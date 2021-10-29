США закликали союзників зняти обмеження на постачання летальної зброї Україні
Пентагон надає Україні допомогу летальною зброєю оборонного характеру для захисту від російської агресії. США закликають союзників та партнерів зняти обмеження для її збройної підтримки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила помічниця міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер під час онлайн-заходу "Безпека й оборона США в регіоні Чорного моря", проведеного Центром стратегічних та міжнародних досліджень
"Найперша річ, яку я хотіла б згадати – це те, що всі союзники мають зняти свої обмеження на постачання летальних оборонних озброєнь", - сказала Купер.
Вона нагадала, що Сполучені Штати передали Україні, а також Грузії новітні протитанкові системи "Джавелін", що стало яскравим прикладом того, як США забезпечують летальну допомогу.
"Багато союзників досі зберігають обмеження – деякі з них стосуються програм оборонної допомоги, однак є й такі, що стосуються продажу (летальних озброєнь – ред.)", - сказала представниця Пентагону.
"Я вважаю, що Україна повинна мати можливість купувати засоби, які потрібні їй для власного захисту", - зауважила Купер. Для цього, за її словами, мають бути зняті всі перепони.
Водночас вона підкреслила, що Україна надалі перебуває у фокусі уваги США, і "ми продовжимо забезпечувати допомогу у сфері оборони для України, яку вона потребує для свого захисту".
Купер також нагадала про важливість реформ в оборонній та інших сферах в Україні й акцентувала, що США підтримують їх проведення.
Нагадаємо, у жовтні в Україну прибула зі США нова партія протитанкових ракетних комплексів Javelin. Також ЗСУ отримали нові боєприпаси.
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Мне не нужно масла...
Лишь бы звездочка кремля
Навсегда погасла...
а вот Ф16 -самый раз. Нам Канада предлагала в 14 году ф18, но к сожаленью, у нам армия была развалена Бандюковичем и их содержание и обслуга тогда была нам не по карману.
Филипп Филлипыч,глава Пентагона Лойд Остин отправил в Киев 3 партии товара,четвертая партия уйдет до 31 декабря...
Прекрасно доктор,позвоните Порошенко и скажите,что птички прилетят вовремя...
Сразу решалось бы проблемы.
1. Легко защищаться от кацапов в крепостях на горных перевалах.
2. Холодные, зимние ветра не попадали бы к нам и тут был бы климат, похожий на климат Закарпатской области или венгерской долины.
3. Такие горы дали бы большое количество ручейков и рек, которые стекали бы с её южных склонов. А горные речки чище равнинных, да и течение там быстрее, значит не столкнулись бы мы сейчас с таким явлением, как зеленый Днепр.
Мы бы тогда со всех сторон суши были бы ограждены горами, а на побережье, в местах удобных для высадки десанта, давным давно были придуманы специальные, защитные сооружения, крепости с гарнизонами, патрульные суда и наблюдательные вышки.
Это всё же гораздо лучше отрытых пространств для всяких набежавших.
https://youtu.be/MInWpnq6vH8 Stive Morgan ''Mystical Wood'' - YouTube