63-летний мужчина несколько раз изнасиловал 7-летнюю девочку на Волыни, - прокуратура

Суд отправил под стражу 63-летнего жителя поселка Благодатное в Нововолынске, которого подозревают в изнасиловании малолетнего ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Волынской областной больницы в Telegram.

"При принципиальной позиции прокуроров Нововолынского отдела Владимир-Волынской окружной прокуратуры, которые осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве о совершении 63-летним жителем поселка Благодатное изнасилование 7-летней девочки (ч. 4 ст. 152 УК Украины), суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Следствие считает, что в течение июля-августа 2021 года мужчина несколько раз совершал такие действия над ребенком.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении этого преступления и в дальнейшем он будет находиться под стражей без возможности внесения залога.

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Справка: санкцией ч.4 ст. 152 УК Украины за изнасилование лица, не достигшего 14 лет, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.