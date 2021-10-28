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COVID-сертифікати в "Дії" завантажили понад 3,5 млн українців, - Мінцифри

COVID-сертифікати в

COVID-сертифікати в "Дії" завантажили понад 3,5 млн. українців

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив керівник розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.

"Зараз понад 3,5 млн. COVID-сертифікатів уже люди завантажили через мобільний додаток і портал "Дія". Міжнародний і внутрішній вважаються як один, "жовтий" і паперовий також. Тобто понад 3,5 млн. українців вже створили COVID-сертифікати" – сказав Банік.

За його словами, багатьом із тих, хто отримав вакцину, сертифікати досі не були потрібні.

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"Думаю, тут найголовніше те, що тільки недавно Україна почала входити до "червоних" зон і COVID-сертифікати стали дійсно щодня необхідними. Ті, хто завантажував їх для подорожей, зробили це ще влітку і на початку осені. А зараз у зв'язку з карантинними обмеженнями звичайній людині, яка не планує подорож за кордон, все одно потрібний COVID-сертифікат", – зазначив Банік.

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Автор: 

сертифікат (427) Мінцифри (1208) Дія (1142)


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Топ коментарі
+8
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28.10.2021 22:10 Відповісти
+8
Извините ,но вы себе явно льстите .Именно вы первыми поперлися в загон ,который вам открыли пастухи .Более того ,вы ещё и находите в этом предмет для гордости. Кого и как вы стричь собираетесь ? Свою шерсть сберегите для начала ...
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28.10.2021 23:14 Відповісти
+5
Не убедительно. Как по мне ,то именно бараны первыми бекают и ломятся напролом к кормушке ,не ? Так что с самоопределением себя пастухом вы все же поспешили ...
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28.10.2021 23:08 Відповісти
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В какой именно "Дие"? В настоящей или липовой ?
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28.10.2021 22:03 Відповісти
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28.10.2021 22:10 Відповісти
Тут
my.diia.gov.ua
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28.10.2021 22:14 Відповісти
І що? Сертифікат у Дії зупинить пандемію?
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28.10.2021 22:38 Відповісти
да. Бараны, которые не хотели вакцинироваться потому что это спасет им жизни, массово ломанулись вакцинироваться, потому что их не допустят до кормушек.
И только пастухи вакцинировались первыми, при первой возможности.
Кстати, новость прямо про меня)) вакцинировался в июне, сертификат не был нужен.
Как только прочел новость про попадание Киева в красную зону - сгенерировал ключ в Привате за 5 минут, потом за 10 минут получил сертификат в Дие с компа.
Добро пожаловать в царство пастухов, бараны.
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28.10.2021 23:05 Відповісти
Не убедительно. Как по мне ,то именно бараны первыми бекают и ломятся напролом к кормушке ,не ? Так что с самоопределением себя пастухом вы все же поспешили ...
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28.10.2021 23:08 Відповісти
это по твоему, бараньему мнению.
А на самом деле первыми идут ПАСТУХИ.
Они же стригут баранов.
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28.10.2021 23:09 Відповісти
Извините ,но вы себе явно льстите .Именно вы первыми поперлися в загон ,который вам открыли пастухи .Более того ,вы ещё и находите в этом предмет для гордости. Кого и как вы стричь собираетесь ? Свою шерсть сберегите для начала ...
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28.10.2021 23:14 Відповісти
А 73% проголосовали за хуже не будет
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28.10.2021 22:08 Відповісти
Вже не завантажується, напис "реєстр захворів..."
Я намагався віруючому допомогти отримати паперовий сертифікат, але мабуть його бог проти...
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28.10.2021 22:08 Відповісти
Паперовий сертифікат захистить від ковидли чи зупинить пандемію?
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28.10.2021 22:39 Відповісти
Например даст возможность ездить в транспорте тем у кого нет возможности пользоваться смартфоном.
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28.10.2021 23:06 Відповісти
полчаса назад все загрузил без проблем.
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28.10.2021 23:05 Відповісти
"Цак" у ніс приблизно стільки ж готові вставити ! І "ку" робити!
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28.10.2021 22:09 Відповісти
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28.10.2021 22:10 Відповісти
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28.10.2021 23:07 Відповісти
и скоко денех вони скинули пацану із Запоріжжя?
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28.10.2021 22:14 Відповісти
А як відрізнити ,,Дію,, липову від оригінальної?Адже ЗЕ гарантував що ,,Дію,, зламати неможлво так створили клон який видере у нас як рахунки так і загоніть у безмежні кредити.
Можливо потрібно задуматись і про єлектронні трудові книжки які при виходді на пенсію після 40-50 років стажу країна скаже що вони фейкові та нагородть нас ,,циганськими,,пенсіями?
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28.10.2021 22:29 Відповісти
А хто і коли зламав Дію?
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29.10.2021 07:02 Відповісти
Мене цікавить як вакцинований пересічний громадянин, який не хоче, або технічно не може встановити собі додаток "Дія" зможе отримати сертифікат.
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28.10.2021 22:41 Відповісти
Пробігає по поліклініках , вистоїть в чергах і отримає папірець . А порозумнішає - встановить собі "ДіЯ" і все само підтягнеться без проблем .
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28.10.2021 22:47 Відповісти
Тобто бабусям і дідусям, які ледве кнопочні гаджети освоїли, треба на свою пенсію купувати смартфон, встановлювати додаток (ви це взагалі уявляєте?) що б в ту ж поліклініку дві зупинки проїхати? Для більш просунутої аудиторії, - згадаємо нещодавний кіпіш з перебоями роботи в глобальних месенджерах. Я не хочу, що б мої головні документи відсвічували десь при глюку, зламі чи крадіжці гаджету.
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28.10.2021 23:09 Відповісти
По перше з параноєю важко жити - нащо во вам...?
По друге допомогти роздрукувати сертифікат бабусі може будь хто, і для цього не треба інсталювати "Дію" на смартфон.
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29.10.2021 06:20 Відповісти
Не відносьтесь до старших людей як до тварин . Вони теж люди і в них є інтелект . Як 90 річні німці , італійці , шведи і японці користуються смартфоном ? То чому своїх діда з бабою ви считаєте тваринами ?
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29.10.2021 06:29 Відповісти
З жінкою в липні разом зробили друге щеплення.Мій сертифікат в Діі є..а її чомусь нема....і де його тепер шукати?щеплення робили не по місту прописки
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28.10.2021 23:25 Відповісти
Йдіть до лікаря та шукайте помилку в декларації. При її оформленні лікар помилився літерою у П.І.П. - найчастіша причина.

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29.10.2021 06:29 Відповісти
Все сходили туди де вакцинувалися..перевірили анкети ..все виправили в Діі сертифікат з'явивс
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30.10.2021 17:56 Відповісти
варианты две штуки
1. зайти в Приват24, сгенерировать ключ. Зайти в Дию с компа через ключ, заказать ковид-сертификат, там же его получить (на почту приходит только уведомление - сам сертификат приходит в Дие, только страницу надо обновить.).
2. зайти к семейному врачу.
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28.10.2021 23:07 Відповісти
А цак где будут цеплять ? Тоже у семейного врача ?
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28.10.2021 23:11 Відповісти
Не треба йти до лікаря, не треба інсталювати "Дію". Клікаем тут https://id.diia.gov.ua/ https://id.diia.gov.ua
та роздруковуемо...

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29.10.2021 06:25 Відповісти
Почему большинство против вакцинации ? Да потому что посмотрите кто призывает вакцинироваться -это президент, депутаты, какие-то главы обладминистраций, левые "духтора" типа комаровского и ляшка ..-это призывают те кому люди уже давно не верят и не поверят ... Вы кто нибудь хоть раз видели или слышали , чтобы в прямом эфире вышел , например , врач непосредственно ковидной опорной больницы , который каждый день на "передовой" и объяснил всей стране конкретно почему нужно вакцинироваться, кому противопоказано, как быть с вакцинацией тем кто только переболел ковидом ну и прочее... Нет , потому что и сами врачи не верят этим пи-тарасам..
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28.10.2021 22:56 Відповісти
Полторы калеки кацапских троллей-антиваксеров на Цензоре ты называешь "большинство?"
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28.10.2021 23:29 Відповісти
Лучше я бы носила бумажку, чем ставить их сраную дию.
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28.10.2021 23:05 Відповісти
носи. или религия запрещает?
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28.10.2021 23:08 Відповісти
Носите бумажку риликюле, в голове ватку.
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28.10.2021 23:09 Відповісти
У меня турецкое приложение с сертификатом.
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28.10.2021 23:10 Відповісти
Так носи бамажку в Турции. Мы то тут причем.
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28.10.2021 23:11 Відповісти
Еще раз: у меня турецкое приложение. Но если бы я жила в Украине, я бы в жизни не поставила их шпионскую дию!
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28.10.2021 23:13 Відповісти
No comments...
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28.10.2021 23:14 Відповісти
Ммда уж... Что же тут посоветовать женщине? Та пожалуй ничего.
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29.10.2021 06:04 Відповісти
остальные вне закона? прикольно
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28.10.2021 23:07 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27476960.html Юхууу! Ковидные вечеринки!

Как-то пропустил фееричное. В раська федераська мамаша начиталась, что "если заразишься от болеющего ковидом в легкой форме, то и сам переболеешь в легкой форме" и сама отвезла детей к знакомой с ковидом в гости.
Минус мама, минус дочка 9 лет.


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28.10.2021 23:16 Відповісти
Хто в курсі - сертифікат вантажиться тільки після 2-х вакцинацій?
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29.10.2021 00:43 Відповісти
Там же, на сайте "Дії", читал что и после первой можно скачать. Но даст ли он возможность свободно передвигаться, не уверен.
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29.10.2021 06:00 Відповісти
Є, підтягнувся жовтий.
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31.10.2021 16:38 Відповісти
Після першої - жовтий , терміном 120днів або до 2го щеплення .
Після другої - зелений , терміном 1 рік.
(Якщо паспорт пластиковий - все літає і підтягує блискавично . Якщо макулатурний старий - можливі варіанти)
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29.10.2021 06:48 Відповісти
Хмм, паспорт книжечка, доза одна, сертифікат не створює...
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29.10.2021 08:46 Відповісти
О, є. через тиждень після вакц. підтягнувся жовтий серт.
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31.10.2021 16:37 Відповісти
🇺🇦😎👍
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31.10.2021 17:24 Відповісти
Дзвоніть в поліцію
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29.10.2021 06:43 Відповісти
 
 