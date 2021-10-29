63-річний чоловік кілька разів зґвалтував 7-річну дівчинку на Волині, - прокуратура

Суд відправив під варту 63-річного мешканця селища Благодатне у Нововолинську, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Волинської обласної лікарні у Telegram.

"За принципової позиції прокурорів Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про скоєння 63-річним жителем селища Благодатне зґвалтування 7-річної дівчинки (ч. 4 ст. 152 КК України), суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – йдеться у повідомленні.

Слідство вважає, що протягом липня-серпня 2021 року чоловік кілька разів вчиняв такі дії над дитиною.

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Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні цього злочину і надалі він перебуватиме під вартою без можливості внесення застави.

Довідка: санкцією ч.4 ст. 152 КК України за зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.