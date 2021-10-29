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Новини Оборона
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США закликали союзників зняти обмеження на постачання летальної зброї Україні

США закликали союзників зняти обмеження на постачання летальної зброї Україні

Пентагон надає Україні допомогу летальною зброєю оборонного характеру для захисту від російської агресії. США закликають союзників та партнерів зняти обмеження для її збройної підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила помічниця міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер під час онлайн-заходу "Безпека й оборона США в регіоні Чорного моря", проведеного Центром стратегічних та міжнародних досліджень

"Найперша річ, яку я хотіла б згадати – це те, що всі союзники мають зняти свої обмеження на постачання летальних оборонних озброєнь", - сказала Купер.

Вона нагадала, що Сполучені Штати передали Україні, а також Грузії новітні протитанкові системи "Джавелін", що стало яскравим прикладом того, як США забезпечують летальну допомогу.

"Багато союзників досі зберігають обмеження – деякі з них стосуються програм оборонної допомоги, однак є й такі, що стосуються продажу (летальних озброєнь – ред.)", - сказала представниця Пентагону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США підтримають оборонні реформи України для досягнення членства в НАТО, - Остін

"Я вважаю, що Україна повинна мати можливість купувати засоби, які потрібні їй для власного захисту", - зауважила Купер. Для цього, за її словами, мають бути зняті всі перепони.

Водночас вона підкреслила, що Україна надалі перебуває у фокусі уваги США, і "ми продовжимо забезпечувати допомогу у сфері оборони для України, яку вона потребує для свого захисту".

Купер також нагадала про важливість реформ в оборонній та інших сферах в Україні й акцентувала, що США підтримують їх проведення.

Нагадаємо, у жовтні в Україну прибула зі США нова партія протитанкових ракетних комплексів Javelin. Також ЗСУ отримали нові боєприпаси.

Автор: 

оборона (4834) зброя (7543) Пентагон (1439) США (23449) Купер (11)


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Топ коментарі
+34
Мне не нужно колбасы...

Мне не нужно масла...

Лишь бы звездочка кремля

Навсегда погасла...
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29.10.2021 08:04 Відповісти
+28
А кого там призывать? Немчуру и жабоедов? Да пошли они...США поставляют,Турция поставляет.
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29.10.2021 07:36 Відповісти
+21
Немцы за копейку в церкви перднут, а жабоеды у ***** на подтанцовке. Эдинственная надежда для Украины это англосаксы. Что и подтверждается ихними не словами, а делами. Я не думаю, что штаты и бритты так любят Украину, но в плане глобальной политики им выгодно нам помогать, потому что мы сдерживаем дикую лапотную орду.
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29.10.2021 08:25 Відповісти
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А кого там призывать? Немчуру и жабоедов? Да пошли они...США поставляют,Турция поставляет.
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29.10.2021 07:36 Відповісти
Израиль, например.
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29.10.2021 11:14 Відповісти
забудьте надолго, Путен с Беннеттом давеча в десны только целовались...
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29.10.2021 14:04 Відповісти
+Добре! Але продати..??? А допомогти не пробували...? Але ж Україна воює з Вашим одвічним ворогом...?! ВОЮЄ!!! Ворог захопив наші території, порушив всі ж ним і Вами підписані Міжнародні угоди!!!Ви захистили..?Зараз ворог зуби скалить, хоче напасти.! Україна віддала третє по силі ядерне озброєння, зекономивши США сотні мільярдів $ ...! Афганістану надавали по 300 млн. $ в день! В ДЕНЬ..? Даром! А тут продати?Совість Є? "Дєньгі, деньгі, дєлай деньги"&.$ ?.?.? Чи ж як*?
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29.10.2021 14:29 Відповісти
не поставляют, а продают...кхе-кхе...
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29.10.2021 18:05 Відповісти
Ах, ещё и на халяву чтоб давали?!.Ну чё..нормально. Совок так тоже прокинул США по ленд лизу.
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29.10.2021 18:55 Відповісти
не на халяву, а на поддержку демократических режимов)))
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29.10.2021 19:04 Відповісти
Давайте побільше, говоріть менше і відійдіть щоб не заляпало. Українці з кацапнею самі порішають і ніхто не буде "обеспокоєн"
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29.10.2021 07:48 Відповісти
После смерти Оздемира Байрактара в Турции дело отца семейства перейдет в руки старшего из трех братьев и будет крутое дело продолжено с новой энергией и новыми идеями...
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29.10.2021 07:52 Відповісти
Не факт...
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29.10.2021 12:06 Відповісти
В апреле 2014 года страны НАТО наложили ВЕТО на любые поставки вооружений в Украину,но упорство,настойчивость и авторитет Порошенко спасли ситуацию тогда...
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29.10.2021 07:56 Відповісти
https://youtu.be/zmDLfHSv0xU
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29.10.2021 07:57 Відповісти
Боже-храни Америку...
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29.10.2021 08:00 Відповісти
Вот это правильно. Украина имеет полное право защищаться, а не выслушивать всякого рода озабоченности.
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29.10.2021 08:03 Відповісти
Мне не нужно колбасы...

Мне не нужно масла...

Лишь бы звездочка кремля

Навсегда погасла...
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29.10.2021 08:04 Відповісти
Не переживай..они куриц-мутантов на палках поднимут вместо звезд...они к этому давно готовы
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29.10.2021 19:02 Відповісти
Головне щоб українська влада цією зброєю користувалася з розумом.Немає сенсу закликати фрау і месье бо з нами них мало зиску одні стурбованості.Головні партнери мають бути це США, Британія,Канада,ще не ведуться майже роботи з Японією а вона могла бути теж гарним партнером та і зброї в них в досталь.Але саме головне це нормальна влада в Україні а не це ватне шапіто.
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29.10.2021 08:06 Відповісти
Немцы за копейку в церкви перднут, а жабоеды у ***** на подтанцовке. Эдинственная надежда для Украины это англосаксы. Что и подтверждается ихними не словами, а делами. Я не думаю, что штаты и бритты так любят Украину, но в плане глобальной политики им выгодно нам помогать, потому что мы сдерживаем дикую лапотную орду.
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29.10.2021 08:25 Відповісти
Ходят упорные слухи по Госдепу,что Пентагон собирается оnправить в Украину маленькие американские самолетики типа F-15...,наверное для тренировочных полетов...,а то вдруг Майя Санду или какой то Гондурас нападет на Донбасс представляю вой Ольги Субадеевой и ее СкреПОНОСных братанов, типа Салавьев Сикелев...
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29.10.2021 08:10 Відповісти
Мне нравятся такие слухи. Только ф15 слишком дорогие для нас,
а вот Ф16 -самый раз. Нам Канада предлагала в 14 году ф18, но к сожаленью, у нам армия была развалена Бандюковичем и их содержание и обслуга тогда была нам не по карману.
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29.10.2021 08:19 Відповісти
Да я помню все до мелочей.....Спасибо BRO... ситуация была сверхтяжелая,это правда...
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29.10.2021 08:21 Відповісти
Саме так для початку непогано було б ф16 хочаб ескадрилья і А-10 тандерболд дуже гарні для наших реалій і в США якраз зайві є на збереженні.
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29.10.2021 08:50 Відповісти
В наше время А10 при насыщенности поля боя различными переносными ракетными комплексами. наверное нет смысла применять. Хотя, эта летающая пушка Гатлинга в свое время была настоящей танкокосилкой.
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29.10.2021 09:10 Відповісти
Пора вже приймати закон про ленд-ліз для України....
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29.10.2021 10:26 Відповісти
Навряд чи при цій владі.Але сподіваюся що правда.
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29.10.2021 08:45 Відповісти
Не , Гондурас не нападет, бо Гондурс еще в 1922 осудил РСФСР и ее кремлядь за Рапалльский сговор с Германией(Германия тогда, после Первой мировой была мировым сообществом экономически блокирована), кремлядь тогда начала снабжать Германию страгсырьем... Не, Гондурас - наш, Гондурас - тоже за маленькие самолетики ( у нас)... А ШО ДЕЛАТЬ... - ЕсчЕ Чернышевский воспрошал...
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29.10.2021 16:00 Відповісти
вопиющий акт оголтелой русофобии от вашингтонских товарищей
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29.10.2021 08:14 Відповісти
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29.10.2021 08:14 Відповісти
А сами с ЗасРашкой повоевать? Не? Украинскими сыновьями и отцами и на нашей территории???
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29.10.2021 08:15 Відповісти
Так 73% против войны , чего ж за них США будет воевать!
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29.10.2021 08:31 Відповісти
Шматок пукинского лайна, пшло вон отсюда,животное
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29.10.2021 09:45 Відповісти
Коли закінчилися нафта та газ. Картина, яка мені подобається.
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29.10.2021 08:16 Відповісти
А ця картина ще краща.
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29.10.2021 08:21 Відповісти
Є погані новини. Нафта і газ там ніколи не закінчаться.
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29.10.2021 15:49 Відповісти
Пусть и с нефтью и газом, а мне картинка нравится... Пане, шо с воза упало, то не вырубишь топором.
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29.10.2021 16:04 Відповісти
Доктор Борменталь,что у нас с Джавелинами?

Филипп Филлипыч,глава Пентагона Лойд Остин отправил в Киев 3 партии товара,четвертая партия уйдет до 31 декабря...

Прекрасно доктор,позвоните Порошенко и скажите,что птички прилетят вовремя...
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29.10.2021 08:19 Відповісти
НАТО уже не то... то есть без когтей. Немцы со своими далекоидущими планами, франки, тоже самисебе на уме. Только Великая Польщя может подставить крыло защиты, только пОляк, брат. Быть на континенте Великой Польщи от Вислы до Дона!
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29.10.2021 08:23 Відповісти
Що ти мелеш?! Була вже у нас "Жечь Паспалитая" Була "єдна Польска" Ні до чого хорошого це не привело! Краще буть просто союзниками!
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29.10.2021 08:45 Відповісти
Шматок пукинского лайна,ёрничать будешь на пляшке из под горилки ,вумний аж страшно ,хитрожопій паренек...
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29.10.2021 09:48 Відповісти
Вчера купил себе крутую сокиру, фирмы "Путлер капут",продавщиця каже,може Пану Томагавка продати? кажу трохи пізнише,грошенят сберу трохи...
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29.10.2021 08:27 Відповісти
Неплохо бы...лет 500 назад граница между Европой и Азией проходила по реке ДОН,а за Доном тайга Азиятская ,дремучая и тупая была...
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29.10.2021 08:31 Відповісти
Лучше вдоль всей нашей восточной и северо-восточной границы горы, несколько ниже Кавказских.
Сразу решалось бы проблемы.
1. Легко защищаться от кацапов в крепостях на горных перевалах.
2. Холодные, зимние ветра не попадали бы к нам и тут был бы климат, похожий на климат Закарпатской области или венгерской долины.
3. Такие горы дали бы большое количество ручейков и рек, которые стекали бы с её южных склонов. А горные речки чище равнинных, да и течение там быстрее, значит не столкнулись бы мы сейчас с таким явлением, как зеленый Днепр.
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29.10.2021 17:48 Відповісти
Сибирскому Ханству не помогло
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30.10.2021 09:13 Відповісти
Да ну.
Мы бы тогда со всех сторон суши были бы ограждены горами, а на побережье, в местах удобных для высадки десанта, давным давно были придуманы специальные, защитные сооружения, крепости с гарнизонами, патрульные суда и наблюдательные вышки.
Это всё же гораздо лучше отрытых пространств для всяких набежавших.
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30.10.2021 14:36 Відповісти
Не зважаючи на опущений "Блазнем" "до плінтуса" авторитет України американці продовжують надавать допомогу Чому? Та вони прекрасно розуміють що "ЗЕ-шобло" і Україна - це різні речі! "Блазні" як прийшли так і підуть! А українці залишаться!!!
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29.10.2021 08:42 Відповісти
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29.10.2021 08:46 Відповісти
ХМЫ... Так вы - сенаторша(фото з кавою)? ... PS...
https://youtu.be/MInWpnq6vH8 Stive Morgan ''Mystical Wood'' - YouTube
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29.10.2021 16:11 Відповісти
Все в этой жизни прекрасно,нахватался с утра Файнісінького позитивчика та наснаги і усе буде Файно...,а затра буде новий день та гарна кава з ранку Классика жанра...
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29.10.2021 08:51 Відповісти
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29.10.2021 08:53 Відповісти
Наклепати ракет з ядерним зарядом,та заслати всіх так званних"друзів"та брехливих і жалюгідних партнерів *****,щоб не белькотали. Тоді Україні ніхто не зможе погрожувати.
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29.10.2021 09:05 Відповісти
Как разнИца риторика США и Европы!
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29.10.2021 09:05 Відповісти
У немцев и хранцузов аж акции Газпрома с рук выпали. Что же теперь им их обратно ***** отдавать?
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29.10.2021 09:15 Відповісти
Наш союзник это Святой Дух .Остальные это клиенты в путинской фирме по продаже газа. Ни один американский или немецкий солдат не был убит и не был ранен на Донбассе. Позор пропутинским уткам в Европе. Мы должны сами создавать оружие и технику дабы поражать врагов и ********** их всюду. Мы не должны впадывать в искушение Сатаны. Искушение Сатаны это мир с ДНР и ЛНР ведь они мира не хотят. Призываю всех украинцев с помощью науки придумывать укрепления от обстрелов боевиками Донбасса. Вы этим спасете детей Донбасса и украинских военных. Больше дела. Меньши пустых полиических рассуждений. Помогайте героям Сирии воюющим против Башара Асада информацией о враге.Герои Идлиба ждут помощи украинцев данными о враге.ВКС РФ бомбили только умеренных повстанцев. Аль Каеда это Кадыров.
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29.10.2021 12:35 Відповісти
God bless America and Great Britain.
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29.10.2021 13:27 Відповісти
про украину бы так сказал, малорос
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29.10.2021 13:29 Відповісти
and United Kingdom
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29.10.2021 14:44 Відповісти
союзники думают как отполировать пукич вове **йлу, какое оружие украине, вы шо
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29.10.2021 13:28 Відповісти
две известные эвропейские проститутки - франция и германия - будут против.... им ху*ло не разрешает......
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29.10.2021 13:39 Відповісти
Белей дом понял, что в Кремле невминяемые, и решил показать не палец а другой вариант))) только Зе этим сможет воспользоваться)))
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29.10.2021 14:27 Відповісти
Такое пошутите , мол, зебуин сможет... Разве он хочет -мусить. С одной стороны на него компромат - у кадырки, с другой - в США.
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29.10.2021 16:17 Відповісти
и на гражданский рынок нам отсыпьте арочек у вас они в бане, а нам в самый раз!
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29.10.2021 15:10 Відповісти
 
 