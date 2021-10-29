63-річний чоловік кілька разів зґвалтував 7-річну дівчинку на Волині, - прокуратура
Суд відправив під варту 63-річного мешканця селища Благодатне у Нововолинську, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дитини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Волинської обласної лікарні у Telegram.
"За принципової позиції прокурорів Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про скоєння 63-річним жителем селища Благодатне зґвалтування 7-річної дівчинки (ч. 4 ст. 152 КК України), суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – йдеться у повідомленні.
Слідство вважає, що протягом липня-серпня 2021 року чоловік кілька разів вчиняв такі дії над дитиною.
Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні цього злочину і надалі він перебуватиме під вартою без можливості внесення застави.
Довідка: санкцією ч.4 ст. 152 КК України за зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.
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с*ка казляра, скотоподобная тварь...совсем остатки моска про**ал...нелюдь
"В https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1953 году был спроектирован посёлок Октябрьский, который вошёл в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA Нововолынского горсовета в конце 70х был переименован в Жовтневое. Построен на территории шахты № 6, которая был сдана в эксплуатацию в декабре https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1956 года , и шахты № 7, сданной в ноябре https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1957 года ."
Основой экономики посёлка являлась добыча угляhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-autogenerated1-2 [2] .
Пояснить - ХТО у нас в 50-ті роки був шахтарями?
я в твоем высере вижу только одно - разжигание межнациональной розни.
В то время как новость совсем дургом - о подонках и равнодушном окружении этой твари.
Не верю, что никто ничего не подозревал из окружающих, не видите ли не знает.
И еще - где тут вопители что девочка "сама хотела"?
І твої дід з бабою могли такою самою "українською" говорить
Так і тут Їх "сміливість" і "мужність" викликана своєрідною "обезбашеністю" і "наплювательством" на своє життя і здоров"я А коли людина "плює" на себе то тим більше для неї ціна життя і здоров"я іншої людини теж обезцінюється Це - психологія І не просто "психологія" а її ухил у "патологію" А саме цей "ухил" я вивчав: називається "судова психологія"
Останні років десять там дуже багато понаїхало немісцевих -дешеве житло і тихе місце .
З.І. До речі подзвонив сестрі -ніхто нічого не знає хто це зробив хоча там того селища 3000 людей.
К сожалению всегда были и будут " ошибки". Но это не значит что надо ничего не делать. Риск безвинно пострадать живя среди людей достаточно высок и это плата за те блага что несёт коллективное проживание
Так завжди говорили на вінничині. Зара мало хто так каже. А в нас це місце називали не Майдан, а Вигін.
Что в мире происходит ???😡
Таких мразей надо медленно по кускам резать !
Я ненавижу пиз@лявых мужиков , которые ведут себя как бабы…
Они считают что их не поймают.
Чем занимались в это время ее родители?! Они невинуватые?