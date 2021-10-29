РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11308 посетителей онлайн
Новости
20 618 74

63-летний мужчина несколько раз изнасиловал 7-летнюю девочку на Волыни, - прокуратура

63-летний мужчина несколько раз изнасиловал 7-летнюю девочку на Волыни, - прокуратура

Суд отправил под стражу 63-летнего жителя поселка Благодатное в Нововолынске, которого подозревают в изнасиловании малолетнего ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Волынской областной больницы в Telegram.

"При принципиальной позиции прокуроров Нововолынского отдела Владимир-Волынской окружной прокуратуры, которые осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве о совершении 63-летним жителем поселка Благодатное изнасилование 7-летней девочки (ч. 4 ст. 152 УК Украины), суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Следствие считает, что в течение июля-августа 2021 года мужчина несколько раз совершал такие действия над ребенком.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении этого преступления и в дальнейшем он будет находиться под стражей без возможности внесения залога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угрожал пистолетом и ножом: в Киеве отец изнасиловал свою 14-летнюю дочь, - прокуратура

Справка: санкцией ч.4 ст. 152 УК Украины за изнасилование лица, не достигшего 14 лет, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

дети (6581) изнасилование (921) прокуратура (5037) Волынская область (1013)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
А що ти хотів від бидла прикацапленого?

"В https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1953 году был спроектирован посёлок Октябрьский, который вошёл в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA Нововолынского горсовета в конце 70х был переименован в Жовтневое. Построен на территории шахты № 6, которая был сдана в эксплуатацию в декабре https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1956 года , и шахты № 7, сданной в ноябре https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1957 года ."

Основой экономики посёлка являлась добыча угляhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-autogenerated1-2 [2] .
Пояснить - ХТО у нас в 50-ті роки був шахтарями?
показать весь комментарий
29.10.2021 09:51 Ответить
+13
бедный ребенок....
с*ка казляра, скотоподобная тварь...совсем остатки моска про**ал...нелюдь
показать весь комментарий
29.10.2021 09:44 Ответить
+12
А як ти думаєш - чому на Донбас ще з кінця ХІХ століття масово завозили "кацапню" для роботи на шахтах? Та тому що українські селяни туди лізти не хотіли! У мене товариш одружився на Донбасі попрацював два роки в шахті (бо платили гарно) а потім забрав дружину і поїхав додому на Полісся Те ж саме і на Волині Тим більше - не забувай про політику "русифікації" західноукраїнських земель!
показать весь комментарий
29.10.2021 10:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Похоже нам есть чему поучиться у Талибов
показать весь комментарий
29.10.2021 09:41 Ответить
бедный ребенок....
с*ка казляра, скотоподобная тварь...совсем остатки моска про**ал...нелюдь
показать весь комментарий
29.10.2021 09:44 Ответить
А що ти хотів від бидла прикацапленого?

"В https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1953 году был спроектирован посёлок Октябрьский, который вошёл в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA Нововолынского горсовета в конце 70х был переименован в Жовтневое. Построен на территории шахты № 6, которая был сдана в эксплуатацию в декабре https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1956 года , и шахты № 7, сданной в ноябре https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1957 года ."

Основой экономики посёлка являлась добыча угляhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-autogenerated1-2 [2] .
Пояснить - ХТО у нас в 50-ті роки був шахтарями?
показать весь комментарий
29.10.2021 09:51 Ответить
хіба на Волині нема місцевих шахтарів, всі заїзжі
показать весь комментарий
29.10.2021 09:59 Ответить
А як ти думаєш - чому на Донбас ще з кінця ХІХ століття масово завозили "кацапню" для роботи на шахтах? Та тому що українські селяни туди лізти не хотіли! У мене товариш одружився на Донбасі попрацював два роки в шахті (бо платили гарно) а потім забрав дружину і поїхав додому на Полісся Те ж саме і на Волині Тим більше - не забувай про політику "русифікації" західноукраїнських земель!
показать весь комментарий
29.10.2021 10:06 Ответить
слушай ты ахинею пишешь. На Волыни работают местные сколько угодно. И с чего ты взял, что этот пенс - шахтер вообще?
я в твоем высере вижу только одно - разжигание межнациональной розни.
В то время как новость совсем дургом - о подонках и равнодушном окружении этой твари.
Не верю, что никто ничего не подозревал из окружающих, не видите ли не знает.
И еще - где тут вопители что девочка "сама хотела"?
показать весь комментарий
29.10.2021 10:46 Ответить
І коли саме "місцеві" почали там працювать? З дня створення шахти? Не вірю! Хіба що в примусовому порядку! А хто туди ішов пізніше - це вже інша справа
показать весь комментарий
29.10.2021 12:05 Ответить
той кого підозрюють -не кацап, не прокацап і не був шахтарем ніколи, все життя пропрацював на заводі СТО в Нововолинську , який збудували в свій час німці, не приїзжий , має родину і дітей , не п"є і не палить, 7-ми річна дівчинка його родичка , у дівчинки мати померла, батько - чорний п"яниця... сусіди і знайомі кажуть шо то сімейні якісь розбірки через гроші... а шо там насправді ніхто не знає ..
показать весь комментарий
29.10.2021 13:41 Ответить
Ти розумієш що таке "психологія натовпу" "груповий менталітет"? Не більше 5-10% людей здатні зберегти самодостатність у соціальній групі (та й то їх називають "білими воронами") Решта пристосовуються і ведуть себе у відповідності з поведінкою основної маси людей Саме про це я тобі і пробую "втовкти" а ти все упираєшся і доводиш що "вони не такі" Ну - бачив я шахтарів у Лутугіно(Луганщина) у Ватутіно (Черкащина) колишніх шахтарів Калуша Великої різниці не помічав!
показать весь комментарий
29.10.2021 14:03 Ответить
так я згоден . шахтарі особлива каста зі своїми поняттями і приколами - якби серед них виліз такий покидьок вони його там в лаві і закопали...
показать весь комментарий
29.10.2021 14:15 Ответить
Слухай! А як твої шахтарі у шахту залізають? Їм же крила ангельські заважать будуть! Та й відмивать їх після кожної зміни "заморишся"!
показать весь комментарий
29.10.2021 14:31 Ответить
шо, кацапчик - обидно стало за кацапов?
показать весь комментарий
29.10.2021 12:22 Ответить
Батько мій та тесть, вже покійні, працювали на шахті №6. Обидва з Волині, місцеві. Людину поціновують не за національністю, затямте собі.
показать весь комментарий
29.10.2021 11:56 Ответить
Ну і що? Я кажу не про "національність" а про "менталітет" А він нав"язується саме "гегемоном" Тому навіть населений пункт носить "окацаплене" найменування!
показать весь комментарий
29.10.2021 12:03 Ответить
Тобто, усі мешканці наспунктів з радянськими назвами є носіями гегемонівського менталітету? Щось у Вас не теє з оцінками. Так і злочин скоєно у милозвучному теперішньому Благодатному. Покидьки є усюди, як і добрі люди.
показать весь комментарий
29.10.2021 12:17 Ответить
Знаєш - коли мені осточортів Крим (у 1994 му) з його "русскаязичними" і їх гавкотом в адресу "Украины загубившей своим Северокрымским каналом уникальную природу Крыма" я вирішив перевестись до іншого місця служби - хоч і з "посадовим пониженням" Запропонували Донбас і Полісся Від Донбасу я відразу відмовився Сказав: "Я хочу жить і працювать серед нормальних людей а не серед п"яного бидла!" (я там пожив будучи у відрядженні ще в 1989 році - так що було з чим порівнять Шахтарі в основній своїй масі - "обезбашенні" люди зі своєрідними поглядами на життя
показать весь комментарий
29.10.2021 12:31 Ответить
Волинські шахтарі відрізняються від даунбаскіх , повір на слово.
показать весь комментарий
29.10.2021 12:42 Ответить
Мене "на слово" вірить відучили років тридцять тому!
показать весь комментарий
29.10.2021 12:47 Ответить
Ну якщо ти на Поліссі (тобі не далеко , то велкам в Нововолинськ ! на очі побачиш-на вуха почуєш !
показать весь комментарий
29.10.2021 12:53 Ответить
Достойний поступок. Не кожен на це міг піти.
показать весь комментарий
29.10.2021 12:45 Ответить
А знаєш яка моя дружина задоволена? Власне житло і нормальні люди навкруги!...
показать весь комментарий
29.10.2021 12:50 Ответить
Ну -ну і яка назва у вашого"ельдорадо" ?
показать весь комментарий
29.10.2021 12:56 Ответить
Чернігівщина Тобі вистачить?
показать весь комментарий
29.10.2021 13:04 Ответить
Ну а місто чи село шо слабо назвати ? Мій дід до речі і бабця родом з села Костобобра Семенівського р-ну і вони приїхали в Благодатне в 50-і і пропрацювали на 7-й шахті. Так шо про "прокацапське" Благодатне краще нічого не пиши.
показать весь комментарий
29.10.2021 13:15 Ответить
Костобобров ...
показать весь комментарий
29.10.2021 13:16 Ответить
Може ще й "пальцем показать"? І що конкретно тобі це дасть? А щодо твого "Костобоброва" то жителі його лише числяться "українцями" - там української мови на вулицях і не чуть У мене колишній підлеглий з Семенівки і кілька разів ми з ним туди на полювання їздили Шпарять на "суржику" з російською основою і вкрапленнями українських і білоруських слів От тобі і "некацапи"!!!
показать весь комментарий
29.10.2021 13:45 Ответить
та мігби й "показать пальцем" , а то я бачу і Чернігівщину поділили , може зараз там і так може і раніше було але дід і баба українською мовою завжди розмовляли .може того і звали звідтіля в "прокацапське" жовтневе.
показать весь комментарий
29.10.2021 14:11 Ответить
...звалили...
показать весь комментарий
29.10.2021 14:16 Ответить
Приїдь і перевір свій Костобобрів Тим більше що я прожив тут більше 20 років і до цих пір насміхаюся над місцевими і їх "українською" мовою з "поліщуцькими прибамбасами" "ПАйдєм прАйдем - мо" шо нАйдєм! А нє нАйдем - просто "прАйдєм!"
І твої дід з бабою могли такою самою "українською" говорить
показать весь комментарий
29.10.2021 14:22 Ответить
ну так , -ти ж все знаєш ...
показать весь комментарий
29.10.2021 16:47 Ответить
Про те чого я не знаю - я навіть не лізу в обговорення!
показать весь комментарий
29.10.2021 16:50 Ответить
Не сумніваюсь, що ви пройшли певний шлях, але ось висновки у вас узагальнюючі ( середня температура по палаті). Єдине, погоджуся з "обезбашеністю" шахтарів, бо спуститися під землю на таку глибину і працювати під тріском кровлі над головою і під загрозою бути придавленим, це неабияка сміливість і мужність. Чи ви вкладали якийсь інший зміст?
показать весь комментарий
29.10.2021 13:19 Ответить
Знаєш - на всі риси людського характеру можна дивиться з різних точок зору Навіть з протилежних Те що вважається позитивною рисою в одних умовах в інших стає негативом Колись читав що одна відома людина проходячи "Алеєю Космонавтів" у Байконурі сказала - "Героїзм з"являється там де не вистачило фахівців!"
Так і тут Їх "сміливість" і "мужність" викликана своєрідною "обезбашеністю" і "наплювательством" на своє життя і здоров"я А коли людина "плює" на себе то тим більше для неї ціна життя і здоров"я іншої людини теж обезцінюється Це - психологія І не просто "психологія" а її ухил у "патологію" А саме цей "ухил" я вивчав: називається "судова психологія"
показать весь комментарий
29.10.2021 13:35 Ответить
яке прокацаплене ? 10 кілометрів від польского кордоду -там люди українською і польскою розмовляли ще в 70-80 -х роках . В селище приїхало дуже багато різних національностей в 50-і але не кацапів , шоб ви розуміли шо кацапи сцяли їхати в Західну Україну . В мене сестра там живе і дуже багато друзів - смт дійсно Українське -ще у 90-х жителі підняли питання перейменування із жовтневого, а скільки волонтерів , а скільки зараз на Донбасі воюють. Шахти закрили в 90-і і справжніх шахтарів що робили на 6 і 7 шахті вже майже немає нікого в живих. А ********* шоб бути не обв"язково бути шахтарем.
Останні років десять там дуже багато понаїхало немісцевих -дешеве житло і тихе місце .
З.І. До речі подзвонив сестрі -ніхто нічого не знає хто це зробив хоча там того селища 3000 людей.
показать весь комментарий
29.10.2021 12:39 Ответить
"Построен на территории шахты № 6 ..." -оце точно якийсь совкодрочер придумав , бо селище збудоване за кілометр від шахт...на території шахт не було ніяких житлових забудов ...
показать весь комментарий
29.10.2021 12:51 Ответить
Усыпить подонка мучительным способом!
показать весь комментарий
29.10.2021 09:48 Ответить
а если это следственная ошибка?
показать весь комментарий
29.10.2021 09:59 Ответить
Якщо не гірше - фальсифікація, наприклад.
показать весь комментарий
29.10.2021 10:12 Ответить
Понять, простить и отпустить ?
К сожалению всегда были и будут " ошибки". Но это не значит что надо ничего не делать. Риск безвинно пострадать живя среди людей достаточно высок и это плата за те блага что несёт коллективное проживание
показать весь комментарий
24.11.2021 11:29 Ответить
А, собственно, нафига, если "умный народ", в лице 73 % долбобёов, может выбрать его очередным президентом?
показать весь комментарий
29.10.2021 11:15 Ответить
Это случайно не переселенец с тампаса??? Их до хера перебралось в те регионы после сдачи своей кормилецкой территории!!!
показать весь комментарий
29.10.2021 09:58 Ответить
Вище Яр Холодний, перечитайте
показать весь комментарий
29.10.2021 10:26 Ответить
Згвалтував. Або не згвалтував. Або дівчинка нафантазувала. Або батьки дівчинки хочуть помститись за щось інше. Або менти чомусь на діда злі. Або просто "роблять план" по згвалтуванням. Або прокурорським потрібна "гучна справа" для просування но службі. Або, або, або... Головне, пам'ятати, попри вже звичний для олігархічних ЗМІ "викривальний" хайп для довірливих і тупорилих: правоохоронна система в Україні відсутня як явище, в кривоохоронних структурах працюють злочинці в погонах, яких самих можна пересаджати майже усіх, бо там порушення Закону на порушенні.
показать весь комментарий
29.10.2021 09:58 Ответить
Вроде уже начал забывать кацапов, с их, мол, я тибениверю... а здесь тыць та й розвиднiлось...ЗЫ особенно меня шокировало , шо девочка нафантазировала, типо, имела богатую практику для более изощренных фантазий...
показать весь комментарий
29.10.2021 10:05 Ответить
Як ти можешь забути СЕБЕ САМОГО, блазень...?
показать весь комментарий
29.10.2021 10:15 Ответить
Пане, кепськуете, чи тролите... чи просто .упень. Але ж бо, ви репнув у калюжу, шо й вода випарувалась... -зашквар повний, мабуть.
показать весь комментарий
29.10.2021 10:25 Ответить
Если отец замочит кондома, я его пойму.
показать весь комментарий
29.10.2021 09:58 Ответить
И о да, если и сожгет остатнки, шобы гипотетически не было возможности клонировать, тоже пойму.
показать весь комментарий
29.10.2021 10:00 Ответить
Є такі злочини котрі не можна зрозуміти звичайній людині і за такі злочини мають бути такі покарання щоб той хто думає вчинити жахався навіть думати, а не те щоб скоїти.
показать весь комментарий
29.10.2021 10:01 Ответить
Бабушка рассказывала, шо в 1933 году определили в ее селе людоеда(мальчик попрошайка с другой деревни исчез). Вышли на нелюда ночью, по запаху варившегося мяса... Пiд припiчком стояли в ботиночках обрубки ног, в казане варилась человечина. Эта гнида жила бобылем одиноким... Когда озверевший народ вытащил его на майдан (центральное место где была лавка(магазин) , рядом было место для выгона коров на пашу утром и возврат вечером. Те. люди с этого места выгоняли своих коров в череду, а вечером шли до череды, чтобы потом пригнать корову домой... На майдане был большущий гранитный камень(заподлицо с землей... За ментом и председателем колхоза послали... Но когда этот зверь поведал , шо впервые он попробоввл человечину во время гражданской войны, т.е., во время самого первого большевистского голода, тогда он проживал на каазлабаде... и что сейчас не раскаивается... опупевший народ уложил его на гранит и тяжелым камнем несколько человек разможжили ему грудную клетку. Пол часа он хрипел, но до приезда цементовоза сдох собачьей смертью.
показать весь комментарий
29.10.2021 10:20 Ответить
Народу за самосуд ничего не было предъявлено ментами.
показать весь комментарий
29.10.2021 10:21 Ответить
Так от у таких випадках самосуд має бути узаконений,бо основним джерелом влади є народ а він знайде як покарати нелюда.
показать весь комментарий
29.10.2021 10:26 Ответить
Не, пане. Самосуду нет оправдания, но факт остается фактом. Самосуд есть там , где власть бессильна. Ко всему, самосуд - это когда человек едет с катушек и в состоянии аффекта не отдает себе отчет.
показать весь комментарий
29.10.2021 11:15 Ответить
историю рассказал хорошую, а выводы какие то поцоватые делаешь
показать весь комментарий
29.10.2021 12:25 Ответить
Пане, на Донбассе ведь подкацапники , до прихода ихтамнетов , но уже ими ведомые, резали украинцам и животы и на лоскутки тело... Ведь их "правда", мы - бандеровцы, потому подлежащие уничтожению, даже через кацапо-самосуд. Есть повернутые люди с рождения. И если такие будут делать самосуд, то для них причиной может быть и не изнасилование, а тупо антагонистическое идейное противостояние или просто, чел не правильно вас поймет. Я говорю в общем. Но сам бы поступил, в случае изнасилования, быстрее всего, жестко и раз и навсегда.
показать весь комментарий
29.10.2021 14:34 Ответить
Якщо депутати неспроможні написати адекватні закони то треба щоб карала вулиця бо влада думає тільки як всидіти на кориті.
показать весь комментарий
29.10.2021 12:52 Ответить
Кацап, а ти вже покаявся за страшні злочини, що твої співітчизники робили з 1917 по 1991 рік? А то притяг заяложену по пабліках гебістьку казочку, з якої вийшло, що не ви, кацапи, справжні людоїди, а якийсь українець, якого треба вбити каменем по голові. Смердючий ти кацап.
показать весь комментарий
29.10.2021 10:24 Ответить
Меня улыбает, шо вы даже не в состоянии осилить мою тегу - это мне и напоминает кацапа...
показать весь комментарий
29.10.2021 10:45 Ответить
...місце, де вигоняли корів на пашу, на пасовисько.
Так завжди говорили на вінничині. Зара мало хто так каже. А в нас це місце називали не Майдан, а Вигін.
показать весь комментарий
29.10.2021 12:51 Ответить
Пане, собирались на сход на майдане, где лавка, а рядом , только немного в стороне, был вигiн. И так было еще с дореволюционных времен.
показать весь комментарий
29.10.2021 14:47 Ответить
... и еще , было такое понятие как тирло, для коровок - место отдыха й ремегання, а для хозяюшек - место обеденной дойки.
показать весь комментарий
29.10.2021 14:51 Ответить
В нынешнее время старые козлы совсем озверели , детей насиловать начали … И это не единичный случай .
Что в мире происходит ???😡
Таких мразей надо медленно по кускам резать !
показать весь комментарий
29.10.2021 10:08 Ответить
В Іспанії такого ж не буває, кацапура, правда? Чи ти гадки не маєш, що там в Іспанії, кацап-проксі?
показать весь комментарий
29.10.2021 10:26 Ответить
У неё бывший алкоголик, лучше не связывайся, ненавидит всех мужиков.
показать весь комментарий
29.10.2021 11:03 Ответить
Похвально , что боишься .
Я ненавижу пиз@лявых мужиков , которые ведут себя как бабы…
показать весь комментарий
03.11.2021 21:08 Ответить
От кацапа слышу.
показать весь комментарий
03.11.2021 21:11 Ответить
в таких случаях должна быть показательная казнь. показ по всем сми 24-7. ни что другое не действует.
показать весь комментарий
29.10.2021 10:27 Ответить
Никакой страх смертной казни на таких нелюдей не действует.
Они считают что их не поймают.
показать весь комментарий
29.10.2021 10:47 Ответить
я о том что их нужно *********. потерпевшие знают что рано или позно эта тварь опять будет на свободе. и не исключено что будет жить по соседству.
показать весь комментарий
29.10.2021 12:03 Ответить
Каким образом какой то дед получил постоянный доступ к телу незнакомой девочки семилетней?!
Чем занимались в это время ее родители?! Они невинуватые?
показать весь комментарий
29.10.2021 10:36 Ответить
Следствие недолжно ''СЧИТАТЬ'', а должно '' ДОКАЗАТЬ''.
показать весь комментарий
29.10.2021 10:59 Ответить
зачем об этом писать? хотя украинская журнашлюстика только и пишет об авариях, изнасилованиях, воровстве...
показать весь комментарий
29.10.2021 11:27 Ответить
 
 