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Новости Борьба с коронавирусом
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Большая проблема - локальные религиозные лидеры, выступающие против вакцинации от COVID-19, - Кузин

Большая проблема - локальные религиозные лидеры, выступающие против вакцинации от COVID-19, - Кузин

Сейчас около 30 проблемных территориальных громад, которые требуют большего внимания с точки зрения эпидемического наблюдения или противоэпидемических мер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Гордон" заявил главный санврач Игорь Кузин.

По его словам, вспышки коронавируса происходят на больших предприятиях, где полностью непривитый персонал или полное игнорирование противоэпидемических мер. Чаще всего рядом находится общежитие с большим скоплением людей, соответственно, 55–60% населения громады работает на одном большом предприятии. И один завозной случай коронавирусной болезни быстро приводит к поражению всей громады. Например, такие случаи были в Черновицкой и Харьковской областях.

"Вторая большая проблема на уровне громад - локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации. Разъяснения и активная коммуникация с людьми не срабатывают, и почти вся община или не хочет вакцинироваться, или полностью игнорирует меры профилактики", - отметил Кузин.

В то же время, добавил главный санврач, есть и хорошие примеры, когда руководство громад, наоборот, эффективно проводит разъяснения, промоутирует вакцинацию, там привито много людей и, соответственно, низкая заболеваемость.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Что делать, если купили "липовый" COVID-сертификат, но теперь хотите вакцинироваться: Объяснение главного санврача Кузина. ВИДЕО

Автор: 

вакцина (3815) религия (900) церковь (1325) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+10
Цікаво, а який це "рєлігіозний лідєр" діє у Верховній Раді, що більшість депутатів невакциновані?
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29.10.2021 10:03 Ответить
+9
Кузін не хоче назвати "локальних" релігійних лідерів.
Тому що це їхній гебнявий, гундяївський патріархат МП, сектантами якого є наближені до зеленого лідора Кіріл Тимошенко, Баканов та інші.
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29.10.2021 10:04 Ответить
+5
Ну так если регулярно врать, то ничо удивительного в том, что вам не верят.
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29.10.2021 10:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну так если регулярно врать, то ничо удивительного в том, что вам не верят.
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29.10.2021 10:01 Ответить
Всім відомо, що секта Гундяєва Мокшанського православія свідомо дестабілізує епідемічну ситуацію в Україні - така в них робота. Влаштовують хресні ходи, акції протести, цілування ікон/мощей, лобзання одне одного тощо.
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29.10.2021 10:14 Ответить
на МП никогда не смотрел, но вот в этом вопросе их принципиальность тянет на респект.
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29.10.2021 10:55 Ответить
а на кацапии МП выступает ЗА вакцианию, прикинь? тянет на два респекта от тебя
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29.10.2021 12:27 Ответить
Во всем мире врут? Это всемирный заговор? Или пандемия только в Украине?
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29.10.2021 10:16 Ответить
В некоторых других странах вакцинировано овер 50% - видимо там народ доверяет.
Чото не ясно?
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29.10.2021 10:18 Ответить
во всем
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29.10.2021 10:56 Ответить
И где это в Черновицкой области большие предприятия с общежитиями?
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29.10.2021 10:01 Ответить
Гнать в шею рузких аопов. Это агенты фсб
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29.10.2021 10:03 Ответить
Цікаво, а який це "рєлігіозний лідєр" діє у Верховній Раді, що більшість депутатів невакциновані?
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29.10.2021 10:03 Ответить
в ради -равин
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29.10.2021 10:05 Ответить
Главный суд раввината Израиля решения по теме вакцинации
https://vidio.blog/watch/pGwt5bKPigV3gJa
Равин о вакцинации
https://vidio.blog/watch/qeDc6wsr7oSd1ao
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29.10.2021 11:58 Ответить
Кузін не хоче назвати "локальних" релігійних лідерів.
Тому що це їхній гебнявий, гундяївський патріархат МП, сектантами якого є наближені до зеленого лідора Кіріл Тимошенко, Баканов та інші.
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29.10.2021 10:04 Ответить
Короновирусов дельта 4 вида,Альфа,Дельта,Гамма и Бета....,говорит вирусолог доктор медицинских наук Андрей Волянский...,а всего вариантов Дельта 25 видов...,Сегодня в Мире доминирует линейка Дельта AY 4...,94 % всей циркуляции вируса в Мире...,если єтот вариант есть в Украине,то вакцины от этой мутации Дельты пока что нет,подитожил Волянский...
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29.10.2021 10:13 Ответить
В кацапстане их признали бы экстремистами и на Колыму, но у нас демократия, можно вести антигосударственную и прочую деятельность))))
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29.10.2021 10:15 Ответить
Так это временно! Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров! Проблема кацапской секты в Украине решается естественным путём
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29.10.2021 10:15 Ответить
решение проблемы по Зеленскому - "просто надо подождать"
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29.10.2021 10:20 Ответить
вам уже пообіцяли 3 бустерну дозу, скільки доз ви ще готові дозволити собі кольнути? Надія тільки на вас. Щоб ці вакцини швидше з вашою допомогою використали. Бажаю вам здоров"я.
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29.10.2021 14:18 Ответить
А шо ты кипишуешь за эти дозы? Не теряй времени, заполняй бланк:

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29.10.2021 14:20 Ответить
Та походу вам потрібно заповнювати ці бланк змінивши на свідомо погоджуючись та додавши окрім захворювання на covid щей побічну дію від вакцини
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29.10.2021 20:44 Ответить
И какая побочная дия и какой именно вакцины?

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29.10.2021 20:53 Ответить
В мене не ма бажання з вами спілкуватись, вам це буде не цікаво. Бажаю вам здоров"я.
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29.10.2021 21:07 Ответить
Так и скажи, что тебе еще в уши не влили такие подробности, а сам ты не знаешь
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29.10.2021 21:09 Ответить
Спілкуватись з вами це все рівно що з необережності вступити в лайно, надалі буду уважнішим.
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29.10.2021 21:23 Ответить
Тебе очень хочется соскочить с темы, в которой ты показал себя бараном, но ты никак не придумаешь, как это сделать
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29.10.2021 21:25 Ответить
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96391117
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02.11.2021 14:15 Ответить
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29.10.2021 10:16 Ответить
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29.10.2021 10:18 Ответить
Вчера еду в марштрутке в салоне человек 7...,останавливается тачка...влетаеют в салон 2 идиота в маске...,это ограбление...кошельки на пол... один орет...у меня коронавирус и температура 40...,молодой бандит...не звизди с такой температурой бараны в постели полумертвые валяются...кошеле чувак бросил на пол иначе пулю в лоб пущю...
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29.10.2021 10:20 Ответить
Кулявлоб? Хммм...
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29.10.2021 10:40 Ответить
Гражданин Жеглов,нету у вас методов против Кости Сапрыкина
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29.10.2021 10:46 Ответить
...ну а тебя видимо расстреляли по итогу
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29.10.2021 12:30 Ответить
А чого можна було чекати від нквд ешних попів які заполонили всю Україну і жодна влада в них не бачить ворога. Поки вата у владі вата буде і в головах.
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29.10.2021 10:20 Ответить
То так і є, але попи ризикують зменшенням своєї пастви.
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29.10.2021 10:23 Ответить
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29.10.2021 10:26 Ответить
Наркоманы дельта планеристы вколите сее вакцину Пихайзер и сразу корона упадет на пол... зуб даю...
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29.10.2021 10:28 Ответить
Для подібних випадків кримінальним кодексом передбачена не одна стаття, не кажучи, про адміністративну відповідальність. Частіше застовуйте закон і здоровіші будемо.
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29.10.2021 10:45 Ответить
Вакцинация должна проводиться только тем, кому она необходима,а не всем подряд. Откуда такая забота о всеобщем здоровье у государства планомерно уничтожающего и сокращающего численность своих граждан ?
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29.10.2021 10:48 Ответить
Антивакцінація складова гібрідної війни, а для цього повинна бути контрозвідка. Дожили, що перевелись капітани і майори які могли на пальцях пояснити попу як треба хреститься.
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29.10.2021 11:19 Ответить
Релігійні фанатики теж ********** подвійні стандарти. Не вакцинуються від ковіду через релігійні переконання, а от нирку пересадити вимагають. Про цей випадок пейсала одна антиваксеруха з-за океану. Якій дуже заважає там жити сусідня Америка.

Попи московські відпрацьовують кремлівський наказ, тому наші бабці довго не проживуть, якщо не буде працювати якась пересувна лабораторія, яка б змогла охопити всі села та переконати стареньких захистити своє життя та здоров'я.
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29.10.2021 12:11 Ответить
долой чип 666 5джи.
только икона, лучина, молитва, пост и лбом об пол покрепче.
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29.10.2021 15:27 Ответить
То что они выступают это до сраки...а вот за групповую антисанитарию их можно смело сажать, https://www.youtube.com/watch?v=o7cNCu50ncQ и предварительно дезинфецировать как в Израиле хассидов
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29.10.2021 21:30 Ответить
 
 