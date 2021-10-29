Ситуація з коронавірусом у кількох "червоних" областях стабілізується, - Ляшко

Ситуація із COVID стабілізується в областях, які першими потрапили до "червоної" зони. Зменшення нових випадків коронавірусу виходить на "великі цифри".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в ефірі токшоу "Право на владу".

За словами міністра, п'ять областей пройшли пік захворюваності.

"Ми зараз дивимося баланс. Це Харківська область, яка на межі "червоної" та "помаранчевої" (зон. - Ред.). А також чотири області, які першими увійшли до "червоного" рівня, зокрема Херсонська, Запорізька області. І що ми бачимо? У цих областях стабілізація йде вже на великих цифрах. Ми пройшли пік, немає зростання. Відстежуватимемо далі, щоб коригувати наші прогнози", - заявив Ляшко.

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