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Ситуація з коронавірусом у кількох "червоних" областях стабілізується, - Ляшко
Ситуація із COVID стабілізується в областях, які першими потрапили до "червоної" зони. Зменшення нових випадків коронавірусу виходить на "великі цифри".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в ефірі токшоу "Право на владу".
За словами міністра, п'ять областей пройшли пік захворюваності.
"Ми зараз дивимося баланс. Це Харківська область, яка на межі "червоної" та "помаранчевої" (зон. - Ред.). А також чотири області, які першими увійшли до "червоного" рівня, зокрема Херсонська, Запорізька області. І що ми бачимо? У цих областях стабілізація йде вже на великих цифрах. Ми пройшли пік, немає зростання. Відстежуватимемо далі, щоб коригувати наші прогнози", - заявив Ляшко.
Топ коментарі
+4 irenka ko
показати весь коментар29.10.2021 02:20 Відповісти Посилання
+3 Герхард
показати весь коментар29.10.2021 01:21 Відповісти Посилання
+3 Дмитро Буленко
показати весь коментар29.10.2021 03:22 Відповісти Посилання
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Они выходят на плато... Потом еще раз выходят, но уже на плато повыше. И еще, и еще...
И это называется "ситуация стабилизируется".
Как в фильме "В бой идут одни старики": "Все нормально - падаю".
Ситуація з коронавірусом у кількох "червоних" областях стабілізується, - Ляшко"- цьому кретину хтось йод почав у їжу дод авати?