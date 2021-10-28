COVID-сертифікати в "Дії" завантажили понад 3,5 млн українців, - Мінцифри
COVID-сертифікати в "Дії" завантажили понад 3,5 млн. українців
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив керівник розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.
"Зараз понад 3,5 млн. COVID-сертифікатів уже люди завантажили через мобільний додаток і портал "Дія". Міжнародний і внутрішній вважаються як один, "жовтий" і паперовий також. Тобто понад 3,5 млн. українців вже створили COVID-сертифікати" – сказав Банік.
За його словами, багатьом із тих, хто отримав вакцину, сертифікати досі не були потрібні.
"Думаю, тут найголовніше те, що тільки недавно Україна почала входити до "червоних" зон і COVID-сертифікати стали дійсно щодня необхідними. Ті, хто завантажував їх для подорожей, зробили це ще влітку і на початку осені. А зараз у зв'язку з карантинними обмеженнями звичайній людині, яка не планує подорож за кордон, все одно потрібний COVID-сертифікат", – зазначив Банік.
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И только пастухи вакцинировались первыми, при первой возможности.
Кстати, новость прямо про меня)) вакцинировался в июне, сертификат не был нужен.
Как только прочел новость про попадание Киева в красную зону - сгенерировал ключ в Привате за 5 минут, потом за 10 минут получил сертификат в Дие с компа.
Добро пожаловать в царство пастухов, бараны.
А на самом деле первыми идут ПАСТУХИ.
Они же стригут баранов.
Я намагався віруючому допомогти отримати паперовий сертифікат, але мабуть його бог проти...
Можливо потрібно задуматись і про єлектронні трудові книжки які при виходді на пенсію після 40-50 років стажу країна скаже що вони фейкові та нагородть нас ,,циганськими,,пенсіями?
По друге допомогти роздрукувати сертифікат бабусі може будь хто, і для цього не треба інсталювати "Дію" на смартфон.
1. зайти в Приват24, сгенерировать ключ. Зайти в Дию с компа через ключ, заказать ковид-сертификат, там же его получить (на почту приходит только уведомление - сам сертификат приходит в Дие, только страницу надо обновить.).
2. зайти к семейному врачу.
та роздруковуемо...
Как-то пропустил фееричное. В раська федераська мамаша начиталась, что "если заразишься от болеющего ковидом в легкой форме, то и сам переболеешь в легкой форме" и сама отвезла детей к знакомой с ковидом в гости.
Минус мама, минус дочка 9 лет.
Після другої - зелений , терміном 1 рік.
(Якщо паспорт пластиковий - все літає і підтягує блискавично . Якщо макулатурний старий - можливі варіанти)