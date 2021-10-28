COVID-сертификаты в "Дії" загрузили более 3,5 млн украинцев, - Минцифры

COVID-сертификаты в "Дії" загрузили более 3,5 млн украинцев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.

"Сейчас более 3,5 млн COVID-сертификатов уже люди загрузили через мобильное приложение и портал "Дія". Международный и внутренний считаются как один, "желтый" и бумажный также. То есть более 3,5 млн украинцев уже создали COVID-сертификаты", – сказал Баник.



По его словам, многим из тех, кто получил вакцину, сертификаты до последнего времени не были нужны.



"Думаю, здесь самое главное то, что только недавно Украина начала входить в "красные" зоны и COVID-сертификаты стали действительно ежедневно необходимыми. Те, кто загружал их для путешествий, сделали это еще летом и в начале осени. А сейчас в связи с карантинными ограничениями обычному человеку, который не планирует путешествие за границу, все равно нужен COVID-сертификат", – отметил Баник.

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