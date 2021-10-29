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Новини Коронавірус і карантин
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Ситуація з коронавірусом у кількох "червоних" областях стабілізується, - Ляшко

Ситуація з коронавірусом у кількох

Ситуація із COVID стабілізується в областях, які першими потрапили до "червоної" зони. Зменшення нових випадків коронавірусу виходить на "великі цифри".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в ефірі токшоу "Право на владу".

За словами міністра, п'ять областей пройшли пік захворюваності.

"Ми зараз дивимося баланс. Це Харківська область, яка на межі "червоної" та "помаранчевої" (зон. - Ред.). А також чотири області, які першими увійшли до "червоного" рівня, зокрема Херсонська, Запорізька області. І що ми бачимо? У цих областях стабілізація йде вже на великих цифрах. Ми пройшли пік, немає зростання. Відстежуватимемо далі, щоб коригувати наші прогнози", - заявив Ляшко.

Також читайте: Ми можемо мати тисячу померлих від коронавірусу за добу вже на початку листопада, - Данілов. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1518) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Ситуація з коронавірусом стабілізується у розвинутих країнах, де люди цінують своє життя та поважають оточуючих. А у нас вона ніколи не стабілізується, антиваксери та московські попи кістьми ляжуть, але знищать українців.
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29.10.2021 02:20 Відповісти
+3
Опять та же песня.
Они выходят на плато... Потом еще раз выходят, но уже на плато повыше. И еще, и еще...

И это называется "ситуация стабилизируется".

Как в фильме "В бой идут одни старики": "Все нормально - падаю".
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29.10.2021 01:21 Відповісти
+3
а чому ти не поважала оточуючих і заражала людей в 2019 році? чи тоді люди були безсмертні,а лікарні порожні?
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29.10.2021 03:22 Відповісти
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Ура ,товарисчи !
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29.10.2021 01:12 Відповісти
короной манипулируют, оттягивают новый антиквартальный майдан
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29.10.2021 13:19 Відповісти
Опять та же песня.
Они выходят на плато... Потом еще раз выходят, но уже на плато повыше. И еще, и еще...

И это называется "ситуация стабилизируется".

Как в фильме "В бой идут одни старики": "Все нормально - падаю".
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29.10.2021 01:21 Відповісти
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29.10.2021 01:21 Відповісти
Ситуація з коронавірусом стабілізується у розвинутих країнах, де люди цінують своє життя та поважають оточуючих. А у нас вона ніколи не стабілізується, антиваксери та московські попи кістьми ляжуть, але знищать українців.
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29.10.2021 02:20 Відповісти
а чому ти не поважала оточуючих і заражала людей в 2019 році? чи тоді люди були безсмертні,а лікарні порожні?
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29.10.2021 03:22 Відповісти
Де вас таких тупих роблять? Клонують у лабораторіях на расії?
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29.10.2021 10:44 Відповісти
ти не в змозі відповісти на просте питання?
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29.10.2021 21:26 Відповісти
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29.10.2021 21:29 Відповісти
злилася, фашистка
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30.10.2021 10:35 Відповісти
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30.10.2021 11:22 Відповісти
Чим вищий рівень вакцинації - тим більша пандемія:
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29.10.2021 05:37 Відповісти
Сам малював?
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29.10.2021 10:47 Відповісти
пипец уровень интеллекта...
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29.10.2021 10:57 Відповісти
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29.10.2021 21:29 Відповісти
Китай провакцинировал всех.смотрим на карту
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29.10.2021 10:54 Відповісти
За 5 хвилин 4 новини про ковід на цензорі... Ні про що більше писати???
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29.10.2021 08:11 Відповісти
Напевно непогані гроші платять!
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29.10.2021 08:38 Відповісти
"
Ситуація з коронавірусом у кількох "червоних" областях стабілізується, - Ляшко"- цьому кретину хтось йод почав у їжу дод авати?
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29.10.2021 08:29 Відповісти
ну так чемпион взялся за дело, мля...
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29.10.2021 08:55 Відповісти
В Днепре звиздец нарастает...
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29.10.2021 10:24 Відповісти
 
 