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Новости Коронавирус и карантин
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Ситуация с коронавирусом в нескольких "красных" областях стабилизируется, - Ляшко

Ситуация с коронавирусом в нескольких

Ситуация с COVID стабилизируется в областях, которые первыми попали в "красную" зону. Уменьшение новые случаев коронавируса выходит на "большие цифры".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфир ток-шоу "Право на владу".

По словам министра, пять областей прошли пик заболеваемости.

"Мы сейчас смотрим баланс. Это Харьковская область, которая на грани "красной" и "оранжевой" (зон - ред.). А также четыре области, которые первыми вошли в "красный" уровень, в частности Херсонская, Запорожская области. И что мы видим? В этих областях стабилизация идет уже на больших цифрах. Мы прошли пик, нет роста. Будем отслеживать дальше, чтобы корректировать наши прогнозы", - заявил Ляшко.

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Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Ситуація з коронавірусом стабілізується у розвинутих країнах, де люди цінують своє життя та поважають оточуючих. А у нас вона ніколи не стабілізується, антиваксери та московські попи кістьми ляжуть, але знищать українців.
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29.10.2021 02:20 Ответить
+3
Опять та же песня.
Они выходят на плато... Потом еще раз выходят, но уже на плато повыше. И еще, и еще...

И это называется "ситуация стабилизируется".

Как в фильме "В бой идут одни старики": "Все нормально - падаю".
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29.10.2021 01:21 Ответить
+3
а чому ти не поважала оточуючих і заражала людей в 2019 році? чи тоді люди були безсмертні,а лікарні порожні?
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29.10.2021 03:22 Ответить
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Ура ,товарисчи !
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29.10.2021 01:12 Ответить
короной манипулируют, оттягивают новый антиквартальный майдан
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29.10.2021 13:19 Ответить
Опять та же песня.
Они выходят на плато... Потом еще раз выходят, но уже на плато повыше. И еще, и еще...

И это называется "ситуация стабилизируется".

Как в фильме "В бой идут одни старики": "Все нормально - падаю".
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29.10.2021 01:21 Ответить
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29.10.2021 01:21 Ответить
Ситуація з коронавірусом стабілізується у розвинутих країнах, де люди цінують своє життя та поважають оточуючих. А у нас вона ніколи не стабілізується, антиваксери та московські попи кістьми ляжуть, але знищать українців.
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29.10.2021 02:20 Ответить
а чому ти не поважала оточуючих і заражала людей в 2019 році? чи тоді люди були безсмертні,а лікарні порожні?
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29.10.2021 03:22 Ответить
Де вас таких тупих роблять? Клонують у лабораторіях на расії?
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29.10.2021 10:44 Ответить
ти не в змозі відповісти на просте питання?
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29.10.2021 21:26 Ответить
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29.10.2021 21:29 Ответить
злилася, фашистка
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30.10.2021 10:35 Ответить
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30.10.2021 11:22 Ответить
Чим вищий рівень вакцинації - тим більша пандемія:
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29.10.2021 05:37 Ответить
Сам малював?
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29.10.2021 10:47 Ответить
пипец уровень интеллекта...
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29.10.2021 10:57 Ответить
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29.10.2021 21:29 Ответить
Китай провакцинировал всех.смотрим на карту
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29.10.2021 10:54 Ответить
За 5 хвилин 4 новини про ковід на цензорі... Ні про що більше писати???
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29.10.2021 08:11 Ответить
Напевно непогані гроші платять!
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29.10.2021 08:38 Ответить
"
Ситуація з коронавірусом у кількох "червоних" областях стабілізується, - Ляшко"- цьому кретину хтось йод почав у їжу дод авати?
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29.10.2021 08:29 Ответить
ну так чемпион взялся за дело, мля...
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29.10.2021 08:55 Ответить
В Днепре звиздец нарастает...
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29.10.2021 10:24 Ответить
 
 