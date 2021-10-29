США призвали союзников снять ограничения на поставки летального оружия Украине
Пентагон оказывает Украине помощь летальным оружием оборонного характера для защиты от российской агрессии. США призывают союзников и партнеров снять ограничения для ее вооруженной поддержки.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила помощник министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер в ходе онлайн-мероприятия "Безопасность и оборона США в регионе Черного моря", проведенного Центром стратегических и международных исследований.
"Самая первая вещь, которую я хотела бы упомянуть – это то, что все союзники должны снять свои ограничения на поставку летальных оборонительных вооружений", - сказала Купер.
Она напомнила, что Соединенные Штаты передали Украине, а также Грузии новейшие противотанковые системы "Джавелин", что стало ярким примером того, как США обеспечивают летальную помощь.
"Но многие союзники до сих пор сохраняют ограничения - некоторые из них касаются программ оборонной помощи, однако есть и касающиеся продаж (летальных вооружений. - Ред.)", - сказала представительница Пентагона.
"Я считаю, что Украина должна иметь возможность покупать средства, которые ей нужны для собственной защиты", - заметила Купер. Для этого, по ее словам, должны быть сняты все преграды.
В то же время она подчеркнула, что Украина продолжает находиться в фокусе внимания США, и "мы продолжим обеспечивать помощь в сфере обороны для Украины, в которой она нуждается для своей защиты".
Купер также напомнила о важности реформ в оборонной и других сферах в Украине и акцентировала, что США поддерживают их проведение.
Напомним, в октябре в Украину прибыла из США новая партия противотанковых ракетных комплексов Javelin. Также ВСУ получили новые боеприпасы.
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Мне не нужно масла...
Лишь бы звездочка кремля
Навсегда погасла...
а вот Ф16 -самый раз. Нам Канада предлагала в 14 году ф18, но к сожаленью, у нам армия была развалена Бандюковичем и их содержание и обслуга тогда была нам не по карману.
Филипп Филлипыч,глава Пентагона Лойд Остин отправил в Киев 3 партии товара,четвертая партия уйдет до 31 декабря...
Прекрасно доктор,позвоните Порошенко и скажите,что птички прилетят вовремя...
Сразу решалось бы проблемы.
1. Легко защищаться от кацапов в крепостях на горных перевалах.
2. Холодные, зимние ветра не попадали бы к нам и тут был бы климат, похожий на климат Закарпатской области или венгерской долины.
3. Такие горы дали бы большое количество ручейков и рек, которые стекали бы с её южных склонов. А горные речки чище равнинных, да и течение там быстрее, значит не столкнулись бы мы сейчас с таким явлением, как зеленый Днепр.
Мы бы тогда со всех сторон суши были бы ограждены горами, а на побережье, в местах удобных для высадки десанта, давным давно были придуманы специальные, защитные сооружения, крепости с гарнизонами, патрульные суда и наблюдательные вышки.
Это всё же гораздо лучше отрытых пространств для всяких набежавших.
https://youtu.be/MInWpnq6vH8 Stive Morgan ''Mystical Wood'' - YouTube