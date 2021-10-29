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Ситуация с коронавирусом в нескольких "красных" областях стабилизируется, - Ляшко
Ситуация с COVID стабилизируется в областях, которые первыми попали в "красную" зону. Уменьшение новые случаев коронавируса выходит на "большие цифры".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфир ток-шоу "Право на владу".
По словам министра, пять областей прошли пик заболеваемости.
"Мы сейчас смотрим баланс. Это Харьковская область, которая на грани "красной" и "оранжевой" (зон - ред.). А также четыре области, которые первыми вошли в "красный" уровень, в частности Херсонская, Запорожская области. И что мы видим? В этих областях стабилизация идет уже на больших цифрах. Мы прошли пик, нет роста. Будем отслеживать дальше, чтобы корректировать наши прогнозы", - заявил Ляшко.
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+4 irenka ko
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+3 Герхард
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+3 Дмитро Буленко
показать весь комментарий29.10.2021 03:22 Ответить Ссылка
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Они выходят на плато... Потом еще раз выходят, но уже на плато повыше. И еще, и еще...
И это называется "ситуация стабилизируется".
Как в фильме "В бой идут одни старики": "Все нормально - падаю".
Ситуація з коронавірусом у кількох "червоних" областях стабілізується, - Ляшко"- цьому кретину хтось йод почав у їжу дод авати?