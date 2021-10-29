63-летний мужчина несколько раз изнасиловал 7-летнюю девочку на Волыни, - прокуратура
Суд отправил под стражу 63-летнего жителя поселка Благодатное в Нововолынске, которого подозревают в изнасиловании малолетнего ребенка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Волынской областной больницы в Telegram.
"При принципиальной позиции прокуроров Нововолынского отдела Владимир-Волынской окружной прокуратуры, которые осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве о совершении 63-летним жителем поселка Благодатное изнасилование 7-летней девочки (ч. 4 ст. 152 УК Украины), суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.
Следствие считает, что в течение июля-августа 2021 года мужчина несколько раз совершал такие действия над ребенком.
В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении этого преступления и в дальнейшем он будет находиться под стражей без возможности внесения залога.
Справка: санкцией ч.4 ст. 152 УК Украины за изнасилование лица, не достигшего 14 лет, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
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с*ка казляра, скотоподобная тварь...совсем остатки моска про**ал...нелюдь
"В https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1953 году был спроектирован посёлок Октябрьский, который вошёл в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA Нововолынского горсовета в конце 70х был переименован в Жовтневое. Построен на территории шахты № 6, которая был сдана в эксплуатацию в декабре https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1956 года , и шахты № 7, сданной в ноябре https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1957 года ."
Основой экономики посёлка являлась добыча угляhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-autogenerated1-2 [2] .
Пояснить - ХТО у нас в 50-ті роки був шахтарями?
я в твоем высере вижу только одно - разжигание межнациональной розни.
В то время как новость совсем дургом - о подонках и равнодушном окружении этой твари.
Не верю, что никто ничего не подозревал из окружающих, не видите ли не знает.
И еще - где тут вопители что девочка "сама хотела"?
І твої дід з бабою могли такою самою "українською" говорить
Так і тут Їх "сміливість" і "мужність" викликана своєрідною "обезбашеністю" і "наплювательством" на своє життя і здоров"я А коли людина "плює" на себе то тим більше для неї ціна життя і здоров"я іншої людини теж обезцінюється Це - психологія І не просто "психологія" а її ухил у "патологію" А саме цей "ухил" я вивчав: називається "судова психологія"
Останні років десять там дуже багато понаїхало немісцевих -дешеве житло і тихе місце .
З.І. До речі подзвонив сестрі -ніхто нічого не знає хто це зробив хоча там того селища 3000 людей.
К сожалению всегда были и будут " ошибки". Но это не значит что надо ничего не делать. Риск безвинно пострадать живя среди людей достаточно высок и это плата за те блага что несёт коллективное проживание
Так завжди говорили на вінничині. Зара мало хто так каже. А в нас це місце називали не Майдан, а Вигін.
Что в мире происходит ???😡
Таких мразей надо медленно по кускам резать !
Я ненавижу пиз@лявых мужиков , которые ведут себя как бабы…
Они считают что их не поймают.
Чем занимались в это время ее родители?! Они невинуватые?