертификаты до последнего времени не были нужны.
"Думаю, здесь самое главное то, что только недавно Украина начала входить в "красные" зоны и COVID-сертификаты стали действительно ежедневно необходимыми. Те, кто загружал их для путешествий, сделали это еще летом и в начале осени. А сейчас в связи с карантинными ограничениями обычному человеку, который не планирует путешествие за границу, все равно нужен COVID-сертификат", – отметил Баник.
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И только пастухи вакцинировались первыми, при первой возможности.
Кстати, новость прямо про меня)) вакцинировался в июне, сертификат не был нужен.
Как только прочел новость про попадание Киева в красную зону - сгенерировал ключ в Привате за 5 минут, потом за 10 минут получил сертификат в Дие с компа.
Добро пожаловать в царство пастухов, бараны.
А на самом деле первыми идут ПАСТУХИ.
Они же стригут баранов.
Я намагався віруючому допомогти отримати паперовий сертифікат, але мабуть його бог проти...
Можливо потрібно задуматись і про єлектронні трудові книжки які при виходді на пенсію після 40-50 років стажу країна скаже що вони фейкові та нагородть нас ,,циганськими,,пенсіями?
По друге допомогти роздрукувати сертифікат бабусі може будь хто, і для цього не треба інсталювати "Дію" на смартфон.
1. зайти в Приват24, сгенерировать ключ. Зайти в Дию с компа через ключ, заказать ковид-сертификат, там же его получить (на почту приходит только уведомление - сам сертификат приходит в Дие, только страницу надо обновить.).
2. зайти к семейному врачу.
та роздруковуемо...
Как-то пропустил фееричное. В раська федераська мамаша начиталась, что "если заразишься от болеющего ковидом в легкой форме, то и сам переболеешь в легкой форме" и сама отвезла детей к знакомой с ковидом в гости.
Минус мама, минус дочка 9 лет.
Після другої - зелений , терміном 1 рік.
(Якщо паспорт пластиковий - все літає і підтягує блискавично . Якщо макулатурний старий - можливі варіанти)