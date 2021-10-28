COVID-сертифікати в "Дії" завантажили понад 3,5 млн українців, - Мінцифри

COVID-сертифікати в "Дії" завантажили понад 3,5 млн. українців

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив керівник розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.

"Зараз понад 3,5 млн. COVID-сертифікатів уже люди завантажили через мобільний додаток і портал "Дія". Міжнародний і внутрішній вважаються як один, "жовтий" і паперовий також. Тобто понад 3,5 млн. українців вже створили COVID-сертифікати" – сказав Банік.

За його словами, багатьом із тих, хто отримав вакцину, сертифікати досі не були потрібні.

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"Думаю, тут найголовніше те, що тільки недавно Україна почала входити до "червоних" зон і COVID-сертифікати стали дійсно щодня необхідними. Ті, хто завантажував їх для подорожей, зробили це ще влітку і на початку осені. А зараз у зв'язку з карантинними обмеженнями звичайній людині, яка не планує подорож за кордон, все одно потрібний COVID-сертифікат", – зазначив Банік.

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