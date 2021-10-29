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63-річний чоловік кілька разів зґвалтував 7-річну дівчинку на Волині, - прокуратура

63-річний чоловік кілька разів зґвалтував 7-річну дівчинку на Волині, - прокуратура

Суд відправив під варту 63-річного мешканця селища Благодатне у Нововолинську, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Волинської обласної лікарні у Telegram.

"За принципової позиції прокурорів Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про скоєння 63-річним жителем селища Благодатне зґвалтування 7-річної дівчинки (ч. 4 ст. 152 КК України), суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – йдеться у повідомленні.

Слідство вважає, що протягом липня-серпня 2021 року чоловік кілька разів вчиняв такі дії над дитиною.

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Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні цього злочину і надалі він перебуватиме під вартою без можливості внесення застави.

Довідка: санкцією ч.4 ст. 152 КК України за зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Автор: 

діти (5157) зґвалтування (389) прокуратура (3705) Волинська область (882)


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Топ коментарі
+16
А що ти хотів від бидла прикацапленого?

"В https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1953 году был спроектирован посёлок Октябрьский, который вошёл в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA Нововолынского горсовета в конце 70х был переименован в Жовтневое. Построен на территории шахты № 6, которая был сдана в эксплуатацию в декабре https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1956 года , и шахты № 7, сданной в ноябре https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1957 года ."

Основой экономики посёлка являлась добыча угляhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-autogenerated1-2 [2] .
Пояснить - ХТО у нас в 50-ті роки був шахтарями?
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29.10.2021 09:51 Відповісти
+13
бедный ребенок....
с*ка казляра, скотоподобная тварь...совсем остатки моска про**ал...нелюдь
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29.10.2021 09:44 Відповісти
+12
А як ти думаєш - чому на Донбас ще з кінця ХІХ століття масово завозили "кацапню" для роботи на шахтах? Та тому що українські селяни туди лізти не хотіли! У мене товариш одружився на Донбасі попрацював два роки в шахті (бо платили гарно) а потім забрав дружину і поїхав додому на Полісся Те ж саме і на Волині Тим більше - не забувай про політику "русифікації" західноукраїнських земель!
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29.10.2021 10:06 Відповісти
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Похоже нам есть чему поучиться у Талибов
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29.10.2021 09:41 Відповісти
бедный ребенок....
с*ка казляра, скотоподобная тварь...совсем остатки моска про**ал...нелюдь
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29.10.2021 09:44 Відповісти
А що ти хотів від бидла прикацапленого?

"В https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1953 году был спроектирован посёлок Октябрьский, который вошёл в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA Нововолынского горсовета в конце 70х был переименован в Жовтневое. Построен на территории шахты № 6, которая был сдана в эксплуатацию в декабре https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1956 года , и шахты № 7, сданной в ноябре https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1957 года ."

Основой экономики посёлка являлась добыча угляhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-autogenerated1-2 [2] .
Пояснить - ХТО у нас в 50-ті роки був шахтарями?
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29.10.2021 09:51 Відповісти
хіба на Волині нема місцевих шахтарів, всі заїзжі
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29.10.2021 09:59 Відповісти
А як ти думаєш - чому на Донбас ще з кінця ХІХ століття масово завозили "кацапню" для роботи на шахтах? Та тому що українські селяни туди лізти не хотіли! У мене товариш одружився на Донбасі попрацював два роки в шахті (бо платили гарно) а потім забрав дружину і поїхав додому на Полісся Те ж саме і на Волині Тим більше - не забувай про політику "русифікації" західноукраїнських земель!
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29.10.2021 10:06 Відповісти
слушай ты ахинею пишешь. На Волыни работают местные сколько угодно. И с чего ты взял, что этот пенс - шахтер вообще?
я в твоем высере вижу только одно - разжигание межнациональной розни.
В то время как новость совсем дургом - о подонках и равнодушном окружении этой твари.
Не верю, что никто ничего не подозревал из окружающих, не видите ли не знает.
И еще - где тут вопители что девочка "сама хотела"?
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29.10.2021 10:46 Відповісти
І коли саме "місцеві" почали там працювать? З дня створення шахти? Не вірю! Хіба що в примусовому порядку! А хто туди ішов пізніше - це вже інша справа
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29.10.2021 12:05 Відповісти
той кого підозрюють -не кацап, не прокацап і не був шахтарем ніколи, все життя пропрацював на заводі СТО в Нововолинську , який збудували в свій час німці, не приїзжий , має родину і дітей , не п"є і не палить, 7-ми річна дівчинка його родичка , у дівчинки мати померла, батько - чорний п"яниця... сусіди і знайомі кажуть шо то сімейні якісь розбірки через гроші... а шо там насправді ніхто не знає ..
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29.10.2021 13:41 Відповісти
Ти розумієш що таке "психологія натовпу" "груповий менталітет"? Не більше 5-10% людей здатні зберегти самодостатність у соціальній групі (та й то їх називають "білими воронами") Решта пристосовуються і ведуть себе у відповідності з поведінкою основної маси людей Саме про це я тобі і пробую "втовкти" а ти все упираєшся і доводиш що "вони не такі" Ну - бачив я шахтарів у Лутугіно(Луганщина) у Ватутіно (Черкащина) колишніх шахтарів Калуша Великої різниці не помічав!
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29.10.2021 14:03 Відповісти
так я згоден . шахтарі особлива каста зі своїми поняттями і приколами - якби серед них виліз такий покидьок вони його там в лаві і закопали...
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29.10.2021 14:15 Відповісти
Слухай! А як твої шахтарі у шахту залізають? Їм же крила ангельські заважать будуть! Та й відмивать їх після кожної зміни "заморишся"!
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29.10.2021 14:31 Відповісти
шо, кацапчик - обидно стало за кацапов?
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29.10.2021 12:22 Відповісти
Батько мій та тесть, вже покійні, працювали на шахті №6. Обидва з Волині, місцеві. Людину поціновують не за національністю, затямте собі.
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29.10.2021 11:56 Відповісти
Ну і що? Я кажу не про "національність" а про "менталітет" А він нав"язується саме "гегемоном" Тому навіть населений пункт носить "окацаплене" найменування!
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29.10.2021 12:03 Відповісти
Тобто, усі мешканці наспунктів з радянськими назвами є носіями гегемонівського менталітету? Щось у Вас не теє з оцінками. Так і злочин скоєно у милозвучному теперішньому Благодатному. Покидьки є усюди, як і добрі люди.
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29.10.2021 12:17 Відповісти
Знаєш - коли мені осточортів Крим (у 1994 му) з його "русскаязичними" і їх гавкотом в адресу "Украины загубившей своим Северокрымским каналом уникальную природу Крыма" я вирішив перевестись до іншого місця служби - хоч і з "посадовим пониженням" Запропонували Донбас і Полісся Від Донбасу я відразу відмовився Сказав: "Я хочу жить і працювать серед нормальних людей а не серед п"яного бидла!" (я там пожив будучи у відрядженні ще в 1989 році - так що було з чим порівнять Шахтарі в основній своїй масі - "обезбашенні" люди зі своєрідними поглядами на життя
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29.10.2021 12:31 Відповісти
Волинські шахтарі відрізняються від даунбаскіх , повір на слово.
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29.10.2021 12:42 Відповісти
Мене "на слово" вірить відучили років тридцять тому!
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29.10.2021 12:47 Відповісти
Ну якщо ти на Поліссі (тобі не далеко , то велкам в Нововолинськ ! на очі побачиш-на вуха почуєш !
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29.10.2021 12:53 Відповісти
Достойний поступок. Не кожен на це міг піти.
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29.10.2021 12:45 Відповісти
А знаєш яка моя дружина задоволена? Власне житло і нормальні люди навкруги!...
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29.10.2021 12:50 Відповісти
Ну -ну і яка назва у вашого"ельдорадо" ?
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29.10.2021 12:56 Відповісти
Чернігівщина Тобі вистачить?
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29.10.2021 13:04 Відповісти
Ну а місто чи село шо слабо назвати ? Мій дід до речі і бабця родом з села Костобобра Семенівського р-ну і вони приїхали в Благодатне в 50-і і пропрацювали на 7-й шахті. Так шо про "прокацапське" Благодатне краще нічого не пиши.
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29.10.2021 13:15 Відповісти
Костобобров ...
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29.10.2021 13:16 Відповісти
Може ще й "пальцем показать"? І що конкретно тобі це дасть? А щодо твого "Костобоброва" то жителі його лише числяться "українцями" - там української мови на вулицях і не чуть У мене колишній підлеглий з Семенівки і кілька разів ми з ним туди на полювання їздили Шпарять на "суржику" з російською основою і вкрапленнями українських і білоруських слів От тобі і "некацапи"!!!
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29.10.2021 13:45 Відповісти
та мігби й "показать пальцем" , а то я бачу і Чернігівщину поділили , може зараз там і так може і раніше було але дід і баба українською мовою завжди розмовляли .може того і звали звідтіля в "прокацапське" жовтневе.
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29.10.2021 14:11 Відповісти
...звалили...
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29.10.2021 14:16 Відповісти
Приїдь і перевір свій Костобобрів Тим більше що я прожив тут більше 20 років і до цих пір насміхаюся над місцевими і їх "українською" мовою з "поліщуцькими прибамбасами" "ПАйдєм прАйдем - мо" шо нАйдєм! А нє нАйдем - просто "прАйдєм!"
І твої дід з бабою могли такою самою "українською" говорить
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29.10.2021 14:22 Відповісти
ну так , -ти ж все знаєш ...
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29.10.2021 16:47 Відповісти
Про те чого я не знаю - я навіть не лізу в обговорення!
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29.10.2021 16:50 Відповісти
Не сумніваюсь, що ви пройшли певний шлях, але ось висновки у вас узагальнюючі ( середня температура по палаті). Єдине, погоджуся з "обезбашеністю" шахтарів, бо спуститися під землю на таку глибину і працювати під тріском кровлі над головою і під загрозою бути придавленим, це неабияка сміливість і мужність. Чи ви вкладали якийсь інший зміст?
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29.10.2021 13:19 Відповісти
Знаєш - на всі риси людського характеру можна дивиться з різних точок зору Навіть з протилежних Те що вважається позитивною рисою в одних умовах в інших стає негативом Колись читав що одна відома людина проходячи "Алеєю Космонавтів" у Байконурі сказала - "Героїзм з"являється там де не вистачило фахівців!"
Так і тут Їх "сміливість" і "мужність" викликана своєрідною "обезбашеністю" і "наплювательством" на своє життя і здоров"я А коли людина "плює" на себе то тим більше для неї ціна життя і здоров"я іншої людини теж обезцінюється Це - психологія І не просто "психологія" а її ухил у "патологію" А саме цей "ухил" я вивчав: називається "судова психологія"
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29.10.2021 13:35 Відповісти
яке прокацаплене ? 10 кілометрів від польского кордоду -там люди українською і польскою розмовляли ще в 70-80 -х роках . В селище приїхало дуже багато різних національностей в 50-і але не кацапів , шоб ви розуміли шо кацапи сцяли їхати в Західну Україну . В мене сестра там живе і дуже багато друзів - смт дійсно Українське -ще у 90-х жителі підняли питання перейменування із жовтневого, а скільки волонтерів , а скільки зараз на Донбасі воюють. Шахти закрили в 90-і і справжніх шахтарів що робили на 6 і 7 шахті вже майже немає нікого в живих. А ********* шоб бути не обв"язково бути шахтарем.
Останні років десять там дуже багато понаїхало немісцевих -дешеве житло і тихе місце .
З.І. До речі подзвонив сестрі -ніхто нічого не знає хто це зробив хоча там того селища 3000 людей.
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29.10.2021 12:39 Відповісти
"Построен на территории шахты № 6 ..." -оце точно якийсь совкодрочер придумав , бо селище збудоване за кілометр від шахт...на території шахт не було ніяких житлових забудов ...
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29.10.2021 12:51 Відповісти
Усыпить подонка мучительным способом!
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29.10.2021 09:48 Відповісти
а если это следственная ошибка?
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29.10.2021 09:59 Відповісти
Якщо не гірше - фальсифікація, наприклад.
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29.10.2021 10:12 Відповісти
Понять, простить и отпустить ?
К сожалению всегда были и будут " ошибки". Но это не значит что надо ничего не делать. Риск безвинно пострадать живя среди людей достаточно высок и это плата за те блага что несёт коллективное проживание
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24.11.2021 11:29 Відповісти
А, собственно, нафига, если "умный народ", в лице 73 % долбобёов, может выбрать его очередным президентом?
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29.10.2021 11:15 Відповісти
Это случайно не переселенец с тампаса??? Их до хера перебралось в те регионы после сдачи своей кормилецкой территории!!!
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29.10.2021 09:58 Відповісти
Вище Яр Холодний, перечитайте
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29.10.2021 10:26 Відповісти
Згвалтував. Або не згвалтував. Або дівчинка нафантазувала. Або батьки дівчинки хочуть помститись за щось інше. Або менти чомусь на діда злі. Або просто "роблять план" по згвалтуванням. Або прокурорським потрібна "гучна справа" для просування но службі. Або, або, або... Головне, пам'ятати, попри вже звичний для олігархічних ЗМІ "викривальний" хайп для довірливих і тупорилих: правоохоронна система в Україні відсутня як явище, в кривоохоронних структурах працюють злочинці в погонах, яких самих можна пересаджати майже усіх, бо там порушення Закону на порушенні.
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29.10.2021 09:58 Відповісти
Вроде уже начал забывать кацапов, с их, мол, я тибениверю... а здесь тыць та й розвиднiлось...ЗЫ особенно меня шокировало , шо девочка нафантазировала, типо, имела богатую практику для более изощренных фантазий...
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29.10.2021 10:05 Відповісти
Як ти можешь забути СЕБЕ САМОГО, блазень...?
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29.10.2021 10:15 Відповісти
Пане, кепськуете, чи тролите... чи просто .упень. Але ж бо, ви репнув у калюжу, шо й вода випарувалась... -зашквар повний, мабуть.
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29.10.2021 10:25 Відповісти
Если отец замочит кондома, я его пойму.
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29.10.2021 09:58 Відповісти
И о да, если и сожгет остатнки, шобы гипотетически не было возможности клонировать, тоже пойму.
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29.10.2021 10:00 Відповісти
Є такі злочини котрі не можна зрозуміти звичайній людині і за такі злочини мають бути такі покарання щоб той хто думає вчинити жахався навіть думати, а не те щоб скоїти.
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29.10.2021 10:01 Відповісти
Бабушка рассказывала, шо в 1933 году определили в ее селе людоеда(мальчик попрошайка с другой деревни исчез). Вышли на нелюда ночью, по запаху варившегося мяса... Пiд припiчком стояли в ботиночках обрубки ног, в казане варилась человечина. Эта гнида жила бобылем одиноким... Когда озверевший народ вытащил его на майдан (центральное место где была лавка(магазин) , рядом было место для выгона коров на пашу утром и возврат вечером. Те. люди с этого места выгоняли своих коров в череду, а вечером шли до череды, чтобы потом пригнать корову домой... На майдане был большущий гранитный камень(заподлицо с землей... За ментом и председателем колхоза послали... Но когда этот зверь поведал , шо впервые он попробоввл человечину во время гражданской войны, т.е., во время самого первого большевистского голода, тогда он проживал на каазлабаде... и что сейчас не раскаивается... опупевший народ уложил его на гранит и тяжелым камнем несколько человек разможжили ему грудную клетку. Пол часа он хрипел, но до приезда цементовоза сдох собачьей смертью.
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29.10.2021 10:20 Відповісти
Народу за самосуд ничего не было предъявлено ментами.
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29.10.2021 10:21 Відповісти
Так от у таких випадках самосуд має бути узаконений,бо основним джерелом влади є народ а він знайде як покарати нелюда.
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29.10.2021 10:26 Відповісти
Не, пане. Самосуду нет оправдания, но факт остается фактом. Самосуд есть там , где власть бессильна. Ко всему, самосуд - это когда человек едет с катушек и в состоянии аффекта не отдает себе отчет.
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29.10.2021 11:15 Відповісти
историю рассказал хорошую, а выводы какие то поцоватые делаешь
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29.10.2021 12:25 Відповісти
Пане, на Донбассе ведь подкацапники , до прихода ихтамнетов , но уже ими ведомые, резали украинцам и животы и на лоскутки тело... Ведь их "правда", мы - бандеровцы, потому подлежащие уничтожению, даже через кацапо-самосуд. Есть повернутые люди с рождения. И если такие будут делать самосуд, то для них причиной может быть и не изнасилование, а тупо антагонистическое идейное противостояние или просто, чел не правильно вас поймет. Я говорю в общем. Но сам бы поступил, в случае изнасилования, быстрее всего, жестко и раз и навсегда.
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29.10.2021 14:34 Відповісти
Якщо депутати неспроможні написати адекватні закони то треба щоб карала вулиця бо влада думає тільки як всидіти на кориті.
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29.10.2021 12:52 Відповісти
Кацап, а ти вже покаявся за страшні злочини, що твої співітчизники робили з 1917 по 1991 рік? А то притяг заяложену по пабліках гебістьку казочку, з якої вийшло, що не ви, кацапи, справжні людоїди, а якийсь українець, якого треба вбити каменем по голові. Смердючий ти кацап.
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29.10.2021 10:24 Відповісти
Меня улыбает, шо вы даже не в состоянии осилить мою тегу - это мне и напоминает кацапа...
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29.10.2021 10:45 Відповісти
...місце, де вигоняли корів на пашу, на пасовисько.
Так завжди говорили на вінничині. Зара мало хто так каже. А в нас це місце називали не Майдан, а Вигін.
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29.10.2021 12:51 Відповісти
Пане, собирались на сход на майдане, где лавка, а рядом , только немного в стороне, был вигiн. И так было еще с дореволюционных времен.
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29.10.2021 14:47 Відповісти
... и еще , было такое понятие как тирло, для коровок - место отдыха й ремегання, а для хозяюшек - место обеденной дойки.
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29.10.2021 14:51 Відповісти
В нынешнее время старые козлы совсем озверели , детей насиловать начали … И это не единичный случай .
Что в мире происходит ???😡
Таких мразей надо медленно по кускам резать !
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29.10.2021 10:08 Відповісти
В Іспанії такого ж не буває, кацапура, правда? Чи ти гадки не маєш, що там в Іспанії, кацап-проксі?
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29.10.2021 10:26 Відповісти
У неё бывший алкоголик, лучше не связывайся, ненавидит всех мужиков.
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29.10.2021 11:03 Відповісти
Похвально , что боишься .
Я ненавижу пиз@лявых мужиков , которые ведут себя как бабы…
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03.11.2021 21:08 Відповісти
От кацапа слышу.
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03.11.2021 21:11 Відповісти
в таких случаях должна быть показательная казнь. показ по всем сми 24-7. ни что другое не действует.
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29.10.2021 10:27 Відповісти
Никакой страх смертной казни на таких нелюдей не действует.
Они считают что их не поймают.
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29.10.2021 10:47 Відповісти
я о том что их нужно *********. потерпевшие знают что рано или позно эта тварь опять будет на свободе. и не исключено что будет жить по соседству.
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29.10.2021 12:03 Відповісти
Каким образом какой то дед получил постоянный доступ к телу незнакомой девочки семилетней?!
Чем занимались в это время ее родители?! Они невинуватые?
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29.10.2021 10:36 Відповісти
Следствие недолжно ''СЧИТАТЬ'', а должно '' ДОКАЗАТЬ''.
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29.10.2021 10:59 Відповісти
зачем об этом писать? хотя украинская журнашлюстика только и пишет об авариях, изнасилованиях, воровстве...
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29.10.2021 11:27 Відповісти
 
 