Большая проблема - локальные религиозные лидеры, выступающие против вакцинации от COVID-19, - Кузин

Сейчас около 30 проблемных территориальных громад, которые требуют большего внимания с точки зрения эпидемического наблюдения или противоэпидемических мер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Гордон" заявил главный санврач Игорь Кузин.

По его словам, вспышки коронавируса происходят на больших предприятиях, где полностью непривитый персонал или полное игнорирование противоэпидемических мер. Чаще всего рядом находится общежитие с большим скоплением людей, соответственно, 55–60% населения громады работает на одном большом предприятии. И один завозной случай коронавирусной болезни быстро приводит к поражению всей громады. Например, такие случаи были в Черновицкой и Харьковской областях.

"Вторая большая проблема на уровне громад - локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации. Разъяснения и активная коммуникация с людьми не срабатывают, и почти вся община или не хочет вакцинироваться, или полностью игнорирует меры профилактики", - отметил Кузин.

В то же время, добавил главный санврач, есть и хорошие примеры, когда руководство громад, наоборот, эффективно проводит разъяснения, промоутирует вакцинацию, там привито много людей и, соответственно, низкая заболеваемость.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Что делать, если купили "липовый" COVID-сертификат, но теперь хотите вакцинироваться: Объяснение главного санврача Кузина. ВИДЕО