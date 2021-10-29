США закликали союзників зняти обмеження на постачання летальної зброї Україні

Пентагон надає Україні допомогу летальною зброєю оборонного характеру для захисту від російської агресії. США закликають союзників та партнерів зняти обмеження для її збройної підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила помічниця міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер під час онлайн-заходу "Безпека й оборона США в регіоні Чорного моря", проведеного Центром стратегічних та міжнародних досліджень

"Найперша річ, яку я хотіла б згадати – це те, що всі союзники мають зняти свої обмеження на постачання летальних оборонних озброєнь", - сказала Купер.

Вона нагадала, що Сполучені Штати передали Україні, а також Грузії новітні протитанкові системи "Джавелін", що стало яскравим прикладом того, як США забезпечують летальну допомогу.

"Багато союзників досі зберігають обмеження – деякі з них стосуються програм оборонної допомоги, однак є й такі, що стосуються продажу (летальних озброєнь – ред.)", - сказала представниця Пентагону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США підтримають оборонні реформи України для досягнення членства в НАТО, - Остін

"Я вважаю, що Україна повинна мати можливість купувати засоби, які потрібні їй для власного захисту", - зауважила Купер. Для цього, за її словами, мають бути зняті всі перепони.

Водночас вона підкреслила, що Україна надалі перебуває у фокусі уваги США, і "ми продовжимо забезпечувати допомогу у сфері оборони для України, яку вона потребує для свого захисту".

Купер також нагадала про важливість реформ в оборонній та інших сферах в Україні й акцентувала, що США підтримують їх проведення.

Нагадаємо, у жовтні в Україну прибула зі США нова партія протитанкових ракетних комплексів Javelin. Також ЗСУ отримали нові боєприпаси.