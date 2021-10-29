США призвали союзников снять ограничения на поставки летального оружия Украине

Пентагон оказывает Украине помощь летальным оружием оборонного характера для защиты от российской агрессии. США призывают союзников и партнеров снять ограничения для ее вооруженной поддержки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила помощник министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер в ходе онлайн-мероприятия "Безопасность и оборона США в регионе Черного моря", проведенного Центром стратегических и международных исследований.

"Самая первая вещь, которую я хотела бы упомянуть – это то, что все союзники должны снять свои ограничения на поставку летальных оборонительных вооружений", - сказала Купер.

Она напомнила, что Соединенные Штаты передали Украине, а также Грузии новейшие противотанковые системы "Джавелин", что стало ярким примером того, как США обеспечивают летальную помощь.

"Но многие союзники до сих пор сохраняют ограничения - некоторые из них касаются программ оборонной помощи, однако есть и касающиеся продаж (летальных вооружений. - Ред.)", - сказала представительница Пентагона.

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"Я считаю, что Украина должна иметь возможность покупать средства, которые ей нужны для собственной защиты", - заметила Купер. Для этого, по ее словам, должны быть сняты все преграды.

В то же время она подчеркнула, что Украина продолжает находиться в фокусе внимания США, и "мы продолжим обеспечивать помощь в сфере обороны для Украины, в которой она нуждается для своей защиты".

Купер также напомнила о важности реформ в оборонной и других сферах в Украине и акцентировала, что США поддерживают их проведение.

Напомним, в октябре в Украину прибыла из США новая партия противотанковых ракетных комплексов Javelin. Также ВСУ получили новые боеприпасы.